تصل الرحلات إلى مطار حضرة السلطان الدولي

الكويت: أعلنت طيران الجزيرة اليوم عن إطلاقها خط رحلات ثانٍ جديد إلى كازاخستان وتحديداً إلى مدينة تركستان الجنوبية، حيث ستقوم الشركة بتسيير الرحلات بواقع رحلتين أسبوعية لربط الحجاج والسياح لأول مرة برحلات مباشرة مع الشرق الأوسط وخدمة الطلب المتزايد على السياحة الدينية والثقافية.

وستبدأ الشركة بتسيير الرحلات يوم 3 ديسمبر لتغادر من الكويت يومي الاثنين والسبت، بينما تكون رحلات العودة من تركستان في صباح اليوم التالي. وتصل جميع الرحلات إلى مطار حضرة السلطان الدولي (HAS).

وبمناسبة هذا الخط الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، السيد/ روهيت راماشاندران: "سعيدون بمواصلة توسعنا لتلبية الطلب الكبير الذي نشهده من بلاد رابطة الدول المستقلة للسفر إلى الشرق الأوسط، وبالذات إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج إذ توفر طيران الجزيرة رحلات منتظمة تربطهم مع المدينة المنورة وجدّة والطائف. كما أن مدينة تركستان جاذبة للسياحة الدينية وستوفر هذه الرحلات خط ربط مناسب للمسافرين عبر شبكة وجهاتنا."

مدينة تركستان هي المركز الإداري لمنطقة تركستان في كازاخستان وتقع بالقرب من نهر سير داريا أو كما يُعرف أيضاً باسم نهر سيحون. أما مطار حضرة السلطان الدولي، فهو مطار جديد تم افتتاحه في عام 2020 وتصل طاقته إلى ثلاثة ملايين مسافر سنوياً.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن طيران الجزيرة

طيران الجزيرة هي شركة طيران كويتية منخفضة التكلفة ورائدة في خدمة شبكة وجهات تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا حيث تشغل رحلات تجارية ورحلات شحن جوي من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، وتخدم أكثر من 53 وجهة ذات الطلب العالي للسياحة والأعمال.