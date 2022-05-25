بالتعاون مع وزارة المناجم والمحروقات في غينيا الإستوائية ، نجحت شركة طاقة عربية، الرائدة في مجالات توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة فى مصر من تحويل أول خمس سيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط للمرة الأولى في غينيا الاستوائية ، وذلك بهدف تحويل 50% من عدد السيارات في غينيا الاستوائية للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط. وتمزج المركبات المحولة بين سيارات حكومية وأخرى خاصة بمواطنين ممن يريدون تحويل سياراتهم نظراً لإيمانهم بقوة التكنولوجيا ومستقبلها وأملاً في حماية البيئة وتوفير الطاقة.

تأتي تلك الخطوة في إطار حرص الشركة على نقل خبراتها في تقنيات تحويل و تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG/GNV) ، حيث تم تركيب أطقم التحويل اللازمة بأمان، كما تم تدريب السائقين والفنيين في الموقع، بالإضافة إلى فحص السيارات ومطابقتها للمعايير الدولية. وتعتزم طاقة عربية، بالتعاون مع وزارة المناجم والمحروقات في غينيا الاستوائية ، بذل كل جهودها وتوظيف خبراتها لتطوير مشاريع البنية التحتية للغاز في عدة مراحل بهدف تحقيق ودعم التزامات غينيا الاستوائية تجاه مستوى صفر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

وفي هذا السياق، صرح المهندس/ خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لمجموعة طاقة عربية، قائلاً: "إنها الخطوة الأولى في الرحلة الأكبر لأولى عمليات طاقة عربية في غرب إفريقيا. ونتطلع إلي تكرار قصة نجاحنا في أجزاء مختلفة من القارة".

وتأتى المشاريع المحتملة التي تمت مناقشتها ضمن إطار دعم النظام المالي لغينيا الاستوائية للإستفادة من موارد الطاقة في البلاد، وذلك بشكل مباشر وغير مباشر، مما يؤدي إلى تقليل استيراد منتجات الوقود باهظة الثمن، بالإضافة إلى خلق بدائل أوفر للمواصلات مع توفير العديد من فرص العمل للمواهب المحلية.

ومن الجدير بالذكر أن طاقة عربية تعد أول شركة خدمات متكاملة و الرائدة في قطاع توزيع الطاقة في مصر و إفريقيا، حيث تقدم خدماتها لتغطية الاحتياجات اليومية من الطاقة لما يزيد عن 1.7 مليون عميل. وتقوم مجموعة طاقة عربية باستثمار وتشغيل البنية التحتية للطاقة بما في ذلك نقل الغاز وتوزيعه وتوليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلي تسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات من خلال العديد من محطاتها لخدمة السيارات المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. وأيضا تقدم خدمات معالجة وتحلية المياه لمجموعة واسعة من العملاء. وعبر الذراع التشغيلي لمجموعة طاقة عربية "ماستر جاس"، تقوم الشركة بتشغيل مراكز تحويل و محطات لتزويد السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط فى مختلف أنحاء مصر. فضلاً عن استخدام تقنية الغاز المضغوط المنقول و الغاز المسال المنقول (Mobile CNG & Mobile LNG) لربط العملاء بشبكة الغاز الطبيعي .

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