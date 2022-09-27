خلال لقائه بوزير العمل اللبناني مصطفى بيرم

بيروت : استقبل وزير العمل اللبناني معالي السيد مصطفى بيرم في مكتبه سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، لبحث آلية تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، وخطة التحول الرقمي للوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أشار الدكتور أبوغزاله إلى أزمة الطاقة العالمية، خصوصاً في لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، مؤكداً ضرورة التوجه إلى الطاقة النظيفة سيما الطاقة الشمسية لحل مشكلة انقطاع الكهرباء وللحفاظ على البيئة من أخطار التحول المناخي.

وأكد أبوغزاله على ضرورة الإسراع في تأسيس شركة لإنتاج الألواح الشمسية لتغطية حاجة السوق المحلي اللبناني بأرخص التكاليف.

كما أعلن أبوغزاله عن المساهمة بتزويد الوزارة بأجهزة كمبيوتر وأجهزة إلكترونية أخرى تساهم في عملية التحول الرقمي.

من جانبه عرض معالي الوزير الخطة الاستراتيجية التي أقرها مجلس النواب للتحول الرقمي في وزارة العمل ومراحل تنفيذها، موضحاً الصعوبات التي تعانيها الوزارة لناحية تأمين الطاقة والأجهزة الإلكترونية اللازمة.

وفي الختام تم الاتفاق على التواصل والمتابعة من أجل تنفيذ الأفكار التي جرى تداولها. وضم الوفد المرافق للدكتور أبوغزاله كلا من رئيس مجلس المديرين الاستاذ صلاح أبوعصبة، والمدير التنفيذي لمكتب لبنان الأستاذ مروان ابو صهيون، والمدير التنفيذي ممثل الدكتور طلال أبوغزاله للثقافة والإعلام في لبنان الأستاذ برهان الاشقر، ونقيب تكنولوجيا التربية في لبنان ومنسق الزيارة الدكتور ربيع بعلبكي، والأستاذة نورا المرعبي أمنية السر ومسؤولة العلاقات في النقابة.

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