أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "طاقة للخدمات"، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة "سديرة"، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، لتنفيذ أحد أكبر مشاريع إعادة تأهيل المباني في مجال كفاءة الطاقة والمياه في الإمارة، وذلك في مدينة أريام السكنية بمنطقة آيكاد في المصفح بالعاصمة أبوظبي. وقد تم الإعلان عن هذه الشراكة لأول مرة خلال مؤتمر المرافق العالمي 2023، فيما جرى توقيع اتفاقية التنفيذ خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، بحضور خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ "طاقة للخدمات"، وعبد العزيز باوزير، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سديرة"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة القطاع.

يمثّل هذا المشروع، الذي يمتد على مدار 14 شهرًا، أحد أكبر المبادرات الطموحة لإعادة المباني السكنية التابعة للقطاع الخدمي في أبوظبي، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التحول نحو الاستدامة والكفاءة في البيئة العمرانية للإمارة.

كجزء من المشروع، تعمل "طاقة للخدمات" على تطوير أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، وتوظيف تقنيات متقدمة لمراقبة الطاقة والتحكم بها، وتوفير حلول مبتكرة لتوفير المياه في 8 مجمعات سكنية ومركزًا تجاريًا، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، والحد من تأثر البيئة، وتعزيز جودة الحياة في مدينة أريام السكنية بمنطقة آيكاد.

وعلق خالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ "طاقة للخدمات": "تمثل شراكتنا مع مجموعة "سديرة" خطوة محورية نحو تطوير بنية تحتية متقدمة وفعالة في استهلاك الطاقة في الإمارة، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، ومبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050. كما تسهم هذه الشراكة في دفع عجلة النمو المستدام، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية الحيوية."

من المتوقع أن يُحقق مشروع إعادة التأهيل في مدينة أريام السكنية بمنطقة آيكاد فوائد بيئية واقتصادية ملموسة، مع تقليص الانبعاثات الكربونية بنحو 17,000 طن سنويًا، وتوفير ما يقارب 12 مليون درهم إماراتي. وسيُعاد استثمار هذه الموارد في البرنامج، بما يُسهم في خلق دورة مستدامة من الكفاءة والابتكار.

بدوره قال عبد العزيز باوزير، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سديرة": "تُعد الاستدامة عنصرًا أساسيًا في نموذج أعمال مجموعة سديرة، ويُجسّد تعاوننا مع شركة طاقة للخدمات التزامنا المشترك بالحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع مسيرة التنمية الاقتصادية. وتُعد مدينة أريام السكنية بمنطقة آيكاد واحدة من أبرز مجتمعاتنا السكنية المخصصة للموظفين، حيث تضم أكثر من 58,000 مقيم. وستُسهم أعمال إعادة التأهيل في تحسين البيئة المعيشية بشكل عام، ليس فقط من خلال تقليص استهلاك المرافق وتكاليفها، بل أيضًا عبر تعزيز قدرتنا على خدمة مجتمعاتنا بشكل أفضل."

ويُنتَظر أن يُحقق المشروع فوائد كبيرة للمجتمع، من خلال تقليص استهلاك الكهرباء بمقدار 36 جيجاواط/ساعة سنويًا، وخفض استهلاك المياه بأكثر من 616,000 متر مكعب، ومنع انبعاثات تعادل قدرة امتصاص الكربون لأكثر من 250,000 شجرة على مدار عشر سنوات. وبالإضافة إلى هذه النتائج الملومسة، يُسهم المشروع في تعزيز فعالية الأنظمة، وتحسين جودة الهواء، وزيادة مستويات الراحة والموثوقية للسكان، وهو نموذج لكيفية إسهام استثمارات الاستدامة في إحداث تأثير مباشر في تحسين جودة الحياة.

تلعب مدينة أريام السكنية بمنطقة آيكاد، المملوكة والمُدارة من قبل شركة "إسكان"، دورًا محوريًا في المشهد العمراني لإمارة أبوظبي. ويُسهم تحول هذا المشروع الرائد في ترسيخ مكانته كنموذج يُحتذى به للمجتمعات السكنية المستدامة، وهو ما يبرز كيف يمكن لتحديث المرافق والبنية التحتية أن يُحقق فوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية واسعة النطاق.

منذ تأسيسها في يناير 2020، تتصدر شركة "طاقة للخدمات" جهود الابتكار والاستدامة في قطاعي الطاقة والمياه في أبوظبي، حيث تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم الأهداف البيئية طويلة الأمد للإمارة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

-- انتهى --

للاستفسارات الإعلامية:

contact.us@taqaenergyservices.com

حول طاقة للخدمات

طاقة للخدمات هي إحدى الشركات الرائدة التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وهي متخصّصة بخدمات الطاقة التي يُطلق عليها "سوبر إيسكو". وتساهم خدمات الشركة في عمليات إعادة تأهيل المباني من خلال تغيير أنظمتها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك المياه والكهرباء. كما تلعب دوراً في نمو سوق خدمات الطّاقة عبر تلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات في إمارة أبوظبي وخارجها.

حول مجموعة "سديرة"

بدأت مجموعة سديرة مسيرتها تحت اسم "كيزاد للمجمّعات" كجزء من مجموعة موانئ أبو ظبي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرةمستندة إلى رؤية متجذّرة في تاريخ الإمارات وروح الوحدة. من هذه البدايات، تطوّرت المجموعة لتصبح منصّة رائدة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول، ممثّلة للقيمة المستدامة ومعبّرةً عن التّخطيط والتقدّم، وعن رؤية مستقبليّة تحتفي بإنجازات الماضي.

اليوم، تتقدّم مجموعة سديرة بخطى ثابتة، لإعادة تعريف مجمّعات السّكن المشترك، إعادة تشكيل المساحات الحضريّة، وتقديم قيمة دائمة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، وكلّ مكان تتجلى فيه رؤية البلاد وتطلّعاتها. هذا هو إرثنا، وهذه هي رؤيتنا، والتزامنا بإرساء بيئة تحتفي بالتّجدّد والإبداع، وتفتح آفاقا أوسع لرفاهيّة الأجيال القادمة.