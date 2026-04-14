مسقط : في إطار التزامه المتواصل بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة الاقتصادية المستدامة، أعلن صُحار الإسلامي، نافذة الصيرفة الإسلامية لصحار الدولي، عن إطلاق بطاقة الخصم المباشر المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تعكس نهجه في تطوير حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصممة لتواكب متطلبات المعاملات اليومية لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في دعم استدامة أعماله وتعزيز قدرته على النمو والتوسع. ويمثّل هذا الإطلاق إضافة نوعية إلى محفظة صُحار الإسلامي من المنتجات المصرفية، حيث يعزز الحلول الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير أداة مالية عملية ومرنة تنسجم مع طبيعة أنشطتها التشغيلية واحتياجاتها المتنامية. كما يجسد هذا التطور التوجه الاستراتيجي للبنك نحو مواءمة خدماته المصرفية مع المتغيرات التي يشهدها قطاع الأعمال، بما يعزز شمولية وتكامل الحلول المصرفية الإسلامية المتاحة للزبائن في مختلف أنحاء السلطنة.

بدورها تتيح بطاقة الخصم المباشر للمؤسسات إدارة معاملاتها المالية بكفاءة، من خلال تمكينها من السحب والإيداع وتنفيذ المدفوعات مباشرة من حساباتها المصرفية بكل سهولة ويسر. كما لا تفرض البطاقة أي رسوم سنوية، ما يوفر حلاً عملياً يدعم كفاءة إدارة التكاليف، ويسهم في تسهيل العمليات المالية اليومية وحركة النقد التشغيلية. ويمكن للمؤسسات الحصول على البطاقة عبر زيارة فروع صُحار الإسلامي، كما يمكن لزبائن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاليين التقدم بطلب إصدارها من خلال مديري العلاقات المخصصين لهم.

وفي هذا السياق، قال فهد الزدجالي، رئيس صُحار الإسلامي: "تُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، نظراً لدورها المحوري في تحفيز الابتكار، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. ومع النمو المتسارع لهذا القطاع، تتزايد الحاجة إلى حلول مصرفية إسلامية تجمع بين الكفاءة التشغيلية والمرونة التطبيقية في إدارة المعاملات اليومية. ومن هذا المنطلق، يواصل صُحار الإسلامي تطوير منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يضمن تقديم أدوات مالية تعكس احتياجات الزبائن وتواكب تطلعاتهم. وتجسد بطاقة الخصم المباشر المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذا التوجه، حيث توفر وسيلة مالية فعّالة تمكّن المؤسسات من إدارة عملياتها بثقة وكفاءة، مع الحفاظ على انسجامها مع مبادئ التمويل الإسلامي، بما يعزز قدرتها على تحقيق النمو المستدام."

وتسهم البطاقة في تعزيز كفاءة العمليات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكينها من تنفيذ المدفوعات الحكومية، بما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ممارسات الإدارة المالية الرشيدة داخل المؤسسات. وبفضل قبولها في أكثر من 29 مليون جهاز نقاط بيع وأجهزة صراف آلي تحمل علامة Visa حول العالم، تتيح البطاقة للمؤسسات إنجاز معاملاتها محلياً ودولياً بسهولة وموثوقية. كما يمكن إصدار البطاقة المزودة بشريحة إلكترونية بشكل فوري في فروع صُحار الإسلامي، بما يضمن سرعة التفعيل وإمكانية الاستفادة المباشرة من خدماتها.

واستجابةً لطبيعة وحجم المعاملات في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توفر بطاقة الخصم المباشر سقف سحب نقدي يومي يصل إلى 4,000 ريال عُماني، وحد استخدام عبر نقاط البيع يصل إلى 25,000 ريال عُماني يومياً، مما يمنح المؤسسات مرونة أكبر في إدارة مدفوعات الموردين والنفقات التشغيلية والمعاملات اليومية بكفاءة عالية. وبهذا، تمثل البطاقة إضافة متكاملة إلى منظومة الحلول المصرفية الإسلامية التي يقدمها صُحار الإسلامي، والمصممة لدعم متطلبات هذا القطاع من حيث سرعة التنفيذ وتنوع المعاملات وموثوقية الأداء.

ويواصل صُحار الإسلامي تعزيز حضوره في القطاع المالي الإسلامي من خلال تطوير حلول مصرفية مبتكرة وهادفة تدعم تطلعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكنها من مواصلة مسيرة النمو بثقة واستقرار. ومن خلال مبادرات نوعية مثل بطاقة الخصم المباشر المخصصة لهذا القطاع، يؤكد البنك التزامه بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تجمع بين متانة الأسس المالية والمرونة العملية، بما يواكب متطلبات بيئة الأعمال المتغيرة ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في السلطنة.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

