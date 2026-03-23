الكويت: أعلنت طيران الجزيرة اليوم عن استئناف رحلاتها إلى دبي، في خطوة مهمة تعيد ربط الكويت بإحدى أبرز مراكز الطيران العالمية التي تفتح خطاً سلساً إلى وجهات متعددة حول العالم.

وتُعد دبي بوابة رئيسية للسفر الدولي، حيث تلعب دوراً محورياً في ربط المسافرين بالأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين. ويعزز استئناف هذا الخط شبكة طيران الجزيرة، ويوفر للمسافرين مرونة أكبر وخيارات سفر أوسع في وقت تزداد فيه أهمية الربط الجوي.

وكون دبي مركزاً عالمياً للتنقل، يمكن للمسافرين الاستفادة من خيارات ربط أكثر سلاسة إلى مجموعة واسعة من الوجهات، سواء لأغراض العمل أو لمّ شمل العائلات أو السفر الضروري.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة:

"إن استئناف الرحلات إلى دبي لا يمثل مجرد عودة لوجهة، بل إعادة فتح بوابة حيوية لعملائنا. تُعد دبي واحدة من أكثر المدن ربطاً بالعالم، واستعادة الرحلات إليها تمكّن مسافرينا من الوصول بسلاسة إلى وجهات تتجاوز المنطقة. ومع استمرارنا في العمل ضمن ظروف استثنائية، يبقى تركيزنا منصباً على ضمان سفر المسافرين بشكل آمن وموثوق، مع توفير خيارات أوسع."

وتواصل طيران الجزيرة تشغيل رحلاتها عبر مطار القيصومة (AQI) في المملكة العربية السعودية، بما يضمن الحفاظ على الربط الجوي الحيوي لدولة الكويت واستمرارية السفر رغم التحديات الإقليمية الراهنة. ويتم نقل المسافرين براً من الكويت إلى مطار القيصومة قبل مواصلة رحلاتهم إلى دبي.

ويعزز إدراج دبي شبكة الوجهات المتنامية التي تخدمها طيران الجزيرة اليوم، والتي تشمل وجهات إلى مصر والهند والأردن وسريلانكا وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وتؤكد الشركة التزامها بمواصلة توسيع شبكتها تدريجياً واستعادة الخطوط الرئيسية التي تمكّن المسافرين من إعادة التواصل مع العالم.

ويمكن للمسافرين الحجز عبر الموقع الإلكتروني jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق طيران الجزيرة، مع خطط لإضافة المزيد من الرحلات والوجهات بشكل تدريجي.

