أعلنت طيران الجزيرة اليوم عن إطلاق خط رحلات إلى كراتشي في باكستان، لتكون الوجهة الثالثة للشركة في البلاد بعد لاهور وإسلام آباد. وبذلك الإضافة، تكون الشركة قد استكملت استعادة شبكة رحلاتها إلى باكستان كما كانت قبل التعليق المؤقت لعمليات مطار الكويت الدولي، حيث ستشغّل الآن ست رحلات أسبوعياً إلى باكستان.

ويأتي خط كراتشي للتأكيد على دور طيران الجزيرة في الحفاظ على الروابط الحيوية بين الكويت والأسواق الإقليمية الرئيسية خلال هذه المرحلة الاستثنائية، إذ سيتم تشغيل الخط عبر نموذج عمل طيران الجزيرة الحالي الذي يعتمد على التشغيل من مطارين في المملكة العربية السعودية، بما يدعم استمرارية السفر للأفراد وحركة الشحن من وإلى الكويت.

وتُعد كراتشي أكبر مدن باكستان ومركزاً اقتصادياً رئيسياً، وموطناً لجالية كبيرة تربطها علاقات وثيقة مع الكويت. ويساهم إطلاق هذا الخط في توفير خيارات سفر سلسة للمسافرين الراغبين في لمّ شملهم مع عائلاتهم أو العودة إلى أعمالهم أو القيام برحلات عاجلة، إلى جانب دعم تدفقات الشحن الحيوية التي تخدم سلاسل الإمداد.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: "يأتي إطلاق خط كراتشي استكمالاً لاستعادة شبكة رحلاتنا إلى باكستان في وقت تكتسب فيه أهمية الربط بعداً أكبر. ومع لاهور وإسلام آباد والآن كراتشي، نعود لربط الكويت بكافة الوجهات التي كنا نشغّلها في باكستان في ظل الظروف الحالية، حيث يبقى تركيزنا على الحفاظ على ربط الكويت ودعم حركة المسافرين وشحن السلع الأساسية، بالإضافة إلى ضمان بقاء المجتمعات على اتصال رغم التحديات المستمرة. ونثمّن الدعم المتواصل من الجهات المعنية في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية الذي مكّن طيران الجزيرة من توفير هذا الربط بين الكويت والعالم."

برحلاتها التي تسيّرها من مطاري الدمام والقيصومة، تعتمد طيران الجزيرة نموذج سفر متكامل يجمع بين النقل الجوي والبري للحفاظ على استمرارية عملياتها وتوسيع نطاق الربط عبر شبكتها خلال فترة التحديات التشغيلية.

وبإضافة كراتشي، تواصل طيران الجزيرة توسيع شبكتها حيث تخدم أكثر من 25 وجهة بأكثر من 1,000 رحلة، وبما يزيد عن 200,000 مقعد وذلك حتى نهاية شهر أبريل، إلى جانب تسهيل حركة الشحن لدعم احتياجات سلاسل الإمداد في الكويت.

وتؤكد طيران الجزيرة التزامها بدعم المجتمعات وضمان استمرارية حركة المسافرين والسلع عبر شبكتها المتنامية.

-انتهى-

#بياناتشركات