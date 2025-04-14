نيوم، المملكة العربية السعودية - أعلن صندوق نيوم للاستثمار عن استثمار إستراتيجي في شركة "ليبريشن لابس" (Liberation Labs)، التي تعد من الشركات الرائدة عالمياً في مجال التصنيع الحيوي باستخدام تقنية التخمير الدقيق. يهدف هذا الاستثمار إلى دعم جهود شركة نيوم للغذاء "توبيان"، لتصميم وتطوير منشأة متطورة في المملكة في مجال التخمير الدقيق.

تسهم شركة "ليبريشن لابس" في تطوير وتشغيل مرافق تصنيع حيوي متقدمة تُعنى بإنتاج مكونات غذائية أساسية باستخدام تقنية التخمير الدقيق، التي تمثل بديلاً مستداماً وقابلاً للتطوير مقارنة بطرق الإنتاج التقليدية. وتتيح هذه التقنية إنتاج بروتينات عالية الجودة دون الاعتماد على المصادر الحيوانية، ما يعزز من كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي.

وقال ماجد مفتي، الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية محطة محورية في مسيرة نيوم نحو أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال انتاج الغذاء المستدام. وستسهم الخبرات العميقة التي تمتلكها "ليبريشن لابس" في مجال التخمير الدقيق والتصنيع الحيوي في تمكين نيوم من تسريع تبني التقنيات المتقدمة لإنتاج الأغذية، والمساهمة في إعادة تشكيل مستقبل الأنظمة الغذائية على نحو أكثر ابتكارًا واستدامة".

بدوره، قال مارك وارنر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ليبريشن لابس": "تشكّل شراكتنا مع صندوق نيوم للاستثمار و"توبيان" فرصة فريدة لدمج خبراتنا الرائدة في مجال التصنيع الحيوي مع الرؤى الطموحة لمشاريع نيوم. نحن متحمّسون للعمل معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة في إعادة تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء على مستوى العالم".

ومن جهته، قال الدكتور خوان كارلوس موتامايور، الرئيس التنفيذي لشركة "توبيان": "في "توبيان" نعمل على تطوير أنظمة غذائية مستقبلية تستجيب لتحديات النمو السكاني وتداعيات التغير المناخي. من خلال هذه المنشأة المتطورة في التصنيع الحيوي، سنتمكن من إنتاج مكوناتٍ غذائية رئيسية وبروتينات بديلة بجودة عالية وكفاءة واستدامة. كما سيسهم هذا الاستثمار في تقليص الاعتماد على واردات الأغذية، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية جديدة ووظائف نوعية عالية المهارة، ما يمنح المملكة ميزة تنافسية في قطاع الأغذية المبتكرة وذات القيمة العالية".

وتجسّد هذه الشراكة والاستثمار في "ليبريشن لابس" دور صندوق نيوم للاستثمار كمستثمرٍ استراتيجي وممكّن رئيسي لنمو منظومة التصنيع الغذائي المتقدّم في المملكة. كما تمهد هذه الخطوة الطريق لتبنى حلول مبتكرة وقابلة للتوسع في مجال التصنيع الحيوي، تُسهم في دعم مشاريع "توبيان" الغذائية وتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد في مجال التصنيع الحيوي المتقدم للأغذية.

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، حيث يتم تطويرها لتكون حاضرةً تنبض بالحياة، ومشروعاً يقدّم حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجه البشر والعيش في المدن. تعد نيوم من أهم مشاريع رؤية السعودية 2030، وركيزة أساسية لتحقيق خطط التنويع الاقتصادي والمستهدفات الوطنية.

تغطي نيوم مساحة 26,500 كيلومتر مربع من المناظر الطبيعية الخلابة، سيتم تخصيص 95% منها كمحمية طبيعية. وتتميز بموقع استراتيجي مهم يربط بين ثلاث قارات، حيث تمر بمحاذاتها عبر البحر الأحمر قرابة 13% من حجم التجارة العالمية، ما يتيح سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، بينما يمكن لنحو 40% من سكان العالم الوصول إليها عبر ست ساعات من السفر جواً.

تضم نيوم خمسة مشاريع رئيسية تحت التطوير، هي: "ذا لاين"، المدينة الإدراكية التي تمثل مستقبل المعيشة والأعمال، و"أوكساچون"، مدينة الصناعات النظيفة والمتقدمة، و"تروجينا"، الوجهة العالمية للسياحة الجبلية، و"مقنا"، المشروع العالمي للسياحة المستدامة على خليج العقبة، و"جزر نيوم"، بوابة السياحة الفاخرة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى ميناء متطور ومركز متكامل للأعمال والخدمات اللوجستية. كما تحتضن منظومة حضرية متكاملة تشمل 15 قطاعاً، إلى جانب ثلاث شركات تابعة، تُدار جميعها من خلال تقنيات إدراكية متقدمة.

ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات المتقدمة والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

نبذة عن صندوق نيوم الاستثمار

يعمل صندوق نيوم للاستثمار، الذراع الاستثمارية الاستراتيجية لنيوم، على تسريع نمو قطاعات الاقتصاد المعرفي الـ15 التابعة لها. وباعتباره ممكنآ رئيسيآ لنجاح نيوم على المستوى الاقتصادي، يركز الصندوق على الاستثمارات التي تدعم وتحفّز الصناعات الحديثة، وتسهم في تحويل أهداف نيوم الطموحة إلى واقع ملموس. يتعاون الصندوق مع شركات ومستثمرين ورواد أعمال مبتكرين يتشاركون الرؤى نفسها ويعملون على حل أكثر المشكلات تعقيداً في العالم.

نبذة عن ليبريشن لابس

تعمل "ليبريشن لابس" على إنتاج وتسويق حلول التخمير الدقيق من خلال شبكةٍ عالمية من مرافق التصنيع المصممة لهذا الغرض، والتي تتيح توظيف التقنيات الحيوية الناشئة لإنتاج منتجاتٍ استهلاكية حيوية على نطاقٍ واسع. تجمع ليبريشن لابس بين التقنيات الحديثة والتصاميم المخصّصة لتقديم حلول موثوقة واقتصادية تلبي متطلبات العملاء في جميع أنحاء العالم.

لمزيدٍ من المعلومات: www.liberationlabs.com

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