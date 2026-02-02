استقبل مطار مدينة عمّان الجديد (ADJ) يوم الأحد طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، مع وصول أولى رحلاتها القادمة من الكويت في محطة مهمة أصبحت فيها طيران الجزيرة أول شركة طيران تُشغّل رحلات تجارية مجدولة مباشرة بين مطاري الكويت الدولي ومطار مدينة عمّان الجديد.

وكان من بين الحضور عند وصول الرحلة سعادة سفير الكويت لدى الأردن حمد المري.

وتخدم طيران الجزيرة العاصمة عمّان منذ ما يقارب 20 عاماً، فيما تعزّز هذه الرحلة الافتتاحية إلى مطار مدينة عمّان الجديد الخط الجوي الذي يربط الأردن والكويت ليوفّر للمسافرين منفذاً سريعاً وأكثر سهولة إلى العاصمة الأردنية. ويقع مطار مدينة عمّان الجديد على بُعد 10 كيلومترات فقط من وسط المدينة، ما يقلل وقت التنقل ويجعل تجربة السفر أكثر كفاءة.

وفي تعليق له خلال استقبال الرحلة الأولى، قال الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية المهندس أحمد العزام: "إن وصول أول رحلة لطيران الجزيرة إلى مطار مدينة عمّان الجديد يُعد محطة محورية في إعادة تشغيل المطار وتفعيل عملياته التشغيلية. وتعكس هذه الخطوة التزام شركة المطارات الأردنية بتعزيز الربط الجوي، وتوسيع خيارات السفر، ودعم النمو المستدام لقطاع الطيران في المنطقة. ونتطلع إلى شراكة ناجحة وطويلة الأمد مع طيران الجزيرة بما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي للطيران."

وتُعدّ عمّان سوقاً رئيسياً لطيران الجزيرة، حيث تخدم رحلاتها الطلب على السفر السياحي والأعمال ولزيارة الأهل والأصدقاء. وتواصل الشركة العمل بشكل وثيق مع شركائها في المطار وخدمات المناولة الأرضية لضمان تجربة سلسة للمسافرين مع توسّع العمليات في المطار.

وتعزّز هذه العمليات الجديدة استراتيجية طيران الجزيرة الرامية إلى تشغيل مطارات في قبل المدن والتي تركز على راحة المسافرين وتحسين تجربتهم.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة باراثان باسوباثي: "تسجّل طيران الجزيرة خطوة مهمة في مسيرتها اليوم، حيث أصبحت أول شركة طيران من الكويت تُشغّل رحلات مجدولة إلى مطار مدينة عمّان الجديد، حيث يعكس إطلاق هذه الرحلات التزامنا بتعزيز الربط الإقليمي من خلال منافذ وصول مناسبة وفعالة. فالتشغيل بالقرب من قلب المدينة يتيح لنا تقديم قيمة حقيقية للمسافرين عبر تقليل وقت التنقّل وخفض التكاليف وتوفير تجربة سفر متكاملة وأكثر سلاسة."

وتخدم طيران الجزيرة حالياً أكثر من 70 وجهة في حيث وتنقل أكثر من 5 ملايين مسافر سنوياً عبر مبنى ركابها المخصّص T5 في مطار الكويت الدولي. وتعتزم الشركة التوسّع بشبكة وجهاتها لتتجاوز 100 وجهة، ورفع حجم أسطولها إلى 50 طائرة بهدف خدمة 10 ملايين مسافر بحلول عام 2030.

