الكويت، أعلنت طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عن إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة ما بين الكويت ومدينة بايراوا في نيبال وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، لتصبح الوجهة الثانية التي تخدمها الشركة في نيبال إلى جانب الرحلات اليومية إلى العاصمة كاتماندو. ويأتي استئناف هذا الخط لتقديم خيارات جديدة للسفر بأسعار تنافسية ومناسبة لمختلف فئات المسافرين، بالإضافة إلى فرصة زيارة مدينة بايراوا النابضة بالحياة.

وتخدم اليوم طيران الجزيرة عبر خطيّها إلى نيبال أكثر من 125 ألف مواطن نيبالي يقيمون حالياً في دولة الكويت، إذ تسهّل لهم هذه الرحلات المباشرة وبأسعارها التنافسية إمكانية زيارة العائلة والأصدقاء بشكل متكرر. كما توسّع هذه الرحلات المباشرة الخيارات المتاحة للسياحة حيث يمكن للمسافرين استكشاف جمال البلاد، وأعلى قمة جبلية في العالم، جبل إيفرست، وكذلك زيارة المعالم التاريخية والثقافية وخوض مغامرات جديدة وفق ما يفضله كل مسافر.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سفير نيبال لدى الكويت السيد غانا شيام لامسال: "أنا سعيد جداً بتواجدي على متن أولى رحلات طيران الجزيرة من الكويت إلى بايراوا، إذ يدعم استئناف هذا الخط العلاقات الوطيدة التي تتشاركها نيبال مع دولة الكويت، ويعزز التبادل التجاري كما تفتح الباب لمزيد من الفرص للسياحة، ناهيك عن خدمة الجالية النيبالية في المنطقة من خلال توفير خيارات سفر ملاءمة لهم. أتقدّم بالشكر لشركة طيران الجزيرة على استئنافها هذا الخط المهم وأتمنى لهم النجاح في استمرارية عملياتهم، حيث لا شك أنه سيعزز التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين. وأشجع جميع المسافرين على اغتنام هذه الفرصة الاستفادة من هذه الرحلات لاستكشاف جمال نيبال وكل ما يجعلها مميزة."

بموجب اتفاقية حديثة بين حكومتي الكويت ونيبال، من المتوقع وصول حوالي 200 ألف عامل نيبالي جديد للانضمام إلى القوى العاملة في الكويت، مما سيزيد الطلب على السفر بين البلدين.

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، السيد/ باراثان باسوباتي: "سعيدون بعودة رحلات طيران الجزيرة إلى بايراوا. فمع هذه الرحلات وكذلك الرحلات المباشرة إلى كاتماندو، نوفر اليوم خيارين للسفر مباشرة إلى نيبال، مما يعزز التزامنا بتوسيع خيارات السفر والربط على المستوى الإقليمي وبما يكون مناسباً للمسافرين وبأسعار ملائمة. هذا الرحلات المباشرة تمكّن المواطنين النيباليين في الكويت من زيارة عائلاتهم وأصدقائهم بسهولة وتعزز في الوقت ذاته السياحة والأعمال في نيبال."

جدول الرحلات

رقم الرحلة أيام الرحلة من إلى موعد الإقلاع (بالتوقيت المحلي) موعد الوصول (بالتوقيت المحلي) J9 0545 الثلاثاء، الخميس، السبت الكويت بايراوا 00:20 (بعد منتصف الليل) 7:45 صباحاً J9 0546 بايراوا الكويت 8:30 صباحاً 11:15 صباحاً

* مواقيت الرحلات خاضعة للتغيير

وبمناسبة إطلاق الخط من الجديد، تقدّم طيران الجزيرة عرضاً حصرياً على الوزن الإضافي بسعر 10 دينار كويتي لعشر كيلوجرامات إضافية وذلك حتى يوم 30 نوفمبر 2024. لحجز الرحلات، يمكن زيارة موقع طيران الجزيرة على jazeeraairways.com أو عبر تطبيق طيران الجزيرة للهواتف.

-انتهى-

#بياناتشركات