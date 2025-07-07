أقلعت طيران الجزيرة اليوم بأولى رحلاتها إلى مدينة سوتشي الروسية، حيث أقامت مراسيم في مبنى طيران الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي احتفالاً بافتتاح خط مباشر جديد بين دول الخليج وساحل البحر الأسود في روسيا.

وتسيّر الشركة حالياً 13 رحلة مباشرة بين الكويت ومطار موسكو دوموديدوفو (DME)، فيما ستشغّل الرحلات إلى سوتشي بمواقع رحلتين أسبوعية لتمنح المسافرين من الكويت والمنطقة خطاً مباشراً إلى واحدة من أجمل المدن الروسية المعروفة بمنتجعاتها وسواحلها الخلابة وجبالها وطبيعتها الجاذبة على مدار السنة. كما ستوفر هذه الخدمة الجديدة للمسافرين الروس رحلات ربط عبر مبنى الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي إلى أكثر من 60 وجهة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأوروبا، تشمل مدناً شهيرة مثل دبي والرياض ودلهي ومومباي وإسطنبول والقاهرة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، السيد/ باراثان باسوباثي: "نفخر بكوننا أول شركة طيران والوحيدة التي توفر ربطاً مباشراً بين الكويت وسوتشي. هذا الخط الجديد يفتح الباب أمام المسافرين لاستكشاف واحدة من أبرز الوجهات السياحية في روسيا، فيما يساهم في تعزيز خيارات ربط الجوي عبر شبكة وجهاتنا المتنامية."

الرحلات متاحة الآن للحجز عبر موقع طيران الجزيرة الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الخط الجديد في تنشيط حركة السياحة من الخليج إلى جنوب روسيا بشكل ملحوظ.

نبذة عن طيران الجزيرة

طيران الجزيرة هي شركة طيران منخفضة التكلفة رائدة مقرها الكويت، تأسست في عام 2024 وتخدم اليوم أكثر من 5 ملايين مسافر سنوياً عبر شبكة وجهاتها التي تضم أكثر من 60 وجهة في الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

برحلات تتبع أعلى معايير السلامة، وخدمة عملاء ذات جودة عالية وأسعارها التنافسية، تلبي طيران الجزيرة احتياجات جميع فئات المسافرين، سواء كانت رحلتهم للعمل أو السياحة أو للزيارات الدينية أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتُشغّل طيران الجزيرة أسطولاً حديثاً ذات كفاءة عالية يتكون من 24 طائرة من طراز إيرباص A320ceo وA320neo والتي تمكّن الشركة من تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من تأثيرها البيئي. ومن المجدول استلامها 26 طائرة جديدة ضمن طلبيتها ابتداءً من عام 2027 وما بعده، ومنها 18 طائرة من طراز A320neo وثمان طائرات من طراز A321neo.

كما تُعد طيران الجزيرة شركة الطيران الوحيدة المدرجة في بورصة الكويت، وقد صُنّفت ضمن قائمة فورتشن 500 العربية، وحصلت على لقب "أفضل مكان للعمل" في عام 2023.

وتنفرد طيران الجزيرة بريادتها في قطاع الطيران، إذ أطلقت العديد من المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، فيما كانت من أوائل شركات الطيران التي صمّمت وبنت وتشغّل مبنى ركابها الخاص، مبنى ركاب الجزيرة T5، في مطار الكويت الدولي.

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