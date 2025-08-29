أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – وقّعت "طاقة للتوزيع"، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة الدار لتطوير مجمعات سكنية متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي. وقّع الاتفاقية كل من عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة للتوزيع"، وعادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للمشاريع".

وبموجب الاتفاقية، ستعمل "طاقة للتوزيع" و"الدار" على استكشاف فرص التعاون المشترك في مجالات تشمل تطوير خدمات المرافق، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة في مشاريع البنية التحتية التابعة لمحفظة "الدار".

وستسهم "طاقة للتوزيع" بخبراتها المتراكمة في تصميم وتنفيذ وتشغيل شبكات المرافق، مع التركيز على تقديم حلول شاملة ومبتكرة تشمل خدمات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تقييم التصاميم الهندسية ودعم تنفيذ الشبكات الداخلية، والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة الموارد وخفض البصمة الكربونية. كما سيتعاون الطرفان في تطوير حلول متكاملة لشبكات المرافق، من خلال توفير خدمات مؤقتة ودائمة للطاقة والمياه، وتوظيف أدوات رقمية وحلول ذكية في إدارة وتشغيل البنية التحتية، ما يعزز الكفاءة المالية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمجتمعات المستهدفة.

وبهذه المناسبة قال عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة للتوزيع": "يُعدّ توقيع اتفاقية التعاون خطوة استراتيجية لتعزيز شراكتنا مع أحد أبرز الشركاء الرئيسيين في أبوظبي، بما يساهم في توفير بنية تحتية موثوقة ومستدامة تلبي احتياجات سكان الإمارة المتزايدة في ظل ما تشهده من تطور مستمر. ونؤكد التزامنا، من خلال تميزنا التشغيلي واتباع أعلى معايير الاستدامة وتركيزنا على تقديم خدمات عالية الجودة، بدعم الدار في تطوير مجمعات سكنية متكاملة وراقية، بما يتماشى مع أولويات الإمارة ويحقق أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمعات التي نقوم بخدمتها".

ومن جانبه، صرّح عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع: "بوصفها شريكاً محورياً لحكومة أبوظبي، تلتزم الدار بالمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة عالمياً لتظل واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للعيش والعمل والزيارة على حد سواء، مما يجعل من تطوير وتنفيذ بنية تحتية حيوية ومتكاملة أمراً بالغ الأهمية. وسنتمكن من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة طاقة، من تطوير مشاريع مبتكرة تتسم بمستوى عالٍ من الكفاءة والاستدامة، وهو ما سينعكس في النهاية إيجاباً على جميع سكان أبوظبي ويرتقي بجودة حياتهم".

وتمهّد هذه الاتفاقية الطريق لتبني تقنيات رقمية متقدمة في خدمات المرافق، مثل المراقبة الذكية، الصيانة الاستباقية، والتحكم الفوري بالأداء، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وضمان استدامة البنية التحتية وجودتها على المدى الطويل، وتعزيز تجربة المتعاملين في مشاريع "الدار" المستقبلية.

للاستفسارات الإعلامية: CorpComms@taqadistribution.com

نبذة حول شركة "طاقة للتوزيع"

تأسست "طاقة للتوزيع" كشركة موحّدة نتيجة اندماج شركتي "أبوظبي للتوزيع" و"العين للتوزيع"، وتُقدّم خدماتها التشغيلية كشركة مملوكة بالكامل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة". وتتولى "طاقة للتوزيع" مسؤولية تخطيط وتشغيل وصيانة وتطوير شبكات توزيع الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي ومنطقتي العين و الظفرة، وتوفير حلول طاقة بشكل موثوق ومستدام.

وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من مليون متعامل وفق أعلى معايير الجودة والتميز والابتكار، وتلتزم بضمان كفاءة واستدامة إمداداتها من المياه والكهرباء من خلال شبكة توزيع ذكية ومتكاملة. وتدعم الهوية المؤسسية الموحّدة للشركة مهام "طاقة" في توفير خدمات الكهرباء والمياه بشكل آمن ونظيف وأسعار معقولة لتلبية كافة احتياجات المجتمعات التي تخدمها في أبوظبي والعين.

للمزيد من المعلومات حول "طاقة للتوزيع" يُرجى زيارة: www.taqadistribution.com تابعة حساباتنا عبر قنوات التواصل الاجتماعي: TAQADistribution@

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم الدار للمشاريع، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

