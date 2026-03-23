الكويت، أعلنت طيران الجزيرة اليوم عن استئناف رحلاتها إلى مدينة لاهور بواقع رحلتين أسبوعياً اعتباراً من 29 مارس، لتكون بذلك أول وجهة تعود بها إلى باكستان وتستعيد بها الربط الجوي بين الكويت وأحد أهم أسواق السفر.

ويمثل إطلاق الرحلات إلى لاهور خطوة مهمة نحو إعادة بناء الربط بين الكويت وباكستان لخدمة الجالية المقيمة في الكويت وكذلك الروابط العميقة الثقافية والاقتصادية مع المنطقة. ومن المتوقع أن يلبي هذا الخط الطلب القوي من المسافرين الراغبين في لمّ شمل عائلاتهم أو العودة إلى أعمالهم أو الحفاظ على ارتباطاتهم الأساسية عبر الحدود.

وقال سعادة الدكتور ظفر إقبال، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الكويت:

"أشيد بطيران الجزيرة على مرونتها وإصرارها في استعادة الربط الجوي رغم الظروف الصعبة، واستجابتها السريعة والمبتكرة تعزز مكانتها كناقل إقليمي موثوق. يأتي استئناف الرحلات إلى باكستان في توقيت مهم، حيث سيوفر دعماً مباشراً لجاليتنا من خلال إعادة هذا الخط الحيوي للسفر."

تواصل طيران الجزيرة قيادة الجهود للحفاظ على الربط من الكويت خلال فترة استثنائية يشهدها قطاع الطيران في المنطقة، حيث تتم العمليات حالياً عبر مطار القيصومة (AQI) في المملكة العربية السعودي.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: "يمثل استئناف رحلات لاهور محطة مهمة في إعادة ربط الكويت بباكستان، أحد أسواقنا الرئيسية التي تجمعنا بها علاقات ممتدة وفي وقت تكتسب فيه أهمية الربط أبعاداً أكبر، حيث يتيح هذا الخط لآلاف المسافرين فرصة لمّ شملهم مع عائلاتهم أو العودة إلى الكويت. وبصفتنا أول شركة طيران تواصل عملياتها من الكويت، نواصل تركيزنا على ضمان ربط آمن وموثوق ومستمر. وتُعد لاهور الخطوة الأولى في إعادة بناء شبكتنا إلى باكستان، ونتطلع إلى توسيعها خلال الفترة المقبلة."

وسيتم نقل المسافرين على هذا الخط براً من الكويت إلى مطار القيصومة، قبل مواصلة رحلاتهم الجوية إلى لاهور، بما يضمن استمرارية السفر.

بشبكة متنامية تغطي اليوم أكثر من 20 وجهة، تواصل طيران الجزيرة التزامها بإعادة ربط المسافرين وتيسير السفر الضروري في ظل الظروف الراهنة.

ويمكن للمسافرين الحجز عبر الموقع الإلكتروني jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق طيران الجزيرة، مع خطط لإضافة المزيد من الرحلات والوجهات بشكل تدريجي.

