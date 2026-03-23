الكويت: أعلنت طيران الجزيرة أنها استعادت كامل عملياتها عبر شبكة وجهاتها الثمانية في الهند وذلك بعودة رحلاتها إلى وجهتي أحمد آباد وتريفاندروم ضمن مبادرة "فاندي بهارات" التي كانت قد أعلنت عنها الأسبوع الماضي والتي هدفت إلى إعادة الربط الجوي بين الكويت والهند في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وبعودة الرحلات إلى أحمد آباد وتريفاندروم، تواصل طيران الجزيرة التزامها بإعادة تشغيل خطوط السفر الأساسية لخدمة الجالية الهندية في الكويت، سواء للراغبين في زيارة عائلاتهم أو العودة إلى عملهم ومصادر رزقهم أو السفر لأغراض ضرورية.

وتستكمل الرحلات إلى أحمد آباد وتريفاندروم قائمة الوجهات التي تخدمها الشركة في الهند والتي تشمل كذلك كل من بنغالورو وتشينايودلهي وحيدر آباد ومومباي وكوتشي، وبما يمكّن المسافرين من الوصول إلى مختلف مناطق الهند ويلبي الطلب المتزايد عليها.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة:

"يُعد استعادة كامل عملياتنا في الهند محطة مهمة في هذه المرحلة الاستثنائية، إذ أن تشغيل ثماني وجهات تقرّبنا أكثر من أحد أهم أسواقنا التي تلبي واحدة من أكبر الجاليات المقيمة في الكويت. فالأمر يتجاوز مجرد الربط الجوي ويعني بجمع الأفراد بعائلاتهم وأوطانهم، خاصةً أن طيران الجزيرة هي اليوم شركة الطيران الوحيدة التي تسيّر رحلات إلى الهند من الكويت. وبالتنسيق الوثيق مع سفارة الهند لدى الكويت، نفخر بتمكين هذا الجسر الجوي الحيوي وتوفير الرحلات للآلاف الذين يعتمدون عليها يومياً."

ومنذ استئناف العمليات إلى الهند في 20 مارس، مكّنت طيران الجزيرة أكثر من 1,300 مسافر من التنقل بين الكويت والهند، داعمةً حركة السفر في الوقت الذي لا تزال فيه الخيارات محدودة. كما يساهم توسيع الشبكة في توفير مرونة أكبر وزيادة السعة التشغيلية، لا سيما خلال فترة الطلب المرتفع في فترة عيد الفطر.

ويستفيد المسافرون على هذه الرحلات من إجراءات سفر منظمة تبدأ من مرافق مخصصة لتسجيل المسافرين في الكويت، تليها عمليات نقل سلسة إلى مطار القيصومة لمواصلة رحلاتهم.

ويمكن للمسافرين الحجز عبر الموقع الإلكتروني jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق طيران الجزيرة، مع خطط لإضافة المزيد من الرحلات والوجهات بشكل تدريجي.

