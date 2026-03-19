الكويت، أعلنت طيران الجزيرة عن محطة جديدة في توسّع عملياتها لخدمة المسافرين في ظل الأوضاع الحالية باستئنافها رحلات تربط الكويت بالهند وذلك عبر مطار القيصومة (AQI) في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مشروع «فاندي بهارات».

وتمثل هذه الخدمة أول رابط جوي تجاري بين الكويت والهند منذ إغلاق الأجواء الإقليمية والتعليق المؤقت للعمليات في مطار الكويت الدولي، حيث تُعد طيران الجزيرة شركة الطيران الوحيدة التي تواصل عملياتها من الكويت حالياً.

وفي تعليقها على استئناف الرحلات، قالت سعادة السفيرة باراميتا تريباثي، سفيرة جمهورية الهند لدى دولة الكويت: "نيابةً عن سفارة جمهورية الهند والجالية الهندية في الكويت، أود أن أعرب عن تقديري لطيران الجزيرة على تشغيل هذه الرحلات الخاصة من مطار القيصومة إلى الهند. كما أود أن أتقدم بالشكر إلى الإدارة العامة للطيران المدني، ووزارتي الشؤون الخارجية والطيران المدني في نيودلهي، على دعمهم وموافقتهم على هذا الترتيب الاستثنائي. إن الإغلاق المؤقت للأجواء الكويتية منذ 28 فبراير 2026 تسبب في صعوبات كبيرة لمواطنينا، لا سيما لمن كانوا بحاجة إلى السفر خارج الكويت. ويُعد التحرك السريع والاستباقي والمهني من قبل طيران الجزيرة محل تقدير كبير. ونأمل أن تشهد الأوضاع في الكويت والمنطقة تحسناً نحو العودة إلى طبيعتها قريباً، وأن تنتهي حالة عدم اليقين والتحديات التي يواجهها الجميع، بما في ذلك الجالية الهندية في الكويت."

كما أعرب مجلس الأعمال والمهنيين الهنود في الكويت (IBPC) عن تقديره لجهود طيران الجزيرة في خدمة الجالية الهندية وربطها بين الكويت والهند خلال هذه الفترة الصعبة.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: "نظراً لحجم الجالية الهندية الكبير في الكويت، وآلاف المواطنين الذين ينتظرون لمّ شملهم مع عائلاتهم وأحبّتهم، فقد كان هناك طلب قوي لإعادة الربط مع الهند. ويسعدنا في طيران الجزيرة اليوم أن نعلن عن إطلاق مشروع «فاندي بهارات»، الذي يعيد ربط الكويت بالمدن الهندية الست التي كنا نخدمها قبل تعليق العمليات. كما نود أن نعرب عن خالص تقديرنا لسعادة السفيرة باراميتا تريباثي وسفارة جمهورية الهند على دعمهم لنا في هذه العملية."

وسيتم نقل المسافرين براً من الكويت إلى القيصومة عبر حافلات مخصصة لهذه الرحلات، ومن ثم يصعدون رحلتهم مع طيران الجزيرة إلى وجهتهم، فيما تكون العودة إلى الكويت عبر الخط ذاته.

وتواصل طيران الجزيرة توسيع شبكة وجهاتها المتاحة انطلاقاً من الكويت، والتي تشمل الإسكندرية وأسيوط والقاهرة والأقصر وعمّان وإسطنبول وكولومبو والعين، بما يضمن استمرارية خطوط السفر الأساسية في ظل بيئة التشغيل الحالية.

ويمكن للمسافرين الراغبين بالسفر إلى مصر والهند والأردن وسريلانكا وتركيا والإمارات، حجز رحلاتهم والاطلاع على مواعيد الرحلات عبر موقع طيران الجزيرةjazeeraairways.com أو من خلال تطبيق الجزيرة للهواتف الذكية.

سيتم الإعلان عن المزيد من الرحلات والوجهات بشكل تدريجي وفقاً لمستويات الطلب.

