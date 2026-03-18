كشفت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث عن الفنادق في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، مع تزايد اهتمام المقيمين بالتخطيط لرحلات قصيرة داخلية تزامناً مع اقتراب عيد الفطر.

وتُظهر بيانات ويجو اهتماماً متزايداً بعدد من الوجهات المحلية، حيث يتجه المسافرون إلى خيارات تجمع بين الطبيعة والثقافة والتجارب الساحلية دون مغادرة المملكة. ويعكس هذا التوجّه نمواً في الإقبال على الإجازات القصيرة، مع بدء العائلات والمجموعات بالتخطيط لرحلات داخلية خلال فترة العيد.

وقال كريغ هيويت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للفنادق في ويجو: "تُظهر اتجاهات البحث على ويجو نموا ملحوظا في الاهتمام بالسفر الداخلي في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية قبيل عيد الفطر. ونرصد ارتفاعاً في الطلب على الإقامات الفندقية والمنتجعات، في ظل تنوّع خيارات الضيافة التي باتت تتيح للمقيمين الاستمتاع بإجازات داخلية بسهولة أكبر."

وتستقطب المدن الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ولا سيما جدة، اهتمام المسافرين الباحثين عن الإقامات الشاطئية و المنتجعات المطلة على البحر. كما تواصل الوجهات التراثية مثل العلا جذب الزوار الراغبين في الجمع بين السفر واستكشاف المواقع الثقافية الصحراوية.

وفي الوقت نفسه، تشهد الوجهات الجبلية مثل أبها والطائف اهتماماً من المسافرين الباحثين عن أجواء معتدلة وطبيعة خلابة، ما يجعلها من الخيارات المفضلة لقضاء إجازة هادئة داخل المملكة.

ويعكس ارتفاع عمليات البحث عن الفنادق توجهاً متزايداً لدى المقيمين لاستكشاف مناطق مختلفة من السعودية، مع تركيز واضح على الوجهات التي توفر تجارب محلية مميزة وخيارات إقامة مناسبة للرحلات العائلية والإجازات القصيرة.

كما يستفيد العديد من المسافرين من رمز الخصم المتاح WEGOSAVE26.، والذي يوفّر مزيداً من التوفير على حجوزات فنادق في أنحاء المملكة العربية السعودية.

تم اعتماد الأسعار وفقاً لبيانات شهر مارس، وهي دقيقة حتى وقت كتابة هذا التقرير.

سوفيتيل الخبر الكورنيش

يوفر سوفيتيل الخبر الكورنيش تجربة إقامة راقية في مدينة الخبر، تجمع بين الإطلالات البحرية والتصاميم الأنيقة وسهولة الوصول إلى الكورنيش والمطاعم وأبرز معالم المدينة. ويُعد خيارًا مناسبًا للمسافرين الباحثين عن إجازة قصيرة داخل المدينة تجمع بين الراحة والاسترخاء خلال عطلة العيد.



تبدأ أسعار الغرف من حوالي 513.75 ريال سعودي لليلة الواحدة على ويجو.

ريكسوس أبحر جدة ريزورت آند فيلاز، جدة (الساحل الغربي – البحر الأحمر)

يقع ريكسوس أبحر جدة ريزورت آند فيلاز على ساحل البحر الأحمر في جدة، ويُعد خيارًا مناسبًا للعائلات الباحثة عن إقامة ترفيهية أو عطلة نهاية أسبوع يمكن دمجها مع خطط العمرة. ويوفر المنتجع موقعًا شاطئيًا وفيلات واسعة ومرافق مناسبة للعائلات، ما يجعله ملائمًا لقضاء إجازة قصيرة هادئة.



تبدأ أسعار الغرف من حوالي 1,600 ريال سعودي لليلة الواحدة على ويجو.

شادن ريزورت، العلا (شمال غرب السعودية)

يقع شادن ريزورت وسط المشاهد الصحراوية في العلا شمال غرب السعودية، ويوفر تجربة إقامة مختلفة تحيط بها التكوينات الصخرية والمواقع التراثية. ويجذب هذا المنتجع المسافرين الباحثين عن وجهة أكثر هدوءًا تركّز على الطبيعة والثقافة.



تبدأ أسعار الغرف من حوالي 900 ريال سعودي لليلة الواحدة على ويجو.

إنتركونتيننتال الطائف، الطائف (المرتفعات الغربية)

يقع إنتركونتيننتال الطائف في مدينة الطائف ضمن المرتفعات الغربية، ويوفر أجواء أكثر اعتدالًا وطابعًا أكثر هدوءًا مقارنة بالمدن الساحلية، ما يجعله مناسبًا للإجازات القصيرة التي تجمع بين الراحة واستكشاف المدينة.



تبدأ أسعار الغرف من حوالي 850 ريال سعودي لليلة الواحدة على ويجو.

