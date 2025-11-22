دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "صن تك" (إكسيليريت) لحلول الأعمال DMCC، والتابعة لشركة "صن تك" لحلول الأعمال ومقرها دبي، والرائدة عالمياً في إدارة إيرادات المؤسسات وأتمتة الامتثال، عن حصولها رسمياً على موافقة مبدئية من وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها مزوداً لخدمات الفواتير الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التزام الشركة بدفع عجلة التحول الضريبي الرقمي في جميع أنحاء الدولة.

من المتوقع أن يعيد التفويض القادم للفواتير الإلكترونية في دولة الإمارات، والذي يلزم الشركات ذات المعاملات التي تتجاوز 100,000 دولار أمريكي باعتماد أنظمة الفواتير الرقمية المعتمدة بحلول يوليو 2026، تشكيل طريقة إدارة المؤسسات لأنظمتها المالية. وستلحق الشركات الأصغر في يناير 2027، لتوسيع نطاق الامتثال والمساءلة الرقمية في عمق الاقتصاد الوطني.

ويمثل هذا الاعتماد إنجازاً هاماً في مهمة "صن تك" لتمكين الشركات من تحديث عملياتها المالية، وتعزيز الشفافية، والالتزام بالتفويضات المتطورة الخاصة بالفواتير الإلكترونية. وتأتي هذه الموافقة بعد استكمال الشركة بنجاح لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وإدارة الفواتير الرقمية، وفقاً لما حددته إرشادات الوزارة.

وفي هذا الصدد، قال ناندا كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "صن تك" لحلول الأعمال: "تُعد موافقة الوزارة تأييداً قوياً لامتثالنا وتميزنا التكنولوجي. حيث تتحول الفوترة الإلكترونية من مجرد متطلب تنظيمي إلى مُحفز استراتيجي للكفاءة والدقة والذكاء، وتساعد "صن تك" المؤسسات على تحقيق هذه القيمة."

الذكاء والامتثال على مستوى المؤسسات

يدمج منتج "إكسيليريت" للفوترة الإلكترونية من "صن تك" لحلول الأعمال أتمتة سير العمل وإدارة الامتثال في حل واحد يتكيف مع الأطر الخاصة بكل بلد، مثل نموذج "بيبّول" Peppol خماسي الأركان، حيث يتم تبادل الفواتير بشكل آمن بين المورد والمشتري عبر مزودي نقاط الوصول المعتمدين لديهما، باستخدام صيغة رقمية موحدة. ويتم إضافة ركن خامس هو الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) لتمكين التحقق في الوقت الفعلي ومراقبة امتثال جميع الفواتير الإلكترونية المتبادلة.

تم تصميم المنتج بهيكل سحابي أصيل وقائم على واجهة برمجة التطبيقات (API-first)، مما يضمن التحقق في الوقت الفعلي، وإمكانية التدقيق، والنقل الآمن للفواتير، مع الحفاظ على تحكم المؤسسة في البيانات الحساسة. كما يتيح تصميمه المعياري التكامل السلس مع أنظمة ساب وأوراكل ومايكروسوفت دايناميك ، مما يضمن نشراً أسرع وأقل اضطراباً لتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أميت دوا، رئيس شركة "صن تك": "نحن نحول الامتثال إلى ميزة. فباستخدام الفوترة الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقائمة على الاستشراف المستقبلي، تنتقل المؤسسات من مجرد تلبية التفويضات إلى استخلاص القرارات المستنيرة وتحقيق النمو المربح."

اعتراف عالمي وتميّز في السوق

وفقاً لتقرير "Datos Insights Vendor Landscape Report 2025"، فإن أنظمة تحليل الحسابات، والتسعير، والفوترة عبر الأسواق المالية العالمية تتطور من ضرورات تشغيلية إلى أدوات استراتيجية قوية تشكّل عملية اكتساب العملاء، وولائهم، وربحيتهم. ولم تعد المنصات الحديثة مقتصرة على معالجة المعاملات، بل أصبحت محورية في إدارة العلاقات وتحسين الإيرادات.

ومع ذلك، لا تزال العديد من المؤسسات المالية تعتمد على الأنظمة القديمة، مما يحد من قدرتها على التكيف مع بيئة سريعة التغير حيث تحدد الشفافية والمرونة ونماذج التسعير المخصصة مدى القدرة التنافسية. ويتزايد الطلب على قدرات تسعير وفوترة أكثر تقدماً، مدفوعاً بالحاجة إلى تحسين الإيرادات، وتقديم نماذج تسعير قائمة على العلاقات، والتكامل السلس مع الأنظمة المصرفية الناشئة.

ويُسلط التقرير الضوء على تحول في السوق نحو الهياكل السحابية الأصيلة، ونماذج واجهة برمجة التطبيقات أولاً (API-first)، وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. كما أصبحت تجربة المستخدم المحسّنة وقدرات الخدمة الذاتية للموظفين والعملاء من الميزات الأساسية.

في هذا المشهد، تبرز "صن تك" لتمكين المؤسسات من سد الفجوة بين الامتثال والنمو التجاري. وتجهز تقنيتها التكيفية الشركات للاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، وتطبيق التسعير الشفاف، وتقوية علاقات العملاء القائمة على الثقة. ويضع هذا النهج الاستشرافي "صن تك" في طليعة التحول الرقمي للإيرادات في القطاع المصرفي وما يجاوره.

قوة النظام البيئي

لتعزيز تواجدها في السوق، تعمل "صن تك" على بناء نظام بيئي كاستراتيجية للتوسع من خلال التعاون مع مزودي خدمات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وشركات التدقيق والاستشارات الضريبية، والمؤسسات المالية، ومُدمجي التكنولوجيا، ومشغلي المرافق/الاتصالات لتقديم الفوترة الإلكترونية كخدمة سلسة وذات قيمة مضافة للشركات. ويتيح نهج النظام البيئي هذا للشركات دمج أتمتة الامتثال مباشرة في منصاتها المالية والتشغيلية الحالية، مما يقلل من وقت النشر ويسرّع التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

بالتوازي مع ذلك، تستكشف "صن تك" أيضاً الاستثمار في محرك تحليلات مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتوفير رؤية في الوقت الفعلي لتدفقات المعاملات، واكتشاف الحالات الشاذة، وتقديم رؤى تنبؤية تعزز الحوكمة المالية. ومن خلال الجمع بين الأتمتة والذكاء، تهدف الشركة إلى مساعدة المؤسسات على تحويل الامتثال التنظيمي إلى محرك للكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي.

ومع استعداد الشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي للأطر الضريبية الرقمية الجديدة، تقف "صن تك" على أهبة الاستعداد لتزويدها بالأدوات والتكنولوجيا والشراكات اللازمة للريادة في هذا العصر القادم من التجارة الذكية.

حول "صن تك SunTec" لحلول الأعمال

تمّكن "صن تك" (إكسيليريت) لحلول الأعمال DMCC، التابعة لشركة "صن تك" لحلول الأعمال ومقرها دبي، الشركات عالمياً من تحديث وتحسين إدارة الإيرادات عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من كتالوج المنتجات وإدارة العروض وتكوين الصفقات وحتى التسعير والفوترة والضرائب والفوترة الإلكترونية وبرامج الولاء. وتساعد مجموعة منتجاتنا "صن تك إكسيليريت" المعززة بالذكاء الاصطناعي والمناسبة لجميع القطاعات، على القضاء على تسرب الإيرادات، وتسريع تحقيق الدخل، وضمان الامتثال من خلال ممارسات شفافة وقابلة للتدقيق. وسواء تم نشر منتجاتنا عبر نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، أو في السحابة، أو في أماكن العمل، فإنها تتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية لدفع عجلة التحول دون إحداث اضطراب. يثق بها أكثر من 170 عميلاً في أكثر من 50 دولة، مما يجعلها رائدة في السوق، وتدعم "صن تك" إيرادات البنوك الرائدة وشركات الاتصالات وشركات السفر، وتخدم أكثر من 400 مليون عميل نهائي على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: www.suntecgroup.com

-انتهى-

#بياناتشركات