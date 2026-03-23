الكويت، أعلنت طيران الجزيرة عن إطلاقها مبادرة "وَصِلْ" بمناسبة عيد الفطر لإعادة ربط المسافرين بعائلاتهم وأحبّتهم، حيث تشمل هذه المبادرة رحلات إضافية، وزيادة في عدد المقاعد، والتوسّع في الوجهات، بما يقرّب المسافرين أكثر من أوطانهم. وتتوفر هذه الرحلات للحجز انطلاقاً من الكويت وإلى أكثر من 18 وجهة عبر مطار القيصومة وذلك حتى يوم 15 أبريل.

ويأتي عيد الفطر هذا العام في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة. وباعتبارها شركة الطيران الوحيدة التي تشغّل عملياتها من الكويت حالياً، تواصل طيران الجزيرة أداء دور محوري في الحفاظ على استمرارية الربط الجوي للمّ شمل العائلات، وتمكين المقيمين من العودة إلى حياتهم، ودعم السفر الضروري في الأوقات التي تزداد فيها الحاجة.

واستجابةً للطلب المتزايد، قامت الشركة بتوسيع خدماتها لتوفير مرونة أكبر وخيارات أوسع للسفر خلال فترة العيد وما بعدها.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: "العيد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلة، وهذا العام يكتسب معني الاجتماع مع بعض أهمية أكبر. ومن خلال مبادرة "وَصِلْ"، نقرب المسافات ونركز على تمكين المسافرين من الوصول إلى وجهاتهم سواء للالتقاء بعائلاتهم أو العودة للعمل ومجتمعهم. ونواصل اليوم عملياتنا بدعم من حكومة دولة الكويت وجميع الجهات والأفراد الذين يعملون على الحفاظ على أمن وسلامة البلاد. لقد أظهرت فرقنا التزاماً استثنائياً في تحقيق ذلك، وسنواصل التزامنا بالحفاظ على ربط الكويت خلال هذه المرحلة."

لتسهيل السفر، يتم نقل المسافرين براً بين الكويت ومطار القيصومة قبل مواصلة رحلتهم، بما يضمن استمرارية السفر رغم التعليق المؤقت للعمليات في مطار الكويت الدولي.

ويمكن للمسافرين الحجز عبر الموقع الإلكتروني jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق طيران الجزيرة.

-انتهى-

#بياناتشركات