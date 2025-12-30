



جدة، المملكة العربية السعودية – أطلقت شركة طيران أديل مجموعة من المزايا لتحسين تجربة المسافر، حيث ركزت على الراحة والمرونة، وكان أبرز هذه المزايا اضافة حقيبة المقصورة بوزن 7 كغ مجانًا على فئة فلاي الأساسية.

وتأتي هذه القرارات استجابةً لاحتياجات المسافرين على فئة فلاي، والتي تُعدّ الخيار الأكثر تفضيلاً لعملاء السفر الاقتصادي، من خلال إتاحة حمل مزيد من متعلّقاتهم الضرورية على متن الطائرة عند التخطيط لرحلاتهم.

وتنطبق الميزة الجديدة على جميع رحلات طيران أديل الداخلية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والرحلات الدولية التي تديرها شركة الطيران السريعة النمو في المملكة من قواعدها في الرياض وجدة والدمام والمدينة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة طيران أديل على إعادة إطلاق منتجات إضافية أخرى لتعزيز وعي العملاء بمنتجاتها المكونة من ثلاث فئات من الأسعار، وهي “فلاي وفلاي بلس وفلاي ماكس”. تتضمن هذه الإضافات إمكانية إجراء التغييرات المجانية على تاريخ السفر للحجوزات في الفئة “فلاي” و”فلاي بلس” خلال ساعتين من إجراء الحجز وفرض رسوم رمزية على إمكانية تعديل خطة السفر قبل 90 دقيقة من إقلاع الرحلة.

وللمسافرين الذين يشترون أعلى فئات طيران أديل “فلاي ماكس”، تتضمن الفئة العديد من المزايا ومنها إمكانية إجراء تغييرات مجانية غير محدودة على الرحلات الجوية تصل إلى 90 دقيقة قبل إقلاع الرحلة، واسترداد كامل المبلغ في حالة الإلغاء خلال مدة تصل إلى ثلاثة أيام قبل موعد الرحلة.

وقال عبد الله عادل الأحمدي، مدير أول الخدمات المساعدة وولاء العملاء في طيران أديل: "يتم تنفيذ هذه التغييرات وإشعارات التوعية بناءً على استطلاعات الرأي الواردة باستمرار من العملاء والملاحظات حول طرق تحسين تجربة العملاء.

ومن خلال تقديم عرض إمكانية حمل 7 كجم من حقيبة المقصورة مجانًا على باقتنا الأساسية، يمكن للمسافرين السفر وهم على ثقة بقدرتهم على الاستفادة من أقل الأسعار مع علمهم بأنهم يستطيعون حمل المزيد من متعلقاتهم الضرورية على متن الطائرة. كذلك، نحن ندرك أيضًا أن المسافرين يحتاجون في بعض الأحيان إلى المزيد من الفهم حول مرونتنا في تقديم أفضل المزايا، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات بشكل أسهل بكثير، وتخفيف الضغط عنهم أثناء التخطيط للسفر.”

تدير شركة طيران أديل رحلات مجدولة إلى أكثر من 30 وجهة محلية ودولية موسمية وعلى مدار العام في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا وجنوب آسيا بأسطول حديث يضم 44 طائرة من فئة إيرباص A320.

نبذة عن طيران أديل

بدأت شركة طيران أديل، في 23 سبتمبر 2017، في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عملياتها بإقلاع رحلتها الأولى التاريخية من جدة إلى الرياض. وكانت شركة طيران أديل، لكونها شركة رائدة ومبتكرة، أول شركة طيران إقليمية منخفضة التكلفة يتم إطلاقها فقط عبر قنوات التوزيع الرقمية. وقد أنشئت شركة طيران أديل، باعتبارها شركة الطيران الشقيقة لشركة الطيران الوطنية السعودية - وكلاهما تخضع للملكية الشاملة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) - لتقدم خدماتها للعملاء المطلعين على الأسعار والبارعين في مجال التقنية في سوق يقل فيه المستوى العمري لنسبة 80% من سكان المملكة العربية السعودية عن 40 عامًا ويمتلك كل منهم على الأقل اثنين من الهواتف المحمولة.

تهدف شركة طيران أديل إلى تحفيز مجال السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها اليومية المعقولة والتي توفر القيمة مقابل المال والتي تلبي احتياجات المسافرين لأغراض ترفيهية ودينية وعائلية وتجارية. وتُعد البساطة هي السمة الطاغية على مقصورة الدرجة الاقتصادية في أسطول طائرات طيران أديل الضيقة البدن. وفي ظل التحول الجذري الذي تشهده المملكة من خلال رحلة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، فإن قطاع الطيران والسياحة من ضمن القطاعات العديدة المخصصة لتعزيز النمو الحيوي. وتُعدّ شركة طيران أديل واحدة من أحدث وأسرع شركات الطيران الاقتصادية نموًا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والتي تقدم خدمة متميزة في الوقت المحدد والذي يفوق باستمرار المعدل السائد في القطاع على المستوى العالمي.

تدير شركة طيران أديل أسطول صغير يتألف من طائرات من طراز إيرباص A320 ضيقة البدن تنطلق من القواعد الجوية في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات عبر جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تاركة خلفها أثرًأ دوليًا متناميًا في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، حيث نقلت شركة طيران أديل أكثر من 40 مليون مسافر منذ انطلاق رحلاتها. وقدمت شركة طيران أديل، في مايو 2024، أكبر طلب لها على الإطلاق لشراء 51 طائرة - 12 طائرة من طراز A320neos و39 طائرة بحجم أكبر من طراز A321neos - مع جدول زمني للتسليم يبدأ في عام 2027. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة طيران أديل بتشغيل خدمات مجدولة طويلة المدى اعتبارًا من عام 2027 مع التشغيل التدريجي لعشر (10) طائرات من طراز إيرباص A330neo عريضة البدن التي طلبتها مجموعة السعودية في أبريل 2025.

وبالتالي، تعتزم طيران أديل، بحلول عام 2030، تشغيل مئات المسارات الجوية، وزيادة حجم أسطولها إلى أكثر من الضعف، وتوسيع شبكة وجهاتها بما يفوق ثلاثة أضعاف، لتصل إلى أكثر من 100 طائرة ووجهة على التوالي. كذلك، إن حملة التوسع الضخمة لشركة طيران أديل تجعلها شركة طيران سريعة النمو، كما أنها واحدة من أكثر الشركات المرغوب العمل بها في البلاد.

انتهى-

