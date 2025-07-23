الكويت: في إطار حملتها الصيفية المخصّصة لسائقي التوصيل، تعيد "طلبات"، المنصة الرائدة لخدمات التوصيل والطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إطلاق مبادرة محطات الاستراحة لسائقي التوصيل هذا الصيف، وذلك من خلال 4 حافلات مكيّفة تقع في مواقع استراتيجية في الكويت.

وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة والتزامها بتوفير بيئة عمل آمنة لسائقي التوصيل، حيث تعتبر صحتهم وسلامتهم الأولوية القصوى، خاصة خلال فصل الصيف.

ونظراً لما حققته المبادرة من نجاح طوال 4 سنوات متتالية، تواصل "طلبات" ترحيبها هذا العام بجميع سائقي التوصيل في جميع أنحاء الكويت، بمن فيهم أولئك الذين ليسوا ضمن شبكتها، للاستراحة والتزود بما يلزم في أي من مناطق الاستراحة المخصّصة في الحافلات. تم تجهيز هذه المحطات بالكامل بمقاعد مريحة ومياه ومستلزمات الإسعافات الأولية الأساسية، مما يعزّز دور "طلبات" في دعم الشمولية وتوفير بيئة عمل أكثر سهولة وراحة للجميع.

وتعقيباً على المبادرة، قال بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير العام لشركة طلبات الكويت: "لا يقتصر دورنا في المجتمع على خدمات التوصيل فحسب، بل نستثمر في رفاهية كل فرد في فريق العمل، بدءاً من سائقي التوصيل. وتأتي محطات الاستراحة هذه، التي أُطلقت ضمن حملتنا الصيفية للعام الرابع على التوالي، لتؤكد التزامنا المتواصل بضمان توفير ظروف عمل آمنة ومريحة لسائقي التوصيل على مدار العام".

وأضاف: "كجزء من عملياتنا اليومية التي تعتمد على شبكة واسعة من السائقين وشركائنا مقدمي الخدمات اللوجستية وفرق الدعم، نحن ندرك تماماً التحديات الفريدة التي يواجهونها على أرض الواقع يومياً. وهذا الإدراك يدفعنا إلى تقديم دعم فعّال يراعي طبيعة عملهم، مع تركيز كبير على جوانب الصحة والسلامة والرفاه، وتحسين بيئة العمل بشكل عام."

وعلى الرغم من أن سائقي التوصيل يعملون من خلال شركات لوجستية، أكد الغانم أن "طلبات" مسؤولة عن التأكد من حصولهم على تأمين، وفحوصات طبية، ومستلزمات الصيف، ودورات تدريبية منتظمة عن سلامة الطرق. وشدّد على أن السائقين جزء أساسي من الخدمة الممتازة التي تقدّمها "طلبات"، ولذلك، فهم أولوية قصوى في كل ما يتعلق بجهودها التي تركز على سلامتهم وصحتهم.

تُعدّ محطات الاستراحة المجهزة بالكامل التي أطلقتها "طلبات" في جميع أنحاء الكويت جزءاً من عدة مبادرات صيفية تهدف إلى دعم سائقي التوصيل وتوفير ظروف عمل أكثر أماناً وراحة لهم على الطريق. بهذه المبادرات، تواصل "طلبات" ريادتها كنموذج يحتذى به في تبنّي نهج يركز على الاهتمام بصحة وسلامة الإنسان، وذلك من خلال التزام طويل الأمد تجاه كل من يعمل في قطاع التوصيل.

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