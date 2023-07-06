الداعم المخضرم للتجارة الحرة يقدم المشورة لرئيس أكبر هيئة تجارية في العالم

جنيف: رشحت السيدة/ نجوزي أوكونجو إيويالا - مدير عام منظمة التجارة العالمية السيد طارق سلطان – نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي ليكون أحد الأعضاء العشرة للمجموعة الاستشارية التي قامت بإنشائها بغرض مشاركة وجهات النظر والآراء حول التجارة العالمية وأنظمتها.

وأوضحت السيدة إيويالا أن الهدف من إنشائها لهذه المجموعة ولمجموعة استشارية ثانية من روّاد المجتمع المدني هو تعزيز مشاركتها مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني.

وقالت: "لقد لمست الرغبة القوية لتبادل وجهات النظر حول تأثير التجارة والانظمة التجارية على المجتمعات التي يمثلونها. وجاء قرار تشكيلي للمجموعتين الاستشاريتين، من أجل تسهيل هذا الأمر وجعله أكثر انتظاماً."

تتخذ منظمة التجارة العالمية من جنيف - سويسرا مقراً لها، وتتكون من 164 دولة يشكلون أعضاءها ويمثلون 98% من التجارة العالمية. والمنظمة بمثابة منتدى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وتضع قواعد التجارة، كما أنها توفر المساعدة الفنية للبلدان النامية، وتعالج النزاعات التجارية.

كان سلطان ولا يزال داعماً قوياً للتجارة الحرة في المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمات الأعمال الرائدة. وقد حث منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء على اتخاذ خطوات تجعل من التجارة أكثر عدلاً وتمكيناً للشركات الصغيرة والشركات التي تقودها النساء ودول الأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى تسريع رقمنة الجمارك والتجارة، وأعرب عن انتقاده لموجة الحواجز التجارية غير الجمركية التي أقامتها مختلف البلدان في السنوات الأخيرة.

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات سلسلة الإمداد والبنية التحتية والاستثمار فيما يسهل التجارة ويعززها. وهي مطور رائد للمستودعات التخزينية والبنية التحتية الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتطور أجيليتي كذلك، نظماً وحلولاً عصرية لتحديث الجمارك، والخدمات اللوجستية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات الطيران التي تعتبر ضرورية للتجارة عبر الحدود.

وبمناسبة اختياره، قال سلطان: "يشرفني الانضمام إلى المجموعة الاستشارية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وأشعر بالامتنان لإتاحة الفرصة لي لمشاركة وجهة نظري مع المديرة العامة أوكونجو إيويالا. إن التجارة ضرورية للنمو والازدهار العالميين، ومن وجهة نظري، علينا العمل الآن لتوسيع التجارة والتأكد من أن تعم فوائدها على نطاقات أوسع وأن يتم استخدامها لبناء عالم أكثر عدلاً واستدامة وأماناً."

هذا و يتشارك في عضوية المجموعة الاستشارية لمنظمة التجارية العالمية مع سلطان كل من:

• إيجبوجيه ايج-لاموخوديه مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة شركة Coronation Capital المحدودة.

• توماس كويني، المدير العام للاتحاد الدولي لرابطات مصنعي الأدوية

• جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية

• براسون كومار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة BillionBricks

• خوسيه موريس، المدير الإداري، WoolCool

• بول بولمان، قائد أعمال، وناشط، ومؤلف مشارك لكتاب "Net Positive"

• خوسيه فينالس، رئيس مجلس إدارة مجموعة Standard Chartered

• ديان وانج، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة DHgate

• روزا وايتاكر، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة وايتاكر

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن أجيليتي:

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ويعمل في شركاتها المنتشرة في القارات الست أكثر من 45,000 موظفاً، وهي رائدة في الأسواق الناشئة، ومتخصصة في تنمية وتوسعة نطاق شركاتها العاملة. تتضمن شركات أجيليتي أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة خدمات لوجستية للوقود السائل (ترايستار)؛ الشركة الرائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ بالإضافة إلى شركة عقارية تجارية تقوم بتطوير مجمع تجاري ضخم في الإمارات العربية المتحدة (يـوبــاك). وتمتلك أجيليتي شركات أخرى متخصصة في خدمات رقمنة الجمارك، وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية، وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية. كما تستثمر أجيليتي في ابتكارات سلاسل الإمداد والاستدامة وفي تمكين المجتمعات على الصمود، ولديها محفظة أحذه بالنمو من خلال تملك حصص أقلية في شركات مدرجة وغير مدرجة.

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