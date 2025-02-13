700 سائق توصيل يحضرون جلسات توعوية.. وتكريم أفضل 30 وفقًا للالتزام ببروتوكولات القيادة الآمنة

طلبات مصر تواصل استراتيجيتها الدائمة في توفير كل سبل الأمان وتعزيز الوعي بالسلامة المرورية

القاهرة: أعلنت طلبات مصر، المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق عدد من المبادرات لضمان سلامة مندوبي التوصيل، بالتزامن مع أسبوع السلامة المرورية الذي يتم الاحتفاء به بين 11 و20 فبراير، ويأتي ذلك انطلاقًا من إيمانها الراسخ واستراتيجيتها الدائمة بتوفير كل سبل الأمان وتعزيز الوعي بالسلامة المرورية، وبما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه طلبات مصر في دعم سائقي التوصيل، نظرًا لجهودهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وسوف يتم تنفيذ المبادرات في المقر الرئيسي لطلبات مصر، عن طريق اختيار 700 مندوب توصيل من محافظات القاهرة، الإسكندرية، والمنصورة لحضور عدد من الجلسات التوعوية، على أن يتم تقسيم سائقي التوصيل إلى 6 مجموعات. وسيحضر المشاركون عددًا من الجلسات من بينها جلسة توعية حول القيادة والسلامة على الطرق، وآخرى عن التوعية بالإسعافات الأولية وذلك بحضور بعض ممثلي الهلال الأحمر المصري للتدريب على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث.

وستشهد المبادرات تكريم أفضل 30 سائقا وفقًا للالتزام ببروتوكولات القيادة الآمنة بجوائز وهدايا إضافية. كما سيتم أيضًا توزيع زيوت وحقيبة أمان تحتوي على معدات حماية للركاب والمرافقين لجميع الحاضرين. وسيخضع السائقون لبعض التحاليل والفحوصات الطبية المجانية المقدمة من HealthTag الشريك الاستراتيجي لطلبات مصر، تشمل تحليل دم "CBC"، مستوى السكر، وقياس تكوين الجسم "InBody"، بالإضافة إلى فحوصات العين، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، واستشارات الأعصاب، بواسطة أطباء متخصصين، في أفضل مراكز الرعاية الطبية، بما في ذلك فاست كير، كيان مصر، فيزي كير، لايف كلينك، وصيدلية دكتور إم.

وتعليقًا على ذلك صرحت هدير شلبي - المدير التنفيذي لطلبات مصر قائلة: "في طلبات مصر، نضع سلامة وكفاءة سائقي التوصيل على رأس أولوياتنا، حيث نواصل دورنا الحيوي في تدريبهم على معايير السلامة المرورية والإسعافات الأولية لضمان استجابتهم الفعالة في الحالات الطارئة. نحرص دائماً على دعمهم وحمايتهم من أي مخاطر قد تواجههم خلال عملهم ".

وأضافت: "سائقي التوصيل هم الركيزة الأساسية لطلبات مصر، ولذلك نحرص على توفير منظومة داعمة ومستدامة تُمكنهم من أداء مهامهم بأعلى درجات الكفاءة والجودة. فهدفنا دائمًا هو تحسين تجربتهم، مما ينعكس بشكل مباشر على تقديم أفضل خدمة لعملائنا وتحقيق تطلعاتهم”

وتعكس تلك المبادرات جهود طلبات مصر في دعم سائقي التوصيل بصورة دائمة، من خلال توفير كل سبل الأمان وتعزيز الوعي بالسلامة المرورية ، مما يرسّخ مكانتها الرائدة في قطاع التجارة الإلكترونية في مصر. تحرص طلبات دائمًا على إطلاق العديد من المبادرات المخصصة لمندوبي التوصيل منها حفل "تكريم الأبطال" للعام الثاني على التوالي، وذلك في إطار الاحتفاء بشهر التقدير للسائقين الذي يُقام سنويًا على مستوى المنطقة خلال شهر ديسمبر من كل عام.

نبذة عن طلبات مصر

طلبات هي المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والتابعة لشركة ديليفيري هيرو الألمانية، حيث يحمل تطبيقها 6 ملايين عميل. بدأت العمل في مصر عام 2017، ويصل حجم شركاء طلبات إلى 10 آلاف مطعمًا. توفر طلبات أكثر من 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة للطيارين. تدعم طلبات الشركات المحلية وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وفعّالة لطلب وتوصيل الطعام، من خلال ربط العملاء بالمطاعم والمتاجر، لتمكين عملائها من اختيار كل ما يرغبون فيه، مع ضمان سرعة وصول طلباتهم في أسرع وقت، وفي الوقت ذاته توفير وسائل دفع متعددة وآمنة، كما تتيح خدمة طلبات مارت التي تمكنك من تسوق البقالة بسرعة وسهولة عبر الإنترنت،‎ مع خدمة التوصيل إلى المنزل والمتوفرة بالفعل في أكثر من 26 مدينة.

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