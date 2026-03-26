أعلنت طيران الجزيرة اليوم عن إطلاق خط رحلات إلى كاتماندو في نيبال انطلاقاً من الكويت وعبر مركز عملياتها الجديد في مطار الملك فهد الدولي في الدمام (DMM)، إذ يأتي إطلاق هذا الخط الجديد في إطار التوسع المستمر لشبكة الشركة عبر المملكة العربية السعودية، بما يدعم استمرارية الربط الجوي خلال هذه المرحلة المهمة.

وقال سعادة السيد/ غانا شيام لامسال، سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى دولة الكويت: "نثمّن جهود طيران الجزيرة في إطلاق رحلات من الكويت عبر الدمام وإلى كاتماندو خلال هذه الفترة الصعبة، حيث توفر هذه الرحلات للجالية النيبالية خياراً محوري وموثوق للسفر بين الكويت وكاتماندو."

وعبر نقل عملياتها إلى مطاري الدمام والقيصومة، نجحت طيران الجزيرة في إنشاء ممر سفر بديل يجمع بين النقل الجوي والبري يمكّن المسافرين من التنقل من وإلى الكويت رغم التحديات التشغيلية الحالية. ويعزز إضافة خط كاتماندو هذا الممر، ويوسّع نطاق شبكة الشركة في منطقة جنوب آسيا.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة:"مع بدء تشغيلنا من مركزين في المملكة العربية السعودية، يسعدنا إعادة ربط الكويت بكاتماندو عبر مطار الدمام. تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في جهودنا للحفاظ على استمرارية الربط الجوي في ظل الظروف الراهنة. وتُعد نيبال سوقاً مهماً بالنسبة لنا، ويتيح هذا الخط دعم شريحة كبيرة من المسافرين الراغبين في العودة إلى عائلاتهم أو إلى أعمالهم بشكل آمن وموثوق."

ومع إضافة كاتماندو، تواصل طيران الجزيرة توسيع شبكتها التي تشمل وجهات في كل من مصر والهند والأردن وباكستان وسريلانكا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكترونيjazeeraairways.com أو من خلال تطبيق الجزيرة. كما يُنصح جميع المسافرين بالاطلاع على آخر متطلبات السفر والتحديثات قبل موعد رحلتهم.

