دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت طلبات هولدينج بي ال سي (المشار إليها فيما يلي باسم "طلبات" أو "الشركة")، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في سوق دبي المالي.

أبرز تفاصيل عملية الطرح

● سيتم بيع إجمالي 3,493,236,093 سهم من الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.04 درهم إماراتي لكل سهم، والتي تمثل نسبة 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

● جميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة (Delivery Hero MENA Holding GmbH) ("المساهم البائع")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي ("دليفري هيرو")، الشركة العامة الألمانية المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

● يتاح الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموظفين المؤهلين في شركة "طلبات" كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشريحة الأولى (كما هو موضح أدناه)، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية (كما هو موضح أدناه).

● تبدأ فترة الاكتتاب في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبتاريخ 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

● سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب.

● أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

● من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

● تم تحديد رأس مال الشركة المدفوع، عند تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب للطرح العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، 931,529,625 درهم إماراتي مقسماً إلى عدد 23,288,240,625 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم إماراتي لكل سهم.

● بعد إتمام عملية الطرح، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 367.25 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) في شهر أبريل من عام 2025 وذلك عن نتائج الربع الرابع من عام 2024. تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 1,469 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 400 مليون دولار أمريكي) على دفعتين وذلك في أكتوبر 2025 وأبريل 2026 فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

● وبعد هذه التوزيعات، تعتزم الشركة اعتماد جدول زمني لتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، وسيتم دفع التوزيع الأول، وهو توزيع أرباح مرحلي، استناداً إلى نتائج النصف الأول من السنة الميلادية ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أكتوبر من نفس السنة، وسيتم دفع التوزيع الثاني بعد إعلان النتائج السنوية الكاملة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أبريل من السنة الميلادية التالية، وفي كل من هذه الدفعات، تستهدف الشركة نسبة توزيع صافي دخل تبلغ 90%.

● وقد تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة لتدفق نقدي قوي وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل.

● وتخضع توزيعات الأرباح المخطط لها في عام 2024 وعام 2025 وسياسة توزيع الأرباح للنظر من قبل مجلس الإدارة في متطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.

وتعليقاً على هذا الطرح، قال بيتر-جان فانديبيته، رئيس مجلس إدارة شركة "طلبات": "يمثل الإعلان عن نيتنا لطرح نسبة 15% من أسهمنا في سوق دبي المالي مرحلة مهمة بالنسبة لشركة "طلبات" وشركة دليفري هيرو. منذ استحواذ دليفري هيرو على "طلبات" في عام 2015، حققت الشركة نجاحاً استثنائياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحولت إلى منصة رائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة، مع تقديم تجارب مميزة وقيمة كبيرة للشركاء والعملاء في جميع أنحاء المنطقة. وبفضل حجمها الضخم وتاريخها العريق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع "طلبات" بمكانة رائدة تساعدها على اغتنام الفرص التي تتوفر في أسواقها. وأدت الخبرات العالمية لشركة دليفري هيرو وشبكتها دوراً محورياً في تعزيز نمو شركة "طلبات"، ومع دخول "طلبات" حقبة جديدة من النمو، نرى أن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب لدعوة المستثمرين الجدد للمشاركة في نجاح الشركة".

من جهته، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "يسرنا أن نعلن عن نيتنا المضي قدماً في الطرح العام الأولي لشركة "طلبات". بدأت رحلتنا في عام 2004 في الكويت، ومنذ ذلك الحين، تحولت "طلبات" إلى المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونعد اليوم شريكاً أساسياً في المنطقة لأكثر من 65,000 مطعم ومورد منتجات بقالة، ونقوم بتلبية الاحتياجات الضرورية لأكثر من ستة ملايين عميل نشط شهرياً عبر أسواقنا الإقليمية الثمانية. وبفضل خبرتنا الكبيرة بالمنطقة التي تشهد نمواً اقتصادياً وديموغرافياً، تتمتع "طلبات" بوضع مالي قوي مدفوع بقيمة بضائع مباعة تبلغ 6.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومعدل نمو سنوي مركب بنسبة 24٪ بين عامي 2021 و2023، إضافة إلى تدفقات نقدية حرة معدلة تتجاوز مبلغ 300 مليون دولار أمريكي في عام 2023."

وأضاف: "نتطلع إلى المزيد من النجاح المستقبلي، مع توقعات إيجابية على المدى المتوسط تعتمد على عوامل النمو المتعددة والظروف الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية. كما أننا نتبنى استراتيجية نمو واضحة ولدينا فريق يتمتع بخبرة كبيرة، ما يدفعنا لدخول هذه الحقبة الجديدة من قصة نجاحنا بهدف مواصلة تقديم خدماتنا بفخر للمنطقة بأكملها".

تفاصيل الطرح

تتوقع شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة بيع 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة "طلبات"(ما يعادل إجمالي 3,493,236,093 سهم)، مع احتفاظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

سيتألف الطرح من:

طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الموظفين المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشار إليهم باسم "الشريحة الأولى" من المكتتبين).

طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم "طرح المستثمرين المؤهلين" أو "الشريحة الثانية").

ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة لطرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة في 19 نوفمبر 2024 إلى 27 نوفمبر 2024، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للطرح للمستثمرين المؤهلين في 19 نوفمبر 2024 إلى 28 نوفمبر 2024.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم ("سعر الطرح") من خلال وبعد إتمام عملية البناء السعري. وسيقوم المستثمرون المشاركون في طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم وفقاً لسعر الطرح.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا من تاريخ الإدراج.

سيتم نشر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المحترفين. وسيتم نشر الإعلان العام ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، ومن المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب. وستتوفر نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية على الموقع الإلكتروني https://ipo.talabat.com :

تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع.، وجي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، وبنك باركليز بي إل سي، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك جولدمان ساكس أوروبا إس إي، وبنك آي إن جي، وبنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة كمديري سجل مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ش.م.م، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

لمحة عامة عن شركة "طلبات"

تُعد "طلبات" المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، ومصر، وعُمان، والأردن، والعراق. وتستفيد منصة الشركة من التأثيرات القوية للشبكة، حيث يساهم كل عنصر من عناصر سوقها الثلاثي الأطراف (العملاء والشركاء وسائقي التوصيل) في تسريع عجلة النمو. وفي شهر سبتمبر 2024، كان لدى "طلبات" أكثر من 6 ملايين عميل نشط، وأكثر من 65,000 مطعم ومورد منتجات بقالة وتجزئة نشط آخرين (وتشير الشركة إليهم مجتمعين بـ"الشركاء") وأكثر من 119,000 سائق توصيل نشط.

توفر منصة "طلبات" عبر الإنترنت طريقة مريحة ومخصصة وبسيطة لطلب المستلزمات الغذائية، ومنتجات البقالة والضروريات اليومية الأخرى من مجموعة واسعة من الشركاء. وعبر عرض الشركة لطلب الطعام عبر الإنترنت ("قسم الطعام")، يقوم العملاء بطلب الطعام من المطاعم الشريكة ("المطاعم"). ومن خلال عرض منتجات البقالة ومنتجات التجزئة الضرورية ("قسم منتجات البقالة والتجزئة")، يُتاح للعملاء الوصول إلى الضروريات اليومية، بما في ذلك منتجات البقالة، والمنتجات الصيدلانية، والمشروبات، والوجبات الخفيفة، والأدوات المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، والتي يتم توفيرها بشكل أساسي من قبل شركاء محليين متنوعين مثل محلات البقالة والصيدليات ومتاجر الورود ("المتاجر المحلية")، ومن خلال مراكز التخزين و التوزيع الخاصة بالشركة المصممة لتلبية طلبات منتجات البقالة، والمنتجات الضرورية عبر الإنترنت حسب الطلب ("تي -مارت").

تعتمد عروض منصة "طلبات" على بنية تقنية وخدمية مبتكرة وقابلة للتوسع، تهدف إلى تحويل سوق الطلبات والتوصيل والطلبات الخارجية عبر رقمنة وتخصيص جميع جوانب وضع الطلبات، ومعالجتها، وتنفيذها، ودعمها، لتوفير تجربة متميزة للشركاء والعملاء وسائقي التوصيل.

أبرز المزايا الاستثمارية

نحن رواد في سوق جذاب للغاية ويعاني من مستويات انتشار ضعيفة

● خلال شهر سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أكثر من 6 ملايين عميل نشط، وأكثر من 65,000 شريك نشط و119,000 سائق توصيل نشط، مما يجعل الشركة أكبر منصة في الدول التي تعمل فيها، مع أكبر عدد من الطلبات، وأكبر حصة نسبية في القطاع، وأوسع انتشار جغرافي بين نظرائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

● وتتراوح حصة "طلبات" النسبية في القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر من 3 أضعاف حصة ثاني أكبر منصة إلى أكثر من 10 أضعاف حصة ثاني أكبر منصة في بعض الدول. وفي دول الشركة خارج منطقة الخليج، تتراوح الحصة النسبية في القطاع من أكثر من ضعف حصة ثاني أكبر منصة إلى أكثر من 10 أضعاف حصة ثاني أكبر منصة.

● تربط منصة "طلبات" العملاء والشركاء وسائقي التوصيل في ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 185 مليون نسمة ويبلغ عدد السكان المستهدفين حوالي 71.1 مليون نسمة (استناداً إلى تحليل السوق من قبل شركة أو سي آند سي في كل حالة).

● في عام 2023، بلغت الفئة الإجمالية القابلة للتوسع للخدمات الغذائية، وفئة البقالة والتجزئة الإجمالية القابلة للتوسع، والفئات الأخرى ذات المنتجات المماثلة حوالي 77 مليار درهم (ما يساوي 21 مليار دولار أمريكي)، و349 مليار درهم (ما يساوي 95 مليار دولار أمريكي)، و29 مليار درهم (ما يساوي 8 مليارات دولار أمريكي) على التوالي عبر جميع أسواق الشركة، وفقاً لشركة أو سي آند سي.

● تستفيد "طلبات" من معدل التحضر المتزايد في المنطقة، وزيادة عدد السكان، وارتفاع نسبة انتشار الإنترنت في قطاع الطعام والبقالة والبيع بالتجزئة، حيث تقدم الشركة خدمات محلية تلبي احتياجات عملائها المتنوعة.

يعزز نموذج أعمالنا النمو، جودة الخدمة والولاء للمنصة

● يستفيد نموذج أعمال "طلبات" من التأثيرات القوية للشبكة، مما يعزز حدوث دورة نمو مفيدة، مع حدوث تحسينات في جودة الخدمة وتعميق ولاء المنصة - "عجلة نمو "طلبات"".

● تحصل الشركة على المزيد من الطلبات من خلال جذب المزيد من العملاء لمنصتها. ويزيد الطلب المرتفع من العملاء من جذب الشركاء، الذين يستفيدون من زيادة المبيعات بفضل الحجم الأكبر المتاح على المنصة. ويزيد عدد الشركاء من تنوع الاختيارات المتاحة للعملاء. كما يزيد عدد العملاء والشركاء على المنصة من جذب المزيد من سائقي التوصيل، مما يؤدي بدوره إلى تحسين تجربة التوصيل للعملاء، وزيادة التغطية للشركاء، وتحسين كفاءة استخدام الأسطول.

● تركز "طلبات" على تقديم عرض قيمة جذاب لعملائها باستمرار. وتقوم بذلك عبر ثلاثة محاور حاسمة:

التنوع: لدى منصة الشركة أكثر من 56,300 مطعم، و9,500 متجر محلي، وأكثر من 155 مطبخ وفئات غير غذائية. التجربة: تركز الشركة على الراحة والموثوقية والتخصيص. وفي شهر سبتمبر 2024، استفاد عملائها من نسبة نجاح في الطلبات تقارب 99% ومتوسط وقت توصيل أقل من 30 دقيقة. القيمة: تقدم الشركة عروضاً ترويجية وخصومات مخصصة ومستهدفة لعملائها، مما يمنحهم توفيراً إجمالياً سنوياً يزيد عن 1,565.7 مليون درهم إماراتي تقريباً من 29 سبتمبر 2023 إلى 29 سبتمبر 2024، والتي يتم تمويلها من خلال الشركاء والشراكات بين المؤسسات التجارية والشراكات المصرفية.



لدينا ملف مالي متميز وسجل حافل بالنمو القوي

● تمتلك "طلبات" سجلاً قوياً في تحقيق نمو في الأرباح، حيث تضاعف إجمالي قيمة البضائع المباعة لفئات العملاء المطلوبة منذ عام 2019 بنسبة تصل إلى حوالي 4 أضعاف على مدار مدة 5 سنوات، كما وصل معدل تحويل النقد إلى 96% في الفترة ما بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024.

● في عام 2023، بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة لدى "طلبات" 22.3 مليار درهم (ما يعادل 6.1 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بإجمالي قيمة البضائع المباعة البالغ 19.0 مليار درهم (ما يعادل 5.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2022 وإجمالي قيمة البضائع المباعة البالغ 14.5 مليار درهم (ما يعادل 3.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2021، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 24% من عام 2021 إلى عام 2023. وفي الفترة ما بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة لدى الشركة 19.8 مليار درهم (ما يعادل 5.4 مليار دولار أمريكي) مقارنة بإجمالي قيمة البضائع المباعة البالغ 16.3 مليار درهم (ما يعادل 4.4 مليار دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 21.3% على أساس سنوي.

● بلغت إيرادات الشركة 8.0 مليار درهم (ما يعادل 2.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2023 مقارنة بـ 6.3 مليار درهم (ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، ما يشير إلى زيادة سنوية بنسبة 26.6%. وفي الفترة ما بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات "طلبات" 7.6 مليار درهم (ما يعادل 2.1 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 5.8 مليار درهم (ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من عام 2023، ما يعني زيادة بنسبة 32.0% على أساس سنوي.

● بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدلة 1.1 مليار درهم (ما يعادل 0.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، مقارنة بـ 0.6 مليار درهم (ما يعادل 0.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، بزيادة سنوية قدرها 79.2%. في الفترة بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدلة لشركة "طلبات" 1.3 مليار درهم (ما يعادل 0.3 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 0.8 مليار درهم (ما يعادل 0.2 مليار دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 68.1٪ على أساس سنوي.

● بلغ هامش التدفقات النقدية الحرة المعدلة للفترة بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024 حوالي 6.4% مقارنة بـ 4.6% في نفس الفترة من عام 2023.

نحن رواد في الابتكار التقني ولدينا القدرة على الاستفادة من توسع وخبرات "دليفري هيرو"

● تُعد التكنولوجيا هي المحرك الأساسي لأعمال الشركة، مدعومة بأكثر من 480 متخصصاً موهوباً في مجالات المنتجات والتصميمات والهندسة والبيانات عبر مراكز التكنولوجيا لدى الشركة في دبي والقاهرة.

● وتستفيد الشركة من منصات متطورة، بما في ذلك فرق شركة دليفري هيرو، إلى جانب بعض التقنيات المحلية المختارة، لتقديم فرص نمو عالية للشركاء، وإمكانات كسب كبيرة لسائقي التوصيل، وتقديم مجموعة واسعة وتجربة أفضل وقيمة أفضل للعملاء.

● وتسمح للشركة نماذج التعلم الآلي بالتقديم والبيع المتقاطع للمنتجات المتكاملة رأسياً، بالإضافة إلى مبادرات مثل "طلبات برو" وبرنامج المكافآت " مكافآت طلبات "، في الوقت المناسب ليتمكن العملاء من الاستفادة منها.

● ويساعد فهم الشركة العميق للعملاء أيضاً في تحديد الشركاء والعروض التي يجب تقديمها في كل منطقة جغرافية، مما يسمح لها بسد الفجوة بين طلب العملاء واهتمامات الشركاء بسلاسة.

● كما يمكن للشركة الاستفادة من نطاق وتجارب وخبرات فرق شركة دليفري هيرو العالمية لتعزيز قدراتها والاستفادة من الابتكارات التي تحدث خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ويتيح لها الوصول إلى التقنيات المملوكة لشركة دليفري هيرو الحصول على قدرات ابتكار رائدة في هذا القطاع وحلول مخصصة لعملائها وشركائها وسائقي التوصيل.

لدينا فريق إدارة شغوف وذو خبرة واسعة يتمتع بسجل حافل بالإنجازات

● تم تحقيق نجاح الشركة حتى الآن بفضل فريق الإدارة ذي الخبرة، الذي يكرس جهوده بالكامل لبناء أفضل تجربة طلب لجميع مكونات منصة "طلبات". ويمتلك فريق الإدارة التنفيذي أكثر من 40 سنة من الخبرة المشتركة.

● يوفر هيكل "طلبات" التنظيمي المحلي والإقليمي قوة تشغيلية كبيرة ويسمح للشركة بالحفاظ على قاعدة تكاليف بيعية وإدارية أكثر كفاءة مقارنةً بأقران الشركة الإقليميين والدوليين.

استراتيجية "طلبات"

هدفنا هو تحسين عرض منتجاتنا وزيادة انتشارنا بالسوق

نعتقد أن هناك مجالاً كبيراً لزيادة عدد الطلبات الشهرية للفرد عبر منصتنا. ونحن نفكر في الأمر ببساطة: إذ أن هناك 90 مناسبة لتناول الوجبات في الشهر تتمثل في وجبات الإفطار والغداء والعشاء خلال 30 يوماً في الشهر.

ونعتقد أن مواصلة تطوير عروضنا الحالية سيساعدنا على دعم النمو المستدام طويل الأجل عبر قطاع الطعام وقطاعات البقالة والتجزئة، مما يعزز ميزتنا التنافسية على نظرائنا ويدفعنا نحو تحقيق هدفنا بأن نكون المنصة المفضلة لعملائنا وشركائنا وسائقي التوصيل.

نخطط للاستمرار في الاستثمار في برامج التقنية المالية وبرامج الولاء الخاصة بعملائنا

في شركة "طلبات"، نواصل استكشاف المبادرات لتعزيز تفاعل العملاء، مع التركيز بشكل خاص على عروض "التقنية المالية" وبرامج الولاء الخاصة بالعملاء.

نخطط لمواصلة الاستثمار في عملياتنا في مجال "التقنية المالية" من خلال تعزيز قدرات قبول المدفوعات من حيث الأداء وخفض التكاليف، وتوسيع استخدام خدمة الدفع الآجل من "طلبات" في الأسواق الحالية والجديدة.

ونخطط لمواصلة الاستفادة من برنامج الولاء الشامل وخدمة الاشتراك، وخدمة "طلبات برو"، بهدف زيادة تكرار الطلبات. وتوفر خدمة "طلبات برو" مزايا مثل التوصيل المجاني والعروض الحصرية مقابل رسوم شهرية أو سنوية ثابتة. وأثبت نموذج الاشتراك هذا فعاليته في تعزيز تفاعل العملاء واحتفاظهم، حيث زاد تكرار الطلبات بنسبة تزيد عن 20% بين المشتركين في خدمة "طلبات برو" لشهر سبتمبر.2024

نخطط للحفاظ على فعالية عروضنا الإعلانية وتعزيزها

نوفر لشركائنا مجموعة متنوعة من الحلول الإعلانية المبتكرة التي تهدف إلى زيادة ظهورهم وتوسيع نطاق وصولهم إلى العملاء ("منتجات AdTech"). وأظهرت منتجات AdTech الخاصة بنا نمواً كبيراً، حيث زاد عدد منتجات AdTech المعتمدة لكل شريك بنسبة 20% من عام 2021 حتى النصف الأول من عام 2024. ونعتبر أن منتجات AdTech تمثل عرضاً مفيداً لشركائنا، حيث ساهمت بشكل كبير في خفض تكاليف استقطاب العملاء لديهم. ويستفيد الشركاء على منصتنا من أدوات استهداف متقدمة تتيح لهم الوصول إلى العملاء المناسبين (أي أولئك الذين من المرجح أن يحققوا أفضل عائد على الاستثمار).

تتمثل خطتنا في الحفاظ على فعالية عروضنا الإعلانية وتعزيزها، ونسعى باستمرار إلى الابتكار وتطوير ميزات جديدة، تتضمن ما يلي: (1) الأتمتة و(2) الإعلانات المستهدفة و(3) الكفاءة الخوارزمية. تهدف هذه التطورات إلى ضمان بقاء حلولنا الإعلانية فعالة وذات قيمة لشركائنا، مما يدعم نموهم ونجاحهم ضمن منصتنا.

نخطط للدخول إلى فئات منتجات مجاورة

نركز على التوسع إلى ما هو أكثر من تقديم خدمات توصيل الطعام الأساسية. وأصبح قطاع منتجات البقالة والتجزئة جزءاً مهماً وسريع النمو من عملياتنا، مما يعكس قدرتنا على دخول قطاعات جديدة وتوسيع نطاقها. كما نستفيد من منصتنا لتحقيق المزيد من التنوع. ويعتبر قطاع منتجات البقالة والتجزئة عنصراً رئيسياً في هذه الاستراتيجية، حيث يلبي الطلب على التوصيل السريع للاحتياجات اليومية ويمهد الطريق للنمو في فئات منتجات إضافية، بما في ذلك منتجات الجمال ومستحضرات التجميل، والمنتجات الصحية، والورود، ولوازم الحيوانات الأليفة.

بالإضافة إلى ذلك، نخطط لمواصلة إطلاق المزيد من متاجر "تي -مارت". ونعتقد أن هذا يتماشى مع هدفنا في أن نكون المنصة المفضلة لعملائنا. وتتيح متاجر "تي -مارت" لعملائنا طلب منتجات البقالة والاحتياجات الأساسية دون عناء عبر نفس المنصة التي يستخدمونها لطلب الطعام من المطاعم.

نعتزم متابعة الاستثمارات المستهدفة وعمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية

لدعم استراتيجيتنا للنمو الطبيعي، نتوقع الاستمرار في متابعة الاستثمارات وعمليات الاستحواذ التي نعتقد أنها ستعزز تجربة العملاء، وكذلك ترسخ وتوسع موقعنا القيادي في الفئة، مثل الاستحواذ المخطط على شركة "إنستا شوب". لقد اتبعنا استراتيجية تكوين تحالفات استراتيجية مع شركاء مناسبين (مثل "زوماتو" في الإمارات العربية المتحدة و"اطلب" في مصر)، ونتوقع مواصلة القيام بذلك في المستقبل. ونعتزم التركيز على الاستثمارات وعمليات الاستحواذ والتحالفات التي نعتقد أنها ستعزز تجربة العملاء الحاليين، وتجذب عملاء جدد إلى منصتنا، وتوسع من عروضنا.

الاستحواذ على شركة إنستا شوب

في سبتمبر 2024، وقّعت شركة ديليفري هيرو وشركة ديليفري هيرو المنطقة الحرة ذ.م.م.، المملوكة بالكامل لشركة "طلبات"، اتفاقية شراء أسهم (”اتفاقية شراء أسهم إنستا شوب“) لتحويل 100% من رأس مال شركة إنستا شوب ليمتد ("إنستا شوب")، من شركة ديليفري هيرو إلى شركة ديليفري هيرو المنطقة الحرة ذ.م.م. شركة إنستا شوب هي إحدى منصات التسوق الإلكترونية الرائدة لتوصيل البقالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ومن المتوقع إتمام صفقة الاستحواذ على إنستا شوب في عام 2025، رهناً باستيفاء بعض الشروط. يبلغ سعر الشراء المتفق عليه بموجب اتفاقية شراء أسهم إنستا شوب قيمة رأس المال المكتتب به واحتياطي رأس المال، ويُدفع نقداً.

تعمل إنستا شوب، من خلال الشركات التابعة لها، كسوق إلكترونية تربط المستخدمين بالمتاجر المحلية. تعمل إنستا شوب، من خلال شركاتها التابعة، في المقام الأول في مجال البقالة وتجارة التجزئة في الإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث يمكن للعملاء طلب البقالة ومنتجات الصيدليات ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات الشخصية، مع أوقات توصيل تستغرق حوالي 30 دقيقة.

-انتهى-

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