جدة، المملكة العربية السعودية، أبرمت طيران أديل اتفاقية شراكة مع شركة أمريكان إكسبريس® السعودية، يتم بموجبها تنويع طرق شراء المسافرين لتذاكرهم باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الاعتماد من أمريكان إكسبريس مزود خدمات الدفع الدولي .

وتأتي إضافة أمريكان إكسبريس® إلى مجموعة خيارات الدفع المتاحة لمسافري طيران أديل عبر تطبيق الشركة والموقع الإلكتروني www.flyadeal.com، لأعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس® الشخصية والأعمال والشركات لتمثل خيارَ دفع إضافي ملائم لهم؛ علمًا أنه يوجد أكثر من 140 مليون بطاقة أمريكان إكسبريس® متداولة حول العالم، وتحظى بقبول وثقة 89 مليون موقع عالمي.

ووقّع الاتفاقية كل من السيد ستيفن غرينوي الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل والسيد فهد بن مبارك القثامي الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس® السعودية، وذلك في المقر الرئيسي لطيران أديل في جدة.

وصرح السيد ستيفن غرينوي قائلًا: " لا ندّخر جهدًا في طيران أديل لتزويد عملائنا بالخيارات الملائمة لتفضيلاتهم الشخصية والعملية. مع إضافت أمريكان إكسبريس® "شركة الخدمات المالية العالمية الموثوقة" إلى قائمة مزوّدي خدمات الدفع لدينا؛ فإن مسافرينا من درجة الأعمال والشركات والأفراد، من حاملي بطاقات أمريكان إكسبريس®، سيتمتعون بإمكانية الاستفادة من السداد ببطاقاتهم على رحلاتنا الداخلية والدولية على حدّ سواء".

ومن جانبه أعرب السيد فهد مبارك القثامي عن سعادته قائلًا "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع طيران أديل، ونعتبرها خطوة مميزة لتوسعة خيارات الدفع لأعضاء بطاقاتنا، وتأتي ضمن استراتيجيتنا وجهودنا المستمرة للتوسع في الشراكات بهدف زيادة عدد المنافذ التي تقبل مدفوعات بطاقات أمريكان إكسبريس® للأفراد و الشركات على حد سواء".

يشار إلى أن طيران أديل تشغّل رحلاتها من ثلاث مطارات رئيسية في المملكة: الرياض وجدة والدمام إلى حوالي 30 وجهة داخل المملكة العربية السعودية على مدار العام، وإلى وجهات موسمية مختارة في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا، وستزداد الخيارات بالنسبة للمسافرين بالتزامن مع خطة طيران أديل الطموحة للتوسع الدولي وزيادة عدد الوجهات مستهلّ عام 2025.

حول طيران أديل

انطلقت رحلة طيران أديل التاريخية الأولى من جدة إلى الرياض في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الموافق 23 سبتمبر عام 2017. وكانت هذه أول رحلة إقليمية لشركة طيران اقتصادي تم إطلاقها عبر القنوات الرقمية فقط.

تأسست طيران أديل - الشركة الشقيقة للخطوط الجوية العربية السعودية وكلتاهما مملوكتان لمجموعة السعودية، لتلبية احتياجات المسافرين الذين يتطلعون للحصول على أسعار اقتصادية ويستخدمون التكنولوجيا الحديثة. في سوق يبلغ فيه 80% من سكان السعودية أقل من 40 عامًا.

وفي ظل ما تعيشه المملكة العربية السعودية من تحولات جذرية لتعزيز التنوع الاقتصادي عبر رؤيتها الطموحة 2030؛ يشهد قطاعا الطيران والسياحة نموًا واتساعًا مطردين غير مسبوقين لمواكبة برامج الرؤية واستراتيجيتها، وتلبية لذلك تهدف طيران أديل إلى التوسعِ في دعم أنشطة السفر والسياحة والتجارة، وتعزيزِ مكانتها الرائدة في عالم الطيران الاقتصادي على نطاق المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. وتهدف طيران أديل إلى تنشيط السفر والسياحة والتجارة من خلال توفير رسوم سفر بأسعار تلبي رغبات واحتياجات المسافرين.

تشغّل طيران أديل أسطولًا حديثًا مكوّنًا من 36 طائرة من طراز إيرباص A320، تحلّق من محاور رئيسة في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات داخل المملكة بالإضافة إلى شبكة دولية متنامية في أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا. وخدمت أكثر من 30 مليون مسافر منذ انطلاقها، مما يجعلها واحدة من أحدث شركات الطيران الاقتصادي وأسرعها نموًا في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتخطط طيران أديل بحلول عام 2030 لتشغيل مئات المسارات بأسطول يضم أكثر من 100 طائرة.

توسُّع طيران أديل السريع ونموها المستمر جعلها محط أنظار الباحثين عن بيئة عمل واعدة وطموحة، وواحدة من أكثر الشركات استقطابًا للمهارات وجاذبية للعمل على مستوى المملكة العربية السعودية.

حول أمريكان إكسبريس® السعودية

أمريكان إكسبريس هي شركةُ خدمات مالية عالمية متكاملة، توفر لعملائها إمكانية الحصولِ على المنتجات وبلوغِ الرؤى وخوضِ التجاربِ التي من شأنها أن تثري حياتهم وتساهم في نجاح أعمالهم.

أمريكان إكسبريس السعودية هي شركةُ مساهمةٍ مغلقة مملوكةٌ بالتساوي لشركةِ أمريكان إكسبريس (الشرق الأوسط) ش.م.ب. والبنكِ السعودي للاستثمار، تخضع الشركة تنظيميًا للوائح وأنظمة البنك المركزي السعودي (ساما) وتصنّف شركةَ تمويلٍ. الشركة تدير تشغيل عمليات بطاقات أمريكان إكسبريس المصرفية في المملكة العربية السعودية. على الرغم من أن منتجات أمريكان إكسبريس متاحة للعملاء أفرادًا وشركات في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 20 عامًا؛ إلا أن تأسيس أمريكان إكسبريس السعودية عام 1999 كان بمثابة خطوة فارقة في تطوير علامة أمريكان إكسبريس التجارية في المملكة. لقد ساهم الجمع بين موارد وخبرات كلٍّ من أمريكان إكسبريس والبنك السعودي للاستثمار في تطوير وتوسيع الخدمات المقدمة لحاملي بطاقات أمريكان إكسبريس في المملكة.

تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات؛ من ذلك: بطاقات الائتمان (الزرقاء والذهبية والبلاتينية)، وبطاقات الاعتماد (الخضراء والذهبية والبلاتينية)، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة (بطاقات الفرسان وماريوت بونفوي) وحلول الدفع للشركات (بطاقات الشركات وبطاقات الأعمال والدفع الافتراضي وحسابات السفر للشركات).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع أمريكان إكسبريس السعودية الإلكتروني:

https://www.americanexpress.com.sa

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