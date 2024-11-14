

تفخر طيران الإمارات، أكبر شركة طيران دولية في العالم، بالإعلان عن شراكة عالمية مع سيل جي بي لمدة خمسة مواسم، مما يجعلها الشريك الحصري لبطولة سباق القوارب الشراعية السنوية، وهي الشراكة الأولى من نوعها في الدوري.

تستمر طيران الإمارات أيضًا كشريك رئيسي في سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، الذي سيقام في ميناء راشد يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، مما يضمن استمرارية الحدث في دبي كأحد أبرز الفعاليات في تقويم سيل جي بي السنوي، ويسهم في جذب الحضور والترويج لدبي كوجهة متميزة لعشاق السباقات. كما ستصبح طيران الإمارات الشريك الرئيسي لفريق الإمارات بريطانيا العظمى في بورتسموث. ومع جائزة الإمارات البريطانية العظمى للإبحار، سيعود سباق سيل جي بي إلى المملكة المتحدة بعد انتظار طويل، حيث ستقام الفعالية في بورتسموث من 19 إلى 20 يوليو 2025.

يُعد سباق سيل جي بي أحد أسرع الأحداث الرياضية والترفيهية نموًا في العالم، مع تأكيد مشاركة 12 فريقًا وطنيًا في خط البداية لعام 2025. يمتد تقويم المنافسات السنوي للدوري عبر خمس قارات، ويشمل 13 حدثًا على الأقل هذا الموسم. ومع النمو الجماهيري الكبير، وتوسيع البث العالمي والوصول الرقمي، تتمتع فعاليات سيل جي بي بحضور قوي في وجهات رئيسية ضمن شبكة طيران الإمارات.

وفي هذا الصدد، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات: "شراكتنا الممتدة مع سيل جي بي تعتمد على التزام مشترك بتوسيع رياضة الإبحار وتقديمها للجمهور العالمي، سواء على المياه أو خارجها. سيل جي بي هي قوة رياضية رائدة، تركز على بناء روابط مع جيل جديد من المشجعين من خلال تجارب غامرة ومؤثرة. نحن نشارك سيل جي بي رؤية موحدة تهدف إلى تحسين كل من الرياضة والطيران."

وأضاف: "نحن فخورون بشراكتنا في الفعاليات التي تُنظم في دبي وبورتسموث، حيث تبدأ المنافسة في مدينتنا الأم، وتعود سباقات الإبحار إلى المملكة المتحدة في 2025، لتكون جزءًا ثابتًا من جدول سيل جي بي العالمي. نتطلع إلى مشاهدة الرياضيين وهم يعرضون مهاراتهم وشغفهم بأعلى مستويات الأداء في المواسم القادمة."

من جانبه، قال السير راسل كوتس، الرئيس التنفيذي لسيل جي بي: "نحن سعداء للغاية بانضمام طيران الإمارات كشريك الطيران الرسمي لسيل جي بي، مما يعزز علاقتنا الممتدة مع هذه الشركة العالمية الرائدة، قبيل انطلاق موسمنا الأكثر إثارة حتى الآن."

وأضاف: "لطالما كانت طيران الإمارات شريكًا رئيسيًا في العديد من الأندية الرياضية والبطولات حول العالم، ونحن فخورون بالانضمام إلى عائلة طيران الإمارات. سيكون لها دور كبير في مساعدتنا على الوصول إلى جمهور جديد، من خلال شغفنا المشترك بالتفوق الرياضي والتزامنا بالابتكار."

وباعتبارها شريكًا عالميًا وشريك الطيران الرسمي لسيل جي بي، ستستفيد طيران الإمارات من تواجد موسع للعلامة التجارية عبر البث المباشر باستخدام التكنولوجيا المبتكرة "لايف لاين إف إكس"، الحائزة على جائزة إيمي، والتي ستُعرض لأول مرة على شاشات التلفزيون في افتتاح الموسم المقبل في دبي.

وتستمر طيران الإمارات في تعزيز ارتباطها بالرياضة من خلال شراكتها في التحكيم، حيث ستصبح الشريك الرسمي للتحكيم في سيل جي بي، كما ستقدم للجماهير أكثر من 212 منطقة بث حول العالم، عبر استوديو البث في لندن. إضافة إلى ذلك، ستوفر طيران الإمارات فرصة لعشاق السباقات لمتابعة سيل جي بي على جميع رحلاتها عبر نظام الترفيه الجوي المتميز لديها.

وتشمل المزايا الأخرى، حقوق التسويق ووسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية، بالإضافة إلى الضيافة الفاخرة في صالة "أدرينالين لاونج" الخاصة بسيل جي بي. كما ستعمل طيران الإمارات وسيل جي بي معًا على تطوير برامج مجتمعية تتوافق مع أهداف سيل جي بي العالمية التي تركز على "رياضة أفضل وكوكب أفضل".

وتتمتع طيران الإمارات بتاريخ طويل في دعم رياضة الإبحار، حيث بدأت رعايتها في عام 2004 مع فريق طيران الإمارات نيوزيلندا، بطل كأس أمريكا خمس مرات. كما تعد طيران الإمارات راعيًا فخريًا لفريق طيران الإمارات بريطانيا العظمى في سيل جي بي، أحد أنجح الفرق في هذا المجال. ستستمر طيران الإمارات في دعم الفريق خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

يبدأ موسم سيل جي بي لعام 2025 هذا الأسبوع، حيث ستنطلق الفعالية في ميناء راشد على مدار يومين حافلين بالإثارة. ومن المقرر أن يكون سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، الذي تقدمه بي آند أُو ماريناز، حدثًا رائدًا في التقويم الرياضي الإقليمي. وتُعد هذه المرة الثالثة التي يزور فيها سيل جي بي دبي والمرة الثانية التي تكون فيها طيران الإمارات شريكًا رئيسيًا للحدث. التذاكر المتبقية متاحة الآن على SailGP.com/Dubai.

كما تبدأ مبيعات تذاكر سباق جائزة طيران الإمارات البريطانية العظمى للإبحار الشراعي في بورتسموث يوم 11 ديسمبر المقبل. ويمكن للمشجعين التسجيل المسبق للحصول على أولوية الوصول عبر الموقع SailGP.com/GreatBritain.

حول سيل جي بي ميديا هب:

يعد سيل جي بي ميديا هب مساحة مخصصة لوسائل الإعلام لتتمكن من تغطية أحداث سيل جي بي، عن بعد وتتضمن البث المباشر والتحديثات والمشاركة في المؤتمرات الصحفية والمقابلات مع الرياضيين بعد السباق. يمكنك الوصول إلى سيل جي بي ميديا هب عبر Mediahub.SailGP.com.

حول سيل جي بي

سيل جي بي هو سباق القوارب الشراعية الأكثر إثارة في العالم. وتضم البطولة الدولية فِرقاً وطنية تتنافس في سباقات قصيرة ومكثَّفة في أماكن شهيرة على غرار الستادات في جميع أنحاء العالم. ويتميّز سباق الحركة السريعة وعالي التقنية بتنافُس أفضل الرياضيين في رياضة الإبحار عبر يخوت شراعية متماثلة من فئة F50 المزعنَفة البالغ طولها 50 قدماً والتي تطوف فوق الماء وتُبحر بسرعات تقترب من 100 كلم بالساعة. ويتم تنظيم سباقات سيل جي بي أيضاً من أجل تحقيق مستقبل أفضل، والترويج لمبادرَة ريادية تتمحور حول عالم يستمدّ الطاقة من الطبيعة. لمزيد من المعلومات، يُمكِن زيارة الموقع الرسمي SailGP.com.

حول طيران الإمارات

بدءًا من أول سباق للزوارق السريعة الذي أقيم في دبي عام 1987، واصلت طيران الإمارات رعاية العديد من الفرق والأحداث الرياضية البارزة، من كرة القدم والتنس إلى الجولف والرجبي والكريكيت وسباق الخيل. تعد طيران الإمارات واحدة من أكثر العلامات التجارية انتشارًا وشهرة في الرياضة، حيث يرتديها أندية كرة القدم من الدرجة الأولى بما في ذلك ريال مدريد وإيه سي ميلان، بالإضافة إلى حكام مباريات الكريكيت والرجبي الدولية. كما ترعى شركة الطيران كأس طيران الإمارات لكرة القدم المرموقة، وفريق الإمارات الإماراتي، بالإضافة إلى كأس دبي العالمي وفريق جودلفين. كما تساهم طيران الإمارات في المجتمعات النابضة بالحياة من خلال الموسيقى والأفلام والأدب من خلال رعاية السيمفونيات والمهرجانات والعروض الدولية.

حول بي آند أو ماريناز

بي آند أو ماريناز هي شركة تابعة لشركة موانئ دبي العالمية تأسست لتطوير مواقع عالمية المستوى لرسو اليخوت وضيافة أصحابها وقادتها وضيوفها والسكان المحليين. بعد التجربة الناجحة التي خاضتها الشركة في مرسى ميناء راشد (دبي، الإمارات العربية المتحدة) حيث توفر الشركة أماكن لإرساء بعض أكبر اليخوت في العالم، وسعت شركة بي آند أو ماريناز نطاق إدارتها وعملياتها لتشمل أربعة مراسي في دبي. وتركز الشركة بشكل مستمر على التوسع وإنشاء وجهات ترفيهية لعشاق اليخوت والسكان المحليين والسياح.

عنوان الحدث // يقع استاد السباق في ميناء راشد، المبنى رقم 2.

يمكن الوصول إلى مدخل استاد السباق بجوار المبنى رقم 2، عبر منطقة مواقف السيارات. وتقع منطقة المدرجات المطلة على الواجهة المائية ومنطقة كبار الشخصيات بالشراكة مع "نيكي بيتش دبي" داخل استاد السباق.

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