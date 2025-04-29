القاهرة مصر: في خطوة جديدة لتوسيع مفهوم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، أعلنت طلبات مصر، المنصة التكنولوجية الرائدة للطلب عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة تفويلة، المنصة الرائدة في تقديم حلول ذكية لإدارة المركبات، وذلك بهدف رقمنة نظام المكافآت الخاص بسائقي التوصيل، وتمكينهم من استبدال نقاط الولاء بمنتجات بترولية عبر شبكة محطات تفويلة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في دعم أكثر من 28 ألف سائق توصيل يتعاونون مع "طلبات"، حيث تتيح لهم المنظومة الجديدة استبدال جزء من نقاط المكافآت التي يحصلون عليها من خلال "طلبات" بمنتجات بترولية تشمل البنزين، على أن تمتد لاحقًا لتشمل الزيوت وإكسسوارات الموتوسيكلات، وكل ذلك عبر تطبيق "تفويلة"، الذي يُمكّن المستخدمين من اختيار أقرب محطة وقود من بين أكثر من 500 محطة تغطي 27 محافظة مصرية.

وضمن إجراءات تنفيذ هذه الشراكة، قامت تفويلة بالتنسيق مع أكبر 50 وكيلًا معتمدًا من طلبات، وتم تسجيل كافة المركبات لضمان سلاسة الخدمة. وتعتمد الخدمة على آلية ذكية تُتيح لسائق التوصيل تحديد المحطة، ليقوم موظف المحطة بقراءة رقم اللوحة وتنفيذ عملية ملء الوقود تلقائيًا وفقًا للرصيد المتاح في حسابه عبر التطبيق.

من جهتها، صرّحت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر: "إيماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه شركاء نجاحنا من سائقي التوصيل في طلبات، نحرص دائماً على توفير الأدوات والحلول التي تُمكّنهم من أداء مهامهم بأعلى كفاءة وبأقل مجهود. فهم يمثلون الواجهة الأساسية التي تربطنا بعملائنا، وتجربتهم اليومية تنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة التي نقدمها".

وأضافت هدير: "من هذا المنطلق، جاءت شراكتنا مع تفويلة كخطوة عملية لتعزيز هذه التجربة، من خلال توفير نظام رقمي سهل وفعّال بالاضافة الى دمج التكنولوجيا في واحدة من أهم محطات تجربة السائقين اليومية وهي إعادة تزويد المركبات بالوقود. نحن نؤمن أن تسريع وتيرة الرقمنة في مختلف نقاط التعامل هو استثمار مباشر في استدامة أعمالنا وكفاءة منظومتنا وجودة الخدمة المقدمة. وتؤكد شراكتنا مع تفويلة رؤيتنا نحو مستقبل يعتمد على التكنولوجيا لتقديم حلول ذكية وعملية تُحدث فرقاً ملموساً في حياة السائقين"

وتُعزز هذه الشراكة من مكانة تفويلة كمزوّد رئيسي لحلول ميكنة إدارة الوقود، إذ أسهمت في مضاعفة عدد المركبات المسجلة لدى تفويلة ليصل إلى أكثر من 40 ألف مركبة.

وفي هذا السياق، قالت ريم صافي، مؤسس صندوق T-Vencubator: "سعداء بهذه الشراكة التي تمثل نموذجًا ملهمًا للتكامل بين الشركات الناشئة والمنصات الكبرى، وتُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعيد تعريف تجربة سائقي التوصيل في السوق المصري، ونعتز بدعم تفويلة في هذه المرحلة المهمة من نموها، لا سيما أنها تجسد رؤيتنا في T-Vencubator التي تقوم على تمكين الشركات الناشئة ذات الرؤية الطموحة من لعب دور محوري في تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر والمنطقة".

وأضافت ريم: "نحن نؤمن بأن الابتكار الحقيقي يحدث حين تلتقي الحلول الذكية باحتياجات السوق الواقعية، ومن هنا جاء دعمنا لتفويلة كشركة تقدم نموذجًا تقنيًا فريدًا في قطاع ظل لسنوات يعاني من الاعتماد على الأساليب التقليدية، حيث نسعى من خلال T-Vencubator لخلق منظومة متكاملة لدعم الشركات التكنولوجية الواعدة، من خلال توفير التمويل، والإرشاد الاستراتيجي، وربطهم بشركاء رئيسيين يمكنهم تسريع وتيرة النمو والتأثير".

وتساعد الشراكة الاستراتيجية بين طلبات مصر وتفويلة في تعزيز آليات التحول الرقمي في قطاع التوصيل الطلبات، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تفعيل الرقمنة في مختلف القطاعات الاقتصادية. من خلال تقديم حلول ثورية في نظام مدفوعات المركبات من خلال رقمنة عمليات الدفع التقليدية.

نبذة عن طلبات مصر:

طلبات هي المنصة التكنولوجيا الرائدة للطلب عبر الإنترنت، حيث تشمل خدماتها طلبات الطعام، التوصيل، منتجات البقالة، ومنتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، ومصر، وعُمان، والأردن، والعراق. تدعم طلبات الشركات المحلية وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وفعّالة لطلب وتوصيل الطعام، من خلال ربط العملاء بالمطاعم والمتاجر، لتمكينهم من اختيار كل ما يرغبون فيه، مع ضمان الكفاءة والراحة في طلباتهم، وفي الوقت ذاته توفير وسائل دفع متعددة وآمنة. كما تتيح خدمة طلبات مارت تسوق البقالة بسرعة وسهولة عبر الإنترنت،‎ مع خدمة التوصيل إلى المنزل والمتوفرة بالفعل في أكثر من 26 مدينة.

نبذة عن تفويلة:

تأسست "تفويلة" في عام 2023 على يد رائد الأعمال مروان الشايب، وكانت أول شركة مصرية يتم بناؤها واحتضانها داخل صندوق T-Vencubator، وتهدف إلى تقديم حلول ثورية في نظام مدفوعات المركبات من خلال رقمنة عمليات الدفع التقليدية، وتقديم حلول مرنة وآمنة تعتمد على التكنولوجيا لتحويل المركبات إلى أنظمة دفع رقمية متكاملة، حيث تقدم خدماتها حاليًا لأكثر من 300 شركة داخل مصر.

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