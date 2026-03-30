شغّلت طيران الجزيرة اليوم أولى رحلاتها إلى باكستان عبر مطار الملك فهد الدولي في الدمام، في خطوة تمثل محطة بارزة في استعادة الربط الجوي بين الكويت وباكستان. وتأتي هذه الرحلة ضمن جهود الشركة للحفاظ على الروابط الجوية الأساسية للمسافرين والشحن، بما يمكّن استمرارية حركة الأفراد ودعم المجتمعات التي تعتمد على هذه الرحلات.

وقد انطلقت الرحلة الافتتاحية من قاعة المغادرة والوصول المؤقتة التابعة لطيران الجزيرة في أرض المعارض الدولية في مشرف، القاعة رقم 8، وذلك بحضور سعادة الدكتور ظفر إقبال، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الكويت، إلى جانب بول كارول، رئيس القطاع التجارية في طيران الجزيرة، في تأكيد على أهمية هذا الخط في إعادة ربط المجتمعات وتعزيز العلاقات الثنائية.

وتُعد باكستان سوقاً رئيسياً للكويت، حيث جاليتها المقيمة كبيرة وتربط البلدين علاقات اقتصادية واجتماعية وثيقة. ويوفر استئناف الرحلات رابطاً حيوياً للمسافرين الراغبين في لمّ شملهم مع عائلاتهم أو العودة إلى أعمالهم أو القيام برحلات ضرورية، إلى جانب دعم حركة الشحن واستمرارية سلاسل الإمداد.

وبعد الإغلاق المؤقت لمطار الكويت الدولي وتعليق جميع الرحلات المغادرة، كانت طيران الجزيرة أول شركة طيران تبادر في إنشاء ممر سفر بديل عبر مطار القيصومة (AQI)، وأصبحت اليوم تشغّل عملياتها من مطارين في المملكة العربية السعودية هما مطار القيصومة ومطار الملك فهد الدولي في الدمام (DMM). وتعتمد الشركة نموذج نقل متكاملاً يجمع بين السفر الجوي والبري، بما يضمن استمرار رحلات المسافرين من وإلى الكويت رغم التحديات التشغيلية الحالية.

ولا تقتصر أهمية هذه الرحلات على السفر فحسب، بل تمتد لدعم المجتمعات وتمكين سبل العيش وضمان الاستمرارية خلال هذه المرحلة الدقيقة. ومع بدء تشغيل الرحلات إلى إسلام آباد اعتباراً من 3 أبريل، وإلى كراتشي اعتباراً من 7 أبريل، سيرتفع إجمالي رحلات طيران الجزيرة إلى باكستان إلى ست رحلات أسبوعياً شاملة الوجهات الثلاثة، بما يعزز هذا الممر الحيوي بين البلدين.

وبعملياتها الواسعة، تواصل طيران الجزيرة خدمة شبكة متنامية تشمل أكثر من 25 وجهة بأكثر من 1,000 رحلة وبما يزيد عن 200,000 مقعد، إضافة إلى سعة شحن تصل إلى مليوني طن عبر مركزيها التشغيليين في المملكة العربية السعودية، دعماً لحركة المسافرين وتدفقات الشحن إلى الكويت.

ويمكن للمسافرين الراغبين في السفر حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق الشركة.

