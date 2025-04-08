اتفاقية مُمتدة لعدة سنوات تُمكّن حاملي البطاقات من كسب الأميال بسهولة على مشترياتهم اليومية

يُمكن لحاملي بطاقة ضيف الاتحاد فيزا إنفينيت الائتمانية الجدد كسب ما يصل إلى 110,000 ميل ترحيبي في عرض حصري لفترة محدودة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للطيران عن تمديد شراكتها طويلة الأمد مع بنك أبوظبي الأول (FAB) لمدة ثلاث سنوات، مُرسّخةً بذلك تعاونًا يُواصل مكافأة أعضاء برنامج ضيف الاتحاد بالأميال على مشترياتهم اليومية. ويعزّز هذا التجديد، المُستند إلى تحالف ناجح أُطلق عام 2021، القيمة المُضافة لحاملي بطاقات ائتمان بنك أبوظبي الأول وأعضاء برنامج ضيف الاتحاد من خلال مزايا حصرية وفرص مُحسّنة لكسب الأميال بشكل أسرع.

وفي عرضٍ لفترةٍ محدودة يسري حتى 30 أبريل 2025، يُمكن لمقيمي دولة الإمارات الذين يُسجّلون للحصول على بطاقة ائتمان ضيف الاتحاد فيزا إنفينيت جديدة اكتساب ما يصل إلى 110,000 ميل ترحيبي، أي ضعف عدد الأميال الترحيبية مع 55,000 ميل للانضمام و55,000 ميل كعرضٍ إضافي. وتشمل المزايا الأخرى دخولاً مجانياً إلى صالات الانتظار في المطارات حول العالم، ومساراً سريعاً للحصول على عضوية ضيف الاتحاد الذهبية.

تعليقاً على الموضوع، أعلن مارك بوتر، مدير ضيف الاتحاد وبرامج الولاء، قائلاً: "يسعدنا تمديد شراكتنا الطويلة مع بنك أبوظبي الأول حتى عام 2027، وهي خطوةٌ تُؤكد التزامنا بتقديم قيمةٍ استثنائيةٍ لأعضائنا. يضمن هذا التجديد لضيوفنا كسب أميالٍ بسهولةٍ على نفقاتهم اليومية، مما يُقرّبهم من مغامرتهم التالية أو مكافأتهم المُنشودة."

ويفخر بنك أبوظبي الأول بتعزيز الشراكة مع ضيف الاتحاد، وهو تعاونٌ يُحسّن تجربة المكافآت لحاملي بطاقاتنا. ويعكس هذا التمديد التزام البنك بتقديم حلول مبتكرة وقيّمة تجمع بسلاسة بين أسلوب الحياة ومزايا السفر، مما يُمكّن عملائه من استكشاف العالم بسهولة.

يتماشى هذا التعاون الموسّع مع رؤية الاتحاد للطيران في أن تكون شركة الطيران المُفضّلة للمسافرين حول العالم، ويعكس فلسفتها الطموحة التي تُركّز على خدمة العملاء. يُمكن لحاملي البطاقات استبدال أميال ضيف الاتحاد برحلات مجانية، أو ترقيات في درجة السفر، أو مجموعة من مكافآت أسلوب الحياة عبر متجر مكافآت ضيف الاتحاد الذي يضم أكثر من 3500 منتج للاختيار من بينها.

يتزامن تجديد الشراكة مع التوسع العالمي المستمر للاتحاد للطيران، بما في ذلك إضافة 15 وجهة جديدة مؤخرًا، مثل أتلانتا وهونغ كونغ والجزائر، مما يتيح لحاملي البطاقات المزيد من السبل للاستفادة القصوى من أميالهم.

للاطلاع على التفاصيل الكاملة حول الشراكة ومزاياها، يُرجى زيارة الموقعين الإلكترونيين etihad.com أو bankfab.com.

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