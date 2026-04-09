المنامة، البحرين – أعلنت طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتائج حملتها الرمضانية لعام 2026 "شارك في إفطار الصائمين"، مُسلّطةً الضوء على حجم المساهمات المجتمعية خلال الشهر الفضيل في أنحاء الشرق الأوسط. وقد تلقت طلبات البحرين تبرعات بقيمة إجمالية بلغت 27,544 دينار بحريني، وإجمالي المساهمات في البحرين 8,185 مساهمة من 2,561 متبرعًا. كما ساهمت المنصة في توفير 950,676 وجبة.

وصرح السيد مؤيد عقل، المدير العام لطلبات البحرين، قائلاً: "شهر رمضان المبارك منبع للخير والتآزر والتكافل الاجتماعي، وقد شهدنا هذا التكاتف على نطاق واسع، ولمسنا أثر المبادرات الفردية على المجتمع من خلال نتائج الحملة ذات الأثر الطيب، والتي تعكس كرم المجتمع البحريني. وبصفتنا منصة تضع منفعة المجتمع في أوليات أهدافها، فنسعى لجعل العطاء بسيطًا ومتاحًا للجميع ولتوفير شتى سبل المساهمة لخلق الأثر في مملكتنا الحبيبة. "

وعلى مستوى المنطقة، ساهمت الحملة في توفير أكثر من 24 مليون وجبة، وفي جمع تبرعات بقيمة 1.7 مليون يورو، من خلال أكثر من 218,000 مساهمة من قبل أكثر من 77,000 متبرع.

وفي البحرين، حظيت المبادرة بدعم من جمعية السنابل لرعاية الأيتام وصندوق الزكاة والصدقات، وجمعية حفظ النعمة مما أسهم في توفير الوجبات والدعم المالي للمجتمع خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

