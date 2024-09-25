جدة - المملكة العربية السعودية: اختتمت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، المتخصصة بتقديم تعليم ذي مستوى عالمي هنا في المملكة، برنامجها الصيفي الأول في جامعة أكسفورد. ويعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الدولي بين كليات إدارة الأعمال السعودية والمؤسسات التعليمية العالمية.

وأقيم البرنامج في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس 2024، بمشاركة 55 طالبًا من برنامجي ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي والماجستير في الإدارة. حيث اجتمع الطلاب في جامعة أكسفورد لخوض تجربة تعليمية غامرة، تعزز من مهاراتهم وتوسع آفاقهم الأكاديمية في بيئة تعليمية عالمية.

وتم تقديم هذه المبادرة استجابةً للطلب المتزايد بين طلاب كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال على فرص التعلم العالمية، مما يعكس التزام الكلية بتوفير تجارب تعليمية دولية متميزة تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتعزيز تنافسيتهم على الصعيد العالمي.

وقالت نائبة عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، البروفيسورة لاريسا فون ألبيرتي: "يستفيد طلابنا من بيئة تعليمية تجمع بين الشرق والغرب. وبعد نجاح برنامجنا الاختياري "الصيف في بابسون" في الولايات المتحدة، أطلقنا هذه المبادرة الجديدة لنقدم لطلابنا فرصة الدراسة في إحدى أفضل المؤسسات التعليمية المصنفة عالميًا، مما يعزز من قدراتهم الأكاديمية ويمنحهم تجربة تعليمية عالمية فريدة".

وخلال فترة وجودهم في أكسفورد، انخرط الطلاب في بيئة أكاديمية متعددة الثقافات، حيث تواصلوا مع نظرائهم من مؤسسات دولية أخرى وشاركوا في أنشطة ثقافية داخل المدينة التاريخية. كما تم استضافتهم في كليات تاريخية مثل أوريل وبراسينوز، وحضروا محاضرات في مرافق حديثة، من بينها قاعة المحاضرات أميرسي، التي افتتحتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة وخريجة أكسفورد تيريزا ماي، مما أضفى على التجربة التعليمية طابعًا مميزًا يمزج بين الماضي والحاضر.

كما وتضمن البرنامج جلسات بقيادة أكاديميين من جامعة أكسفورد، من بينهم البروفيسور ريتشارد ويتنجتون، مؤلف الكتاب العالمي "استكشاف الاستراتيجية"، والبروفيسور مارك فينتريسكا، الباحث الحائز على جوائز، والذي شارك في تأليف كتاب عن الابتكار مع الأستاذ المساعد في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ياسر بهاتي. وقدمت هذه الجلسات لطلاب الكلية رؤى معمقة حول اتجاهات الأعمال العالمية وأحدث الأبحاث المتطورة في هذا المجال، مما ساهم في إثراء تجربتهم الأكاديمية.

وخلال فترة البرنامج أقيمت فعالية للتواصل الاجتماعي نظمتها كلية سعيد للأعمال في جامعة أكسفورد، بإشراف طلاب ماجستير إدارة الأعمال التنفيذيين فرح الزعبي وحسن العفالق، وشارك فيها طلاب من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك طلاب من المملكة العربية السعودية. وساهمت هذه الفعالية في تسهيل المناقشات حول الفرص المتنامية للمواهب الماهرة في المملكة، مما عزز من التفاعل وتبادل الأفكار بين المشاركين حول مستقبل الأعمال في المملكة والمنطقة.

وأشار الدكتور ياسر بهاتي، الذي قاد البرنامج، إلى أن البرنامج يوسع الآفاق الأكاديمية للطلاب ويضع الكلية في مكانة مرموقة كمؤسسة معترف بها عالميًا. وقال: "نحن فخورون بتقديم تجارب تعليمية لطلابنا في بيئات مرموقة مثل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في المملكة العربية السعودية، وبابسون في الولايات المتحدة، والآن أكسفورد في المملكة المتحدة".

يؤكد اختتام برنامج "الصيف في أكسفورد" بنجاح التزام كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بأن تصبح كلية إدارة أعمال عالمية رائدة، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تسعى الكلية إلى تقديم تجارب تعليمية دولية متميزة تُسهم في إعداد قادة المستقبل وتعزيز التنافسية العالمية للطلاب.

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