الخدمة الجديدة تتوفر في جميع أنحاء دولة الإمارات مع فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يوماً

"طلبات برو" تتيح للمشتركين توفير رسوم توصيل "طلبات" الطعام من مجموعة واسعة من وجهات الطعام الشهيرة المشتركة في الخدمة

الاشتراك في الخدمة يمنح العملاء مزايا إضافية مثل التوصيل المجاني للطلبات التي تتجاوز قيمتها 30 درهم إماراتي من "طلبات مارت" ومضاعفة نقاط المكافآت على الطلبات المؤهلة، بالإضافة إلى إمكانية استبدال النقاط بمجموعة من الجوائز الحصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أطلقت "طلبات"، شركة التكنولوجيا المحلية الرائدة في المنطقة، خدمة "طلبات برو" رسمياً في الإمارات العربية المتحدة، وهي خدمة تتيح للمشتركين الاستفادة من ميزات حصرية تتضمن التوفير على رسوم التوصيل ومضاعفة نقاط المكافآت على الطلبات المؤهلة.

ما هي الطلبات المؤهلة؟

هي الطلبات التي تتجاوز قيمتها 30 درهم إماراتي من أحد المطاعم المشاركة في خدمة "طلبات برو" أو "طلبات مارت" والتي تتيح للعملاء الاستفادة من خيار التوصيل المجاني.

إمكانية توفير رسوم توصيل الطلبات من مجموعة واسعة من أشهر المطاعم و "طلبات مارت" عند الاشتراك في خدمة يستفيد أعضاء "طلبات برو" من خدمة التوصيل المجانية وغير المحدودة للطلبات من مجموعة واسعة من وجهات الطعام الشهيرة، بما فيها "زعتر وزيت" و"عصير تايم" و"شارع منقوشة" و"ألو بيروت" و"تيم هورتنز" و"جازيبو" و"ڤوكس سينما" و"برجر كنج" و"شيك شاك"، بالإضافة إلى "طلبات مارت"، متجر طلبات الافتراضي الذي يعمل على مدار الساعة والأول من نوعه في المنطقة الذي يقدّم خدمة توصيل البقالة في أقل من 20 دقيقة. كما يستفيد المشتركون في خدمة "طلبات برو" من مضاعفة نقاط المكافآت على الطلبات المؤهلة من المطاعم المشتركة في الخدمة، مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الجوائز الحصرية والخصومات والعروض الخاصة من خلال برنامج "مكافآت طلبات".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تاتيانا رحّال، المديرة العامة لدى "طلبات الإمارات": "يسرّنا إطلاق خدمة "طلبات برو" رسمياً في دولة الإمارات، وهي خدمة حصرية تعتمد على الاشتراك وتهدف إلى تعزيز تجربة عملاء طلبات وتقديم قيمة مضافة لهم على مجموعة متنوعة من العروض الموجودة على منصتنا، بما فيها وجهات الطعام ومستلزمات البقالة.

ويعكس الإقبال الكبير الذي شهدته الشركة على طلبات توصيل الطعام ومستلزمات البقالة خلال عام 2021 الاستخدام المتزايد لتطبيقات التوصيل الإلكترونية واعتماد العملاء المتزايد على الوسائل التقنية و منصات توصيل الطعام للحصول على المزيد من الراحة في حياتهم اليومية. وتهدف شركة طلبات، من خلال إطلاق خدمة طلبات برو، إلى توفير المزيد من التكاليف على المشتركين وضمان استفادتهم من مجموعة واسعة من العروض والمزايا الإضافية التي نعتزم إطلاقها لاحقاً ضمن خطتنا لتطوير البرنامج".

سهولة الاشتراك بالخدمة مع فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يوم

يمكن الاشتراك بخدمة "طلبات برو" مقابل 39 درهم إماراتي شهرياً، حيث يستفيد المشتركون من فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يوماً (أسبوعين) من تاريخ التسجيل. ومن المقرر إضافة المزيد من المزايا الإضافية للخدمة في وقتٍ لاحق من هذا العام.

تتوفر خدمة "طلبات برو" حالياً للعملاء في مختلف أنحاء الإمارات على الأجهزة التي تدعم أنظمة iOS وAndroid. ويمكن للراغبين بالاشتراك في الخدمة الوصول مباشرةً إلى خدمة "طلبات برو" من الشاشة الرئيسية لتطبيق "طلبات" أو الذهاب إلى قسم الحساب والضغط على خدمة "طلبات برو"، كما يمكن اختيار إلغاء الاشتراك بالخدمة في أي وقت.

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