دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "طيبة للاستثمار"، إحدى أكبر شركات الاستثمار والتطوير العقاري والضيافة في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقيةٍ إستراتيجية مع "هيلتون العالمية" لافتتاح أول فندق والدورف أستوريا في المدينة المنورة، وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة التي أقيمت في مدينة دبي. وتعكس هذه الخطوة توجه شركة "طيبة" نحو إدارة وتشغيل استثماراتها الفندقية الجديدة من خلال التعاون وعقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والعريقة في مجال الضيافة الفاخرة، وبما يعزز مسيرة الشركة في التوسع المستمر ضمن هذا القطاع الواعد، والتزامها برفع مستوى الضيافة في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة قال الرئيس التنفيذي لشركة "طيبة للاستثمار" سعادة الأستاذ سلطان العتيبي: " تُشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة على مسار نمونا الإستراتيجي، وتُجسد التزامنا الثابت بتعزيز قطاع الضيافة في المملكة، وتوفير تجارب استثنائية عبر مختلف الفئات". مضيفاً: " ستسهم شراكتنا مع هيلتون وفنادق ومنتجعات والدورف أستوريا في تعزيز وتطوير مفهوم السياحة والضيافة التي طالما تميزنا بها، من خلال تقديم تجربة ضيافة مميزة تتماشى مع برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، حيث نؤكد من خلال شراكتنا هذه ريادتنا في قطاع الضيافة والتزامنا برؤية السعودية 2030، من خلال توفير مرافق إقامة عالمية تعكس التراث العريق للمملكة."

ومن المتوقع افتتاح فندق والدورف أستوريا المدينة المنورة في عام 2028، ليكون أول تواجد لهذه العلامة الفندقية الرائدة والحائزة على عدة جوائز، حيث سيقدم خدمات فندقية فاخرة ومميزة لضيوف المدينة المقدسة. يتمتع الفندق بموقعٍ مثالي في الجهة الشمالية للمسجد النبوي الشريف مع إطلالةٍ مباشرة عليه، وإمكانية الوصول للمسجد سيراً على الأقدام خلال بضع دقائق فقط.

من جانبه أعرب نائب رئيس شركة هيلتون للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا، كارلوس خنيصر عن سعادته بتوسيع الشراكة مع شركة "طيبة للاستثمار" من خلال هذا المشروع المميز، وقال: "تعد السعودية من أسرع الأسواق نمواً، ولدينا خطط توسعية طموحة، حيث نرغب في توسيع تواجدنا إلى أكثر من 100 فندق في السنوات المقبلة. مضيفاً: "سيقدم فندق والدورف أستوريا المدينة المنورة تجربة ضيافة فاخرة وخدمات متميزة، مستفيداً من موقعه الإستراتيجي بالقرب من أقدس البقاع في العالم". مؤكداً تطلعه للتعاون مع "طيبة للاستثمار" لتوسيع شبكة هيلتون في المملكة وتقديم تجارب لا تنسى للضيوف.

سيضم فندق والدورف أستوريا المدينة المنورة أكثر من 300 غرفة وجناحاً فاخراً، ومطعمين مصممين بعنايةٍ فائقة، ومقهى "بيكوك آلي" الشهير. كما يشمل الفندق قاعتين متعددة الاستخدامات للفعاليات، وغرفة اجتماعات مخصصة لقطاع الأعمال، ونادي خاص، وغرفة للصلاة، بالإضافة إلى مركزٍ للياقة البدنية.

تهدف شركة "طيبة للاستثمار" من خلال مشاريعها التحويلية إلى المساهمة في النمو الاقتصادي المحلي بما يخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030، لا سيما لجهة الإسهام في التنوع الاقتصادي في المملكة، وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى التزام الشركة بتطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع السياحة وتقديم تجارب ضيافة تجمع بين المستويات العالمية المعاصرة والأصالة السعودية. وفي إطار هذه الإستراتيجية ستجدد الشركة فندق "واجهة طيبة"، والذي سيكون تحت مسمى والدورف أستوريا المدينة المنورة. حيث يجمع هذا التحول ما بين الفخامة العالية للعلامة التجارية الرائدة والأجواء الدينية والثقافية للمدينة المنورة، مما يرتقي بالفندق وخدماته ويضمن له التميز، ويعزز من مكانة طيبة كلاعب رئيسي في إعادة تشكيل مشهد الضيافة في المدينة المنورة.

حول طيبة للاستثمار

تأسست شركة طيبة للاستثمار في عام 1988، وهي شركة رائدة في قطاع الضيافة والعقارات، يقع مقرها في المملكة العربية السعودية ، ومدرجة في تداول السعودية (تداول 4090). تمتلك الشركة محفظةً متنوعة تضم 39 عقار، بما في ذلك الفنادق والمجمعات السكنية، والمساحات التجارية، وتدير أكثر من 7.700 مفتاح، بالإضافة إلى 8 عقارات قيد التطوير. وللشركة سجل حافل في العمليات التشغيلية للفنادق، وإدارة الممتلكات والمرافق، وتطوير العقارات وإدارة الأصول. وتتميز محفظة الشركة بعلاماتٍ سعودية شهيرة في قطاع الضيافة، بما في ذلك فنادق عقيق، ومكارم، ونور من مكارم، ومجتمعات دور.

وحققت الشركة توسعاً إستراتيجياً باستحواذها على شركة دور للضيافة وضمها لمحفظتها، وهي مشغل رائد في قطاع الضيافة ومطور عقاري مهم في السعودية. وقد عززت هذه الصفقة من وجود طيبة للاستثمار في المملكة، خاصة في المدن المقدسة. كما رفعت الشراكات الإستراتيجية لطيبة مع قادة الضيافة الدولية مثل ماريوت إنترناشيونال، وفنادق ومنتجعات IHG، وأكور من كفاءتها في تقديم خدمةٍ استثنائية وخيارات متنوعة للإقامة. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني عبرwww.taiba.com.sa. ومتابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي على لينكد إن وفيس بوك و يوتيوب و أكس وإنستغرام .

حول هيلتون

هيلتون (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في مجال الضيافة، تضم محفظتها 24 علامة تجارية متميزة تشمل أكثر من8,000 عقار وأكثر من 1.2 مليون غرفة، في 126 دولة ومنطقة حول العالم. تلتزم هيلتون برؤية تأسيسها التي تهدف إلى نور الضيافة ودفئها في كل أنحاء العالم، وقد استقبلت أكثر من 3 مليارات ضيف على مدار تاريخها الذي يمتد لأكثر من 100 عام. كما تم تصنيفها كأفضل مكان عمل في العالم من قبل "Great Place to Work" و"Fortune"، وحازت على اعترافٍ دولي كشركةٍ رائدة عالمياً في مؤشرات دون جونز للاستدامة على مدار سبع سنوات متتالية.

قدمت هيلتون تقنيات مبتكرة لتحسين تجربة الضيوف، مثل ميزة مشاركة المفتاح الرقمي، والترقيات التلقائية المجانية للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة مؤكدة. ومن خلال برنامج ولاء الضيوف "هيلتون أونورز" الحائز على جوائز، يمكن لأكثر من 195 مليون عضو الحجز المباشر مع هيلتون وكسب نقاط مقابل إقاماتهم الفندقية والاستمتاع بتجارب فريدة لا يمكن شراؤها بالمال.

يوفر تطبيق "هيلتون أونورز" المجاني للضيوف إمكانية حجز الإقامة، واختيار الغرف، وتسجيل الوصول، وفتح الأبواب باستخدام مفتاح رقمي، بالإضافة إلى تسجيل المغادرة، وكل ذلك من خلال هواتفهم الذكية. لمزيدٍ من المعلومات، يمكن زيارة stories.hilton.com وللمزيد من المعلومات يمكنك التواصل مع هيلتون عبر Facebook, X, LinkedIn, Instagram و YouTube

حول فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا

فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا هي مجموعة حائزة على جوائز تضم 35 عقاراً أيقونياً، تخلق إحساساً فريداً بالمكان مع التزامٍ قوي بتقديم خدمةٍ أنيقة وصادقة، وتجارب استثنائية، وإتقان فنون الطهي في وجهاتٍ مميزة مستلهمة من بيئاتها الخالدة حول العالم، توفر فنادق والدورف أستوريا تجربة سلسة لا تُنسى، مما يمنح الضيوف شعوراً حقيقياً بالمكان من خلال العمارة المدهشة، ومقهى "بيكوك آلي" الشهير، ومجموعات الفنون الرفيعة، والمطاعم الحائزة على نجوم ميشلان، بالإضافة إلى وسائل الراحة الراقية في الغرف.

علاوة على محفظتها الفندقية العالمية، تفتخر والدورف أستوريا أيضاً بمحفظةٍ سكنية دولية توفر راحة المنزل الخاص مع وسائل راحة استثنائية وخدمة عالية المستوى. والدورف أستوريا هي جزء من مجموعة هيلتون، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الضيافة.

لتحظى بتجربة إقامة لا تُنسى في فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، يمكنك الحجز عبر الموقع waldorfastoria.com waldorfastoria.com ، أو من خلال تطبيق هيلتون أونورز الرائد في الصناعة، وسيتمكن أعضاء هيلتون أونورز الذين يحجزون مباشرةً من الحصول على مزايا فورية. لمزيدٍ من المعلومات حول فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، يمكنك زيارة stories.hilton.com/waldorfastoria ومتابعتنا على منصات التواصل عبر X و Instagram

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