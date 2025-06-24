أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّمت الشركة الوطنية للتأمين – ضمان، التابعة لمجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية والتأمين في منطقة الشرق الأوسط، النسخة الثانية من مجلس "ضمان الإماراتي"، وذلك في مجلس المشرف التابع لادارة مجالس أبوظبي - ديوان الرئاسة ، بحضور الكوادر الوطنية العاملة في الشركة.

وتنسجم هذه الخطوة مع التزام "ضمان" بدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية، وتعزيز قدراتهم المهنية للمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع التأمين محلياً وعالمياً. ويهدف مجلس "ضمان الإماراتي" إلى ترسيخ ثقافة التواصل وتبادل الخبرات بين الموظفين والخبراء، وتزويدهم بالمعارف والرؤى التي تدعم تطورهم المهني والقيادي.

وركز المجلس هذا العام على موضوع "التوازن بين العمل والحياة"، وشهد حضور خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "ضمان"، الذي استعرض أبرز ما حققته الشركة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الإنجازات التي تواصل الشركة البناء عليها خلال عام 2025. كما أكد حرص "ضمان" على توفير بيئة عمل متوازنة ومحفزة تعزز الإنتاجية وتدعم الإبداع والاستدامة المؤسسية.

واستضاف المجلس الكاتب الإماراتي سعادة عوض بن حاسوم الدرمكي، الذي قدّم للمشاركين رؤى ملهمة وتجارب واقعية حول أهمية تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وأثره في تعزيز الأداء الفردي والجماعي.

وتخلل الحدث جلسة تفاعلية تضمنت ورشة عمل لتطبيق ما تعلموه خلال المجلس في تمارين على أرض الواقع، في أجواء تحفّز التفاعل والتواصل بين المشاركين.

ويعد مجلس "ضمان الإماراتي" منصة سنوية رائدة تهدف إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتنسجم مع التزام الشركة بمسؤوليتها المؤسسية تجاه الكوادر الإماراتية، من خلال تهيئة بيئة داعمة لمساراتهم المهنية وبناء قيادات وطنية تسهم في مستقبل مستدام ومزدهر للقطاع.

لمحة حول الشركة الوطنية للتأمين - "ضمان":

تُقدم الشركة الوطنية للتأمين – (ضمان)، المؤسسة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين الصحي التخصصي؛ حلولها التأمينية الصحية الرائدة لأكثر من 3 مليون مشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسست "ضمان" في عام 2005 وبدأت عملياتها في مايو 2006 كأول شركة متخصصة في التأمين الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي مايو 2025، اعتمدت "ضمان" اسمها القانوني الجديد ليعكس التوسع في أعمالها بما يتجاوز التأمين الصحي، لتشمل باقة أوسع من البرامج تبدأ بتأمين الممتلكات والحوادث. ويأتي هذا التطور امتداداً لخطوة تنويع سابقة تمثلت في إطلاق "صندوق ضمان لمكافآت نهاية الخدمة ومزايا الموظفين (GEB)" في عام 2024.

وتعد "ضمان" جزءاً من مجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية والتأمين الصحي في منطقة الشرق الأوسط، التي تكرّس جهودها لإعادة تصور تجربة الرعاية الصحية وامتدادها عبر مختلف مراحل الحياة. تضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وما يزيد عن 316 عيادة، إلى جانب مراكز تشخيصية متعددة، وحلول تأمين صحي متكاملة، وصيدليات، وتقنيات صحية، وخدمات مشتريات واستثمارات متنوعة.

كما تقود "ضمان" مسيرة الابتكار من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والخبرة الواسعة التي يتمتع بها فريق عملها المؤهل ورفيع المستوى. وبصفتها شركة التأمين الصحي الرائدة في الدولة، توفر "ضمان" مركز اتصال يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وفريقاً متخصصاً لتفويض الخدمات الطبية، على تواصل مباشر مع شبكة طبية تضم أكثر من 3000 منشأة. كما توفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية المتقدمة والاستثنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتلتزم الشركة بأعلى المعايير في قطاع التأمين الطبي، وقد حازت على العديد من الجوائز وشهادات الجودة العالمية المرموقة.

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