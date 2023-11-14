عبر شراكتها الاستراتيجية للنسخة الثانية من "مؤتمر تقنية الأموال"

الغانم:

- طلبات لعبت دوراً حيوياً في القطاع الاقتصادي

- تنامي الطلب على استخدام أنظمة الدفع الرقمية

الفقش:

- وجود قاعدة تشريعية وقانونية ستسهل طرح المزيد من الخدمات المالية

- توسيع نطاق الدفع عبر التطبيق ليشمل الخدمة داخل المطاعم

إي - وي – أنغ:

- استطاعت طلبات تسخير التكنولوجيا لدعم القضايا الإنسانية

- استخدام تقنيات وآليات ذكاء اصطناعي حديثة لتقديم خدمات مالية ولوجستية مبتكرة

عبر رعايتها الاستراتيجية، ومشاركتها الفاعلة في النسخة الثانية لقمة "تقنية الأموال، قدمت "طلبات" مساهمات ورؤى قيّمة حول تجربتها منذ نقطة الانطلاق في السوق الكويتي، وصولاً إلى التطورات الحاصلة في الأسواق التوسعية، انتهاءً الخطط بالمستقبلية للشركة المتعلقة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات رقمية مبتكرة للمستخدمين.

وبالحديث عن الأثر الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا في تطوير القطاع الاقتصادي ودفع عجلته نحو المزيد من النمو والازدهار، استعرض السيد بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير الإداري في شركة طلبات الكويت، الدور الحيوي لطلبات في تمكين الشركات وتعزيز فرصها للتوسع وتحقيق النجاح عبر توفير منصة إلكترونية متطورة، وخدمات لوجستية مبتكرة، واستراتيجيات تسويقية متميزة تصل إلى الجمهور المناسب بشكل مباشر.

خلال الجلسة النقاشية الثانية للمؤتمر والتي تناولت موضوع "المطاعم والتقنية المالية ودورها في خدمة المستهلكين"، أشار السيد بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير الإداري في شركة طلبات الكويت، إلى النمو المطرد على مستوى استخدام التكنولوجيا والإقبال عليها في تلبية متطلبات المستهلكين. وأكد بأن الدافع والهدفين الرئيسيين لطلبات، هو تسهيل حياة الجمهور لتوفير الخدمات والمنتجات بشكل فعّال. وبفضل الجهود المستمرة والابتكارات التي تُدرج ضمن استراتيجيتها، تسهم "طلبات" في بناء بيئة اقتصادية مزدهرة، حيث يستفيد منها الأفراد وأصحاب المشاريع على حد سواء إذ تعد ملاذاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدماتهم ومنتجاتهم بأسعار تنافسية.

وحول نجاحها بتبسيط عمليات التوزيع والتسليم، أرجع الغانم الفضل إلى شراكات طلبات المتنوعة مع مقدمي الخدمات اللوجستية المحليين والذين يصل عددهم الى ٦٠٠ شركة مرخصة اغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستثمارها الكبير في التكنولوجيا المتقدمة. كما أن توسيع نطاق التغطية وتحسين كفاءة التسليم كان له تأثير كبير على تخفيف الأعباء المالية والتكاليف على أصحاب المطاعم، فيما زاد من رضا العملاء. هذا الإنجاز دفع بتنافسية السوق إلى ابتكار المزيد من المنتجات والخدمات، وبالتالي، ساهم في بناء بيئة اقتصادية تنافسية، تُعزز من نمو الناتج المحلي وتساهم في تقديم فرص عمل جديدة، وتحسّن من قدرات الشركات المحلية.

وأثناء حديثه عن خطط الشركة المستقبلية، أفصح السيد خالد الفقش الرئيس التنفيذي المالي لشركة طلبات عن مجموعة من الخدمات المالية التقنية، التي تنوي منصة طلبات تبنيها في السوق الكويتي. كان من ضمنها إمكانية تمديد فترة السداد إلى 30 يوماً من لحظة البدء بالطلب عبر إضافة خدمة (Pay Later). حيث أفاد بأن هذه الميزة قد تم إطلاقها بالفعل عبر طلبات الإمارات، معرباً عن أمله بإطلاقها في السوق الكويتي لمنح المستخدمين المزيد من المرونة المالية بعد إصدار القواعد التشريعية والقانونية المنظمة لذلك من الجهات المختصة.

علاوة على ذلك، تسعى "طلبات" الكويت لتحقيق خطوات جادة نحو تمكين العملاء من الطلب ودفع الفواتير أثناء تواجدهم في المطعم باستخدام تطبيق الهاتف أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code)، دون الحاجة للانتظار على خدمة الموظفين في المطعم. يأتي هذا النهج بفوائد متبادلة، حيث يوفر وقتاً وجهداً للعملاء، بينما يعزز من كفاءة عمليات المطاعم ويسهل إدارة الطلبات والمدفوعات.

كما تطرق السيد إي - وي - أنغ، الرئيس التنفيذي للمنتجات لشركة طلبات، بالحديث عن أهمية وقوة التكنولوجيا لتسهيل أعمال الشركات وتوفير بيئة مرنة للناس والمستخدمين عموماً. كما وضح أن دور طلبات لم يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تعدى ذلك لتكون ذات بصمة واضحة ومتميزة في مجال العمل الإنساني. فعبر منصتها، استطاعت التعاون مع حوالي 41 منظمة خيرية غير ربحية (NGOs)، ناهيك عن شراكتها المستمرة مع برنامج الغذاء العالمي. وتحت شعار "التكنولوجيا للمبادرات الخيرية" Tech4Good Initiatives ، تقدم طلبات الدعم لهذه المنظمات، وتساعدهم على تنفيذ مشاريعها بشكل أسرع وأكثر فاعلية، من خلال جمع التبرعات بطريقة موثوقة، سلسة وآمنة، وفتح المجال أمام مستخدمي المنصة ليكونوا جزءاً من حركة التغيير المجتمعي الإيجابي. ولعل الحملة الأخيرة، بالتعاون مع الجمعية المرخصة في المنطقة و جمعية الهلال الأحمر الكويتي من بينها لنصرة أهالي غزة، هي من أنجح الأمثلة على ذلك، حيث تمكنت طلبات من جمع ما يزيد على مليون ونصف دولار أمريكي لهذا الهدف.

أما فيما يتعلق بمجال الخدمات اللوجستية، تعتزم "طلبات" الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الصناعي والتحكم عن بُعد لتشغيل أسطول من الروبوتات "تالابوت" (talabots) المخصصة لخدمات التوصيل، والتي تغطي مسافة تتراوح ما بين 2-3 كيلومترات من محيط المطعم في زمن لا يتجاوز 15 دقيقة. ويعد هذا التطوير ثورة فعلية في عمليات التوصيل، حيث تسهم هذه التقنية في تحقيق توصيل مستدام وتقليل التكاليف التشغيلية.

وفي سعيها لتعزيز جودة الخدمة وتفاعلها الشخصي مع المستخدم، تعتزم "طلبات" دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في المحادثات الفورية على التطبيق، لتتيح بذلك الفرصة للتفاعل المباشر مع التقنية، والحصول على اقتراحات حول الوجبات والوصفات بناءً على تفضيلاته، مما سيسهم في خلق تجربة أكثر شخصية للمستخدم.

وبالعودة إلى سر نجاح منصة طلبات في الأسواق التي تتواجد بها، على الرغم من ظهور العديد من الشركات المنافسة، فيمكن الجزم بأن السلاسة والسهولة التي تتسم بها تجربة العميل هي واحدة من أهم الأسباب. إذ يُقدم التطبيق قائمة واضحة ومنظمة لمجموعة متنوعة من الخدمات، مثل المطاعم، تي مارت، الصيدليات، محلات الزهور، ومحلات البقالة، مما يتيح للزبائن تصفحها بسهولة وفقاً لتفضيلاتهم. والميزة الأروع هي إمكانية حفظ تاريخ الطلبات السابقة، مما يجعل عملية إعادة الطلب سهلة وسريعة، موفرةً بذلك الوقت والجهد للمستخدم.

كما أن خيارات الدفع التقنية المتعددة والمريحة، كالدفع باستخدام بطاقات الائتمان، محفظة طلبات، و Apple Pay ساهمت في تعزيز تجربة المنصات الرقمية ودمجها في روتين الحياة اليومي، بما يتناسب مع وتيرة الحياة المتسارعة، ويلبي احتياجات المستخدمين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

تعتبر "طلبات" من الشركات التي تدرك القوة الكامنة للتكنولوجيا الحديثة. لذلك، تسعى جاهدة لاستخدامها كأداة أساسية لتعزيز عملياتها التشغيلية وزيادة فعاليتها لتلبية احتياجات وتطلعات المستخدمين. وتظل ملتزمة بتحفيز وتطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار الرقمي، مع التركيز على دعم مستقبل تقنية الأموال في بيئة مبنية على الابتكار والاستدامة.

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- انتهى -

