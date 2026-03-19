(دبي، الإمارات العربية المتحدة) - عقدت شركة الاتحاد للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تركز على العملاء من الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 ،برئاسة الدكتور علي راشد الكيتوب، نائب رئيس مجلس الإدارة.

استعرض المساهمون خلال الاجتماع النتائج المالية للشركة لعام 2025، ووافقوا على توزيع أسهم منحة بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون درهم إماراتي، ليصل رأس مال الشركة إلى 250 مليون درهم إماراتي. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز قاعدة رأس مال الشركة ودعم استقرارها المالي على المدى الطويل.

وفي تطور بارز، وافق المساهمون أيضاً على توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وتعكس هذه القرارات التاريخية الأداء القوي للشركة والتزامها بتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وفي سياق استعراض التوجهات المستقبلية، أعرب السيد رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين، عن ثقته الراسخة في قدرة الشركة على مواصلة تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2026 . وأضاف: إن المرونة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتصنيفها الائتماني العالي، وتنوعها الاقتصادي، تشكل ركيزةً قويةً للنمو، وتوفر أساساً متيناً للتعامل مع التطورات السياسية العالمية الراهنة".

لقد أعلنت شركة الاتحاد للتأمين مؤخراً عن نتائجها المالية المتميزة لسنة 2025 ومن أهم المؤشرات المالية:

• نمو صافي الربح بنسبة 20%، ليرتفع إلى 45.97 مليون درهم إماراتي في عام 2025، مقارنةً بـ 38.3 مليون درهم إماراتي في عام 2024.

• زيادة صافي أرباح الاكتتاب بنسبة 21%، لتصل إلى 24.04 مليون درهم إماراتي في عام 2025، مقارنةً بـ 19.8 مليون درهم إماراتي في عام 2024.

• ارتفاع إيرادات التأمين إلى 614.8 مليون درهم إماراتي في عام 2025، مقارنةً بـ 591.4 مليون درهم إماراتي في عام 2024، وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.

• زيادة بنسبة 23% في نسبة الملاءة المالية لتصل إلى 175% اعتبارًا من نهاية عام 2025 مقارنة بنسبة 143% في 31/12/2024.

نبذة عن شركة "الإتحاد للتأمين"

تأسست شركة "الإتحاد للتأمين" في عام 1998 وتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي خاضعة لتنظيم البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتجاوز رأسمالها المدفوع 230 مليون درهم إماراتي. وتوفر الشركة طيفاً واسعاً من منتجات التأمين الفردية والتجارية لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

