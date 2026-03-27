الكويت، أعلنت طيران الجزيرة اليوم عن استئناف رحلاتها إلى إسلام آباد في باكستان، بما يساهم في خدمة ممر السفر بين البلدين خلال هذه الفترة الاستثنائية حيث يأتي استئناف هذا الخط بعد إعادة تشغيل رحلات إلى لاهور مؤخراً، وذلك ضمن توسع عمليات الشركة عبر مطار الملك فهد الدولي في الدمام (DMM).

ومن خلال تشغيلها من مركزين في المملكة العربية السعودية، أي مطاري الدمام والقيصومة، اعتمدت طيران الجزيرة نموذج نقل متكامل يجمع بين السفر الجوي والبري، مما يتيح ربطاً سلساً من وإلى الكويت في ظل الظروف التشغيلية الحالية، كما يدعم نقل الشحنات من السلع الأساسية والمهمة التي تتطلب وصول سيرع في فترة زمنية محددة.

وتُعد إسلام آباد وجهة رئيسية للجالية الباكستانية الكبيرة في الكويت، حيث يوفّر استئناف الرحلات رابطاً أساسياً للمسافرين الراغبين في لمّ شملهم مع عائلاتهم أو العودة إلى أعمالهم أو القيام برحلات عاجلة. كما يساهم هذا الخط في تعزيز استمرارية سلاسل الإمداد، من خلال تسهيل نقل الشحنات الحيوية ودعم وصول الكويت إلى السلع الأساسية خلال هذه الفترة.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة:"يسعدنا استئناف رحلاتنا إلى إسلام آباد بعد فترة وجيزة من إعادة تشغيل خط لاهور، بما يعزز رابطاً حيوياً بين الكويت وباكستان في وقت تكتسب فيه أهمية الربط بعداً أكبر. يلعب هذا الخط دوراً أساسياً في دعم مسافرينا، سواء كانوا يسعون للقاء أحبتهم أو العودة إلى أعمالهم أو القيام برحلة عاجلة. وفي الوقت ذاته، يساهم في تعزيز حركة الشحنات الأساسية، بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد. وقد مكّنتنا عملياتنا من قاعدتين من الاستجابة بسرعة ومرونة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والموثوقية."

ومنذ الإغلاق المؤقت لمطار الكويت الدولي، سارعت طيران الجزيرة إلى تطبيق نموذج تشغيل بديل للحفاظ على استمرارية الربط الجوي، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية وشركاء قطاع الطيران في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية.

ومع إعادة إدراج إسلام آباد ضمن شبكتها، تواصل طيران الجزيرة توسيع نطاق وجهاتها التي تشمل مصر والهند والأردن ونيبال وباكستان وسريلانكا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، بما يضمن بقاء الكويت على اتصال بالمنطقة والعالم.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق الجزيرة، مع ضرورة الاطلاع على متطلبات السفر وآخر التحديثات قبل موعد الرحلة.

