أعلنت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى مدينة سوتشي الروسية، لتعيد ربط الكويت بإحدى أجمل الوجهات السياحية في روسيا على مدار العام.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته خلال موسم الصيف، ستستأنف الشركة رحلاتها إلى سوتشي ضمن جدول الشتاء، لتفتح بذلك آفاقاً جديدة أمام المسافرين من الخليج الباحثين عن وجهات شتوية نوعية وتجربة المنتجعات الصحية والمغامرات الجبلية على ضفاف البحر الأسود.

كأول شركة طيران كويتية والوحيدة التي تُسيّر رحلات مباشرة إلى سوتشي، تواصل طيران الجزيرة تعزيز الروابط الثقافية والسياحية بين دول الخليج وروسيا، لتمنح المسافرين من الكويت ومنطقة الشرق الأوسط إمكانية الوصول بسهولة إلى سحر سوتشي الشتوي الشهير، من قممها المغطاة بالثلوج في منطقة كراسنايا بوليانا ومنتجعات التزلج العالمية، إلى المنتجعات العلاجية والينابيع الحرارية والتجارب الثقافية النابضة بالحياة.

وجهة لكل الفصول، والشتاء موسمها الأجمل

تُعرف سوتشي بأنها وجهة ساحلية مميزة في الصيف، لكنها برزت خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز المنتجعات الشتوية في العالم منذ استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014.

ويستمتع الزوار هناك بممارسة رياضات الشتاء مثل التزلج على الجليد والتزحلق على المنحدرات في جبال القوقاز ضمن منتجعات روزا خوتور وغازبروم وغوركي غورود. كما يمكنهم تجربة الاستجمام وسط الطبيعة والثلوج، أو تذوق المطبخ الروسي الأصيل أثناء زيارة الأسواق المحلية والممرات التاريخية المطلة على طول البحر الأسود.

تعليقاً على عودة خط سوتشي، قال الرئيس التنفيذي في طيران الجزيرة، السيد/ باراثان باسوباثي: "لقد أثبتت سوتشي أنها أكثر من مجرد وجهة موسمية، بل هي مدينة ساحرة طوال العام. نتطلع للعودة هذا الشتاء لنمنح مسافرينا فرصة الاستمتاع بعاصمة روسيا للرياضات الشتوية والاستجمام. وبفضل هذه الرحلات، نواصل ربط المسافرين من الكويت ودول مجلس التعاون بتجارب سفر جديدة، كما نرحّب بالزوار الروس عبر الكويت ضمن شبكتنا الواسعة التي تضم أكثر من 60 وجهة."

وتوفر رحلات سوتشي إمكانية الربط السلس عبر مبنى طيران الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، ما يتيح للمسافرين من روسيا الربط بسهولة إلى مدن مثل دبي والرياض وجدة وإسطنبول ودلهي ومومباي.

جدول الرحلات

تُسيّر طيران الجزيرة رحلتين مباشرتين أسبوعياً إلى سوتشي خلال موسم الشتاء. للحجز أو لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.jazeeraairways.com أو تطبيق الجزيرة أو الاتصال بمركز الخدمة على الرقم 177.

-انتهى-

#بياناتحكومية