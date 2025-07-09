أول صندوق مُخصص لتحوّل الطاقة في السلطنة لدعم رؤية عُمان 2040 وأهداف استراتيجية "الحياد الكربوني لعام 2050" وتطوير المرحلة التالية من مشاريع تحول الطاقة

صندوق عُمان المستقبل يدخل في شراكة مع "تمبل ووتر" لاجتذاب حلول متقدمة ومعتمدة دوليًا لدعم مسيرة تحول الطاقة والتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مالية مجزية ومستدامة للمستثمرين والمساهمة في مواجهة تحديات التغير المناخي

هونغ كونغ/ مسقط- أعلن كل من صندوق عُمان المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العُماني وشركة "تمبل ووتر" الرائدة في إدارة الأصول البديلة على مستوى آسيا، إطلاق صندوق تحوّل الطاقة (يُشار إليه بـ"الصندوق")، في خطوةٍ هي الأولى من نوعها في سلطنة عُمان. ويهدف الصندوق المتخصص إلى تسريع الاستثمار في مجال تحوّل الطاقة والصناعة المتقدمة في السلطنة وتحقيق عوائد مالية مجزية، كما يسهم في دعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل تماشيًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وينطلق الصندوق، الذي ستديره "تمبل ووتر"، برأس مال أولي قدره 200 مليون دولار أمريكي، ويرتكز على التزام أساسي من صندوق عُمان المستقبل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، والتزام مماثل من "تمبل ووتر" بقيمة 100 مليون دولار أمريكي أيضًا. ويشكل هذا الالتزام محفزًا لجمع المزيد من الاستثمارات وجذب فرص واعدة وقابلة للنمو والتطوير، تماشيًا مع رؤية عُمان 2040. وتستفيد الشراكة من شبكة علاقات واسعة، مما يتيح لها القدرة على دعم صفقات أكبر حجمًا، ويضمن قدرًا عاليًا من المرونة والاستجابة لأكثر الفرص الاستثمارية جاذبية. كما يرسخ الصندوق الدور الاستراتيجي لجهاز الاستثمار العُماني في مواءمة الاستثمارات الدولية مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، إلى جانب توظيف الشراكات العالمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرات المتقدمة والتقنيات الحديثة إلى القطاعات الحيوية في الاقتصاد العُماني.

ويركّز الصندوق على قطاعات واعدة عالية التأثير، من بينها الجزيئات النظيفة، وتخزين الطاقة، والوقود الإلكتروني، والتنقّل الذكي، ومصادر الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات الخضراء. وتعتمد "تمبل ووتر" على شبكة علاقاتها الدولية وخبرتها التقنية لتطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع داخل سلطنة عُمان، بما يتماشى مع رؤية صندوق عُمان المستقبل الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وبناء شراكات استثمارية طويلة الأمد، وتحقيق قيمة مشتركة للسلطنة والمستثمرين.

وتعكس هذه المبادرة دور صندوق عُمان المستقبل كشريك استثماري طويل الأمد، بما يقدّمه من رؤى استراتيجية، وقدرات فاعلة في إدارة المخاطر، وحضور إقليمي واسع يُمهّد الطريق أمام فرص نوعية للاستثمار المؤسسي. كما يُسهم الصندوق في دعم تطلعات سلطنة عُمان لترسيخ مكانتها كمركز محوري للطاقة النظيفة، ووجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية الطموحة.

وصُمم الصندوق لتحقيق عوائد مالية مجزية ومستدامة، إلى جانب المساهمة في إحداث أثر مناخي ملموس عبر توفير منصة فعالة لتحفيز الاستثمارات، وتوجيهها نحو مشاريع متخصصة ذات جدوى تجارية في مجال تحوّل الطاقة. ويعتمد الصندوق على مسار نمو طويل الأجل، حيث سيواصل التوسّع بالتوازي مع تحديد المشاريع التي تتماشى مع مستهدفات السلطنة المناخية وخططها لتعزيز التنمية الصناعية.

من جانبه، قال كليف تشانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تمبل ووتر": "يشرفنا التعاون مع صندوق عُمان المستقبل لتطوير مشاريع محورية تدعم تحوّل الطاقة وتوطين التقنيات المتقدّمة. ويجسد هذا الصندوق التزامنا بالاستثمار في حلول تُحقّق أثرًا مناخيًا ملموسًا وعوائد قوية، كما يعكس ثقتنا الراسخة في البيئة الاستثمارية المزدهرة والمحفزة التي توفرها سلطنة عُمان، كما تتميز السلطنة ببيئة تنظيمية داعمة ونهج استثماري طموح، ما يجعلها وجهة واعدة للتصنيع المتطور في مجالات تحوّل الطاقة وتحقيق التنويع الاقتصادي."

وأضاف: "في إطار التزامنا طويل الأمد تجاه سلطنة عُمان، تعتزم شركة تمبل ووتر تأسيس حضور محلي لها في مسقط، عبر افتتاح مكتب للشركة، ونقل عدد من أعضاء الفريق، وتوظيف كوادر محلية للتعاون مع شركائنا في صندوق عُمان المستقبل وجهاز الاستثمار العُماني. ونتطلع إلى التوسع في هذا النموذج ليصبح مثالًا يُحتذى به على مستوى المنطقة."

يُذكر أن السلطنة قد رسخت مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة، ومركز استراتيجي للصناعات المتقدّمة، مدعومة باتفاقيات تصدير محورية مع شركات عالمية كبرى. وبفضل بيئتها الاستثمارية المستقرة، والإطار التنظيمي الداعم للأعمال، وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى مسارات التجارة العالمية، تُوفّر سلطنة عُمان مقوّمات راسخة لبناء شراكات طويلة الأمد وتوظيف رؤوس الأموال في مشاريع ذات أثر مستدام.

وترتكز هذه الخطوة الجديدة إلى سجل "تمبل ووتر" الحافل في مجالات تحول الطاقة وإزالة انبعاثات الكربون. وبصفتها مستثمرًا متخصصًا يساهم في تشكيل مستقبل الطاقة والصناعة في مختلف أنحاء آسيا، تستفيد "تمبل ووتر" من إرثها الراسخ في التقنيات المستدامة، وخبراتها الواسعة في القطاع الصناعي، إلى جانب شبكتها العالمية في مجال الخدمات المالية والاستشارية والتقنية.

ويُتيح الصندوق منصة مجهزة بآليات الحوكمة ومصممة لتخفيف المخاطر للمستثمرين الراغبين بالمشاركة في مسيرة تحوّل الطاقة في السلطنة. وستواصل كل من "تمبل ووتر" وصندوق عُمان المستقبل العمل على تحديد وتطوير فرص تجارية واعدة لدفع النمو المستدام، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لسلطنة عُمان وخططها لتحقيق الحياد الكربوني.

نبذة عن صندوق عُمان المستقبل

بموجب التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أسس جهاز الاستثمار العُماني صندوق عُمان المستقبل برأسمال مقداره 2 مليار ريال عُماني، ويهدف الصندوق إلى تقديم فرص تمويلية لمجموعة مختارة من المستثمرين والشركاء الذين يتطلّعون إلى الإسهام في تعزيز وتحفيز الاقتصاد في سلطنة عُمان.

نبذة عن جهــاز الاســتثمار العُماني

يعد جهاز الاستثمار العُماني الذراع الاستثماري لحكومة سلطنة عُمان. وهو مكلف بإدارة واستثمار وتنمية أصول السلطنة محليًا ودوليًا، وتتسم محافظه بالتنوع الجغرافي مع استثمارات في كل قارة حول العالم، تغطي قطاعات متنوعة منها، الغذاء والطاقة والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات العامة والمالية والاستثمار والسياحة والتعدين والصناعة والطيران. ويؤدي الجهاز دورًا محوريًا في قيادة التنمية الاقتصادية المستدامة لسلطنة عُمان، وتحقيق رؤية السلطنة في أن تكون وجهة جاذبة للاستثمار.

نبذة عن "تمبل ووتر"

تمبل ووتر هي شركة آسيوية متخصصة في إدارة الأصول البديلة تأسست عام 2018. وتقدّم الشركة لمستثمريها، بمن فيهم المؤسسات العالمية، والشركات العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، استراتيجيتين رئيسيتين للاستثمار على مستوى آسيا: (أ) الأسهم الخاصة مع التركيز على الاستحواذ في السوق المتوسطة، و(ب) أسهم النمو في مجالات إزالة الكربون وتحوّل قطاع الطاقة. وتتمحور رسالة "تمبل ووتر" حول توفير رأس المال والكفاءات والمواهب، والخبرات التشغيلية، وأطر الحوكمة المؤسسية والنزاهة لبناء شركات رائدة.

-انتهى-

#بياناتشركات