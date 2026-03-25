أعلنت طيران الجزيرة اليوم عن توسّع كبير في عملياتها حيث ستبدأ تشغيل رحلاتها من مركزين في المملكة العربية السعودية بإضافة مطار الملك فهد الدولي في الدمام (DMM) إلى عملياتها الحالية من مطار القيصومة (AQI) وذلك اعتباراً من 26 مارس 2026 عند الساعة 00:00 وبهدف تعزيز السعة التشغيلية للمقاعد والشحن بما يدعم الجهود للحفاظ على حركة السفر في الكويت وخدمة المجتمع فيها.

وبتشغيل عملياتها من مطارين في المملكة، تستطيع طيران الجزيرة خدمة أكثر من 20 وجهة بأكثر من 1,000 رحلة و200,000 مقعد، إضافة إلى إمكانية شحن أكثر من 2 مليون طن من السلع الأساسية حتى 30 أبريل. ويأتي ذلك دعماً لدولة الكويت بشكل عام، من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد خلال الأوضاع الإقليمية الراهنة.

ومنذ التعليق المؤقت للعمليات في مطار الكويت الدولي، قادت طيران الجزيرة جهوداً غير مسبوقة للحفاظ على استمرارية حركة السفر من وإلى الكويت من خلال إنشاء نموذج تشغيلي متكامل يجمع بين النقل الجوي والبري عبر مطار القيصومة، مما مكّن آلاف المسافرين من البقاء على تواصل مع عائلاتهم وأعمالهم رغم التحديات الإقليمية.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: "كان تركيزنا في طيران الجزيرة منذ اليوم الأول منصباً على إنشاء جسر ربط يضمن استمرارية حركة السفر من وإلى الكويت بشكل آمن وموثوق رغم التحديات الاستثنائية التي تواجه الكويت والمنطقة. وبالتوسع السريع في عملياتنا داخل المملكة العربية السعودية بإضافة مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى جانب مطار القيصومة، نواصل تعزيز هذا الجسر لدعم حركة المسافرين وتدفق السلع الأساسية. وقد مكننا هذا التوسّع من تسيير رحلات إلى أكثر من 20 وجهة وتشغيل أكثر من ألف رحلة وتوفير أكثر من 200 ألف مقعد، بالإضافة إلى توفير أكثر من 2 مليون طن من السعة المتوفرة للشحن، وهو ما يعكس مرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على خدمة الكويت بكفاءة. نتقدم بجزيل الشكر للهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وشركائنا في المملكة على دعمهم المستمر في إنجاح هذه الخطوة. كما تواصل عائلة طيران الجزيرة العمل على مدار الساعة للحفاظ على ربط الكويت وخدمة مجتمعها، وستبقى دائماً حاضرة عندما أي حاجة."

تواصل طيران الجزيرة تسيير رحلاتها باعتبارها شركة الطيران الوحيدة التي تربط الكويت بشبكة متنامية من الوجهات تشمل كل من مصر والهند والأردن وباكستان وسريلانكا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، مع التزامها المستمر بضمان ربط آمن وموثوق وبما يتكيف مع المتغيرات التشغيلية اللازمة بشكل سريع.

وستتم جميع إجراءات المغادرة والوصول لكل من رحلات القيصومة والدمام عبر المبنى المؤقت لطيران الجزيرة في مشرف، في أرض المعارض الدولية بالكويت، القاعة رقم 8. وتفتح الحجوزات على الرحلات من الدمام يوم 25 مارس 2026 في تمام الساعة 6:00 مساءً وذلك عبر موقع الشركة jazeeraairways.com وتطبيق الجزيرة للهواتف الذكية.

كما تبقى طيران الجزيرة مستعدة للتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى جانب شركات الشحن في الكويت لتسهيل سلاسل الإمداد إلى البلاد.

-انتهى-

#بياناتشركات