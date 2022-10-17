تؤكد "طلبات" في الأردن من جديد على إيمانها بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها من أجل الخير، وعملها على تطبيق ذلك عبر دعم العديد من المبادرات والقضايا المجتمعية خلال الربعين الثاني والثالث من العام 2022.

(عمّان، الأردن): تماشياً مع جهودها الرامية لإحداث تأثيرات إيجابية مستمرة لأعمالها ونشاطاتها في المجتمعات المحلية التي تعمل ضمنها، أكدت شركة "طلبات" في الأردن، المنصة التكنولوجية المحلية الرائدة في المنطقة، مجدداً التزامها بدعم العديد من المبادرات في أنحاء المملكة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي 2022.

تشجيع روح العطاء والتبرع لخدمة المجتمع عبر تطبيق "طلبات"

كجزء من التزام الشركة بدعم المجتمعات، واصلت "طلبات" في الأردن توظيف التكنولوجيا من أجل الخير، مضيفةً مع بداية الربع الثاني من العام، العديد من المساهمات التكافلية والتطوعية عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة الخيرية خلال شهر رمضان. وتضمن ذلك التبرع بـ 890 وجبة لبنك الطعام الأردني، إلى جانب دعم مشروع الطرود الغذائية التابع لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والذي انطوى على تسهيل التبرع وتوصيل الطعام الفائض من المطاعم. وعلى صعيد متصل، ومع تحفيزها المستمر للعملاء على الانخراط في مبادراتها والتبرع عبر تطبيق "طلبات"، فقد أسهمت جهود الشركة بجمع تبرعات نقدية بلغت قيمتها 39,627 ديناراً أردنياً، إلى جانب تأمين وتوصيل 10,815 وجبة إضافية للمحتاجين بفضل تبرعات العملاء.

دعم الأيتام والأطفال المحتاجين

وقد واصلت "طلبات" في الأردن خلال الفترة الماضية دعمها للأيتام والأطفال المحتاجين؛ حيث قام موظفوها في إطار شراكتها المستمرة مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية خلال عيد الفطر بالتطوع بوقتهم في تنفيذ حملة "حقق أمنية طفل" وتوزيع الهدايا على أطفال القرية، كما أنها قدمت وبالتعاون مع مطعم 99 جريل 50 وجبة دعماً للمعسكر الشبابي الذي نظمته الجمعية. وفي سياق متصل، فقد أقامت الشركة وبالتعاون مع الجمعية، فعالية العودة إلى المدرسة لأطفال الجمعية، تخللها عدة فقرات ونشاطات ترفيهية رافقهم فيها عددا من موظفي الشركة المتطوعين، مشتملة على تقديم وجبات من دجاج تكساس، كما أهدت كلاً منهم من خلال "طلبات مارت" حقيبة محتوية على مجموعة من المستلزمات والحلويات.

هذا وتعاونت الشركة مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بهدف جمع التبرعات دعماً لأهداف حملة العودة إلى المدارس التابعة للصندوق، والتي رصدت لتغطية الرسوم الدراسية للأيتام المسجلين حديثاً والحاليين لدى الصندوق، فيما قدمت في يوم اليتيم العربي تبرعاً لصالح الصندوق، وذلك من خلال التبرع مقابل كل طلب تم إجراؤه خلال فترة زمنية محددة عبر التطبيق.

تعزيز الصحة والسلامة

وعلى صعيد آخر، استمرت "طلبات" في الأردن بدعم القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة المجتمعية في أنحاء المملكة؛ حيث أنها لم تدخر جهداً وبالتعاون مع سائقيها لدعم مركز الحسين للسرطان من خلال مساندته في توزيع المنشورات الخاصة بحملة

الزكاة التابعة له، والتي هدفت للحث على التبرع لصالح المرضى. كذلك، فقد نظمت الشركة احتفاءً باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في الرابع عشر من شهر حزيران، حملة للتبرع بالدم، كما أنها تعاونت مع معهد المرور الأردني لتوعية الصائمين حول الاستخدام الآمن للطرق مع بعض النصائح والإرشادات الهامة.

المساهمة في توفير فرص التعليم والعمل

وقد وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مؤسسة إيليا نُقُل المعنية ببناء قدرات الشباب من خلال توفير المنح الدراسية لهم، ورفدهم بالمهارات الضرورية لدخول سوق العمل عبر برامجها التدريبية، فضلاً عن دعم النجاح الشخصي والمهني للمستفيدين من خدماتها، هادفةً معها لتمكين عملائها من المساهمة بدورهم في رعاية هؤلاء الشباب مباشرة من خلال الخدمة المخصصة لدعمهم ولمساندة المؤسسة في تحقيق أهدافها عبر تطبيق "طلبات".

هذا وعززت الشركة دعمها للمجتمعات الأقل حظاً، من خلال توقيع مذكرة تفاهم جمعتها بجمعية "كن إيجابياً الخيرية"، والهادفة لكسر الحواجز بتمكين الأشخاص ذوي التحديات الخاصة من المشاركة الفعالة في المجتمع، متولية بموجب المذكرة مهمة توفير فرص عمل للمستفيدين من خدمات الجمعية والمرشحين من قبلها لملء الشواغر لدى الشركة بموجب نتائج المقابلات التي يخضعون لها.

وفي تعليق لها على هذا الشأن، قالت مديرة الاتصال والعلاقات العامة والمسؤولية المؤسسية لدى "طلبات" في الأردن، هند اللحام: "نؤمن بأهمية العمل بأسلوب يعظم الأثر الإيجابي الذي يمكننا تحقيقه ضمن المجتمعات المحلية التي نعمل فيها ونخدمها. ومن هنا، فإننا نلتزم بدعم ومساندة منظمات المجتمع المدني والشركاء الذين نشترك وإياهم في الرؤى، وهو ما يمكننا من تعزيز مساهماتنا المجتمعية مع مبادرات فعالة نهدف عبرها لأن نكون جزءاً من الحلول للقضايا الملحة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتخفيف الأعباء ومعالجة التحديات التي يواجهها أفراد المجتمع خاصة المعوزين والمحتاجين منهم."

مضاعفة الجهود التكافلية في الأوقات والظروف الملحة

وتواصل "طلبات" في الأردن مساندة المجتمعات المحلية التي تعمل ضمنها وتخدمها على نطاق واسع، وبتركيز كبير في الأوقات والظروف الملحة والصعبة. وفي مثال حي على جهودها المكثفة في مثل هذه الظروف، فقد قامت الشركة بجمع التبرعات لصالح العائلات المتضررة من الحادثة المأساوية التي وقعت جراء انهيار مبنى سكني في منطقة اللويبدة، متمكنة من مساندتها بمبلغ 16 ألف دينار أردني سلمتها لوزارة التنمية الاجتماعية، وذلك إثر تبرعها بمبلغ معين مقابل كل طلب تم إجراؤه عبر التطبيق.

ويشار إلى أن "طلبات" في الأردن تتيح لمستخدمي تطبيقها فرصة التبرع لصالح المبادرات والحملات الثابتة التي تنفذها، وتلك الموسمية التي يتم الإعلان عنها، ولمنظمات المجتمع المدني التي تخصص خدمة لدعمها عبر التطبيق في أي وقت وعلى مدار العام.

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نبذة عن طلبات الأردن:

تعتبر "طلبات الأردن" المنصة التكنولوجية الرائدة في المملكة والمتخصصة في تقديم خدمة طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة الأساسية عبر الإنترنت، كما أنها تعد جزءاً من أكبر منصة إلكترونية لتوصيل الطعام في الشرق الأوسط والتي تأسست في العام 2004 في الكويت. انطلقت الشركة بأعمالها في المملكة في العام 2015 مع خدمات استثنائية بهدف ربط المستهلكين بمطاعمهم ومتاجرهم المفضلة التي تزيد اليوم على 5 آلاف مطعم ومقهى ومتجر، آخذة بالتوسع والنمو الجغرافي حتى باتت تغطي جميع مدن المملكة. وتسعى الشركة للتوسع في أعمالها وخدماتها وتغطيتها لتصبح التطبيق اليومي المفضل لطلب وتوصيل الطعام، ولتسهم في دعم قطاع الأعمال المحلي، فضلاً عن توفير فرص العمل والدخل للموظفين لديها ولسائقي أسطولها.