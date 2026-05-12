الرياض – أعلن صندوق التنمية السياحي، المُمكّن الوطني للقطاع السياحي، عن رعايته للجولة الاستثمارية لشركة هايدو، والتي استقطبت استثماراً أجنبياً من قِبل مالك نادي الخلود في السعودية السيد بن هاربورغ، إلى جانب استثمار من قبل استوديو شدّة الإبداعي، ممثلة في وطفاء حميدالدين وديم الحقباني.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه القطاع السياحي في المملكة تحولاً متسارعاً نحو تجارب أكثر تنوعاً وارتباطاً بالهوية المحلية، حيث بدأت شركات ناشئة سعودية بإعادة تعريف مفهوم التجارب السياحية برؤية متجددة، ومن بين هذه الشركات برز تطبيق "هايدو"، الذي انطلق من قناعة راسخة بأن السعودية ليست مجرد وجهات تُزار، بل أرض تحمل تاريخاً وثقافة وتجارب إنسانية تُشكّلها تفاصيل الحياة اليومية في المجتمع السعودي. ومن هنا جاء التطبيق لربط الزوار بتجارب سياحية وثقافية يقدمها أفراد المجتمع أنفسهم، في نموذج يعكس توجّه القطاع السياحي السعودي نحو تجارب أكثر أصالة وارتباطاً بمكونات المملكة.

هايدو هو تطبيق متخصص بالسياحة داخل السعودية، يتيح للزوار حجز تجارب ثقافية وإنسانية مباشرة يقدمها أفراد من أبناء وبنات الوطن؛ من مرشدين وهواة ومغامرين وأسر مستضيفة، بهدف تقديم تجربة أكثر قرباً للثقافة السعودية وتفاصيلها اليومية. فمن خلال التطبيق، يعيش الزائر قصة المكان ويراه بعيون أهله؛ يتعرّف على التاريخ والتراث والعادات من أشخاص يحملون ذاكرة الماضي وشغف الحاضر وتطلعات المستقبل.

كما يُقدّم التطبيق مجموعة من الخدمات والتجارب، تشمل التجوّل برفقة مرشدين سعوديين، والاستضافة في البيوت والمزارع السعودية، والانضمام إلى الأنشطة الرياضية والتفاعلية مثل الهايكنق وتجارب الطهي، إلى جانب حضور الفعاليات الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالمجتمع السعودي مثل المعايدات وجلسات السامري والزواجات.

بدأت رحلة تطبيق هايدو كفكرة تبحث عن مساحة للنمو والتطوّر، وفي مراحله الأولى عام 2022 حصل المشروع على تمويل من صندوق التنمية السياحي، أسهم في تطوير نموذج أولي للتطبيق وإطلاق تجارب محدودة النطاق شكّلت الأساس لانطلاقة المشروع وتطوّره لاحقاً. وفي عام 2024 انضم المشروع إلى مسرعة نمو السياحة، أحد برامج مركز نمو السياحة -الذراع المُمكّن غير التمويلي لصندوق التنمية السياحي- وتمّكن الفريق الريادي خلال 3 أشهر من تطوير مشروعه وتحويله إلى نموذج عمل قابل للنمو والتوسّع، وبدأ التطبيق يأخذ مساراً أكثر وضوحاً على مستوى بناء النموذج التشغيلي، وتطوير تجربة المستخدم، وفهم احتياجات السوق السياحي السعودي إلى جانب ربط التطبيق بشكل مباشر باحتياجات القطاع، كذلك الاطلاع على التجارب المحلية والعالمية وبناء شبكة علاقات مهمة مع مستثمرين وشركاء وخبراء في قطاع السياحة.

وفي عام 2025 حدثت النقلة النوعية لمشروع هايدو ، حيث انضم لبرنامج حاضنة نمو السياحة، أحد البرامج المقدمة من مركز نمو السياحة، لفترة 10 أشهر، وعمل فريق المشروع على تطوير التطبيق وتحسين جاهزيته وبناء الشراكات التي يحتاجها أي مشروع ناشئ في قطاع سريع النمو مثل قطاع السياحة. كما أسهمت الحاضنة في تعزيز النموذج التشغيلي للمشروع، ورفع جاهزيته الاستثمارية، وتطوير إستراتيجية نمو مرتبطة بمؤشرات أداء تدعم توسّع المشروع واستدامته، وخلال هذه المرحلة عمل الفريق على بناء منصة آمنة وموثوقة تسهّل على أفراد المجتمع السعودي تقديم تجاربهم السياحية، عبر ربط التطبيق بخدمات منصة "أبشر". كما وظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي في استعراض العروض المقترحة للجولات المحلية، بما يسهّل الوصول إلى تجارب أكثر ملاءمة لاهتمامات الزوار.

واليوم، يضم التطبيق أكثر من 1,000 ما بين مرشدين وهواة وأسر مستضيفة، ويوفّر ما يزيد عن 350 وظيفة، إلى جانب ذلك يضم التطبيق أكثر من 45 خدمة سياحية وتجارب متنوعة نابعة من تراث ومكونات المملكة، تشمل متاحف ومواقع شعبية ومنازل ومزارع، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالسياحة القائمة على التجارب الثقافية والإنسانية، والدور المتنامي لرواد الأعمال السعوديين في تطوير حلول مبتكرة تدعم نمو القطاع السياحي وتنوعه.

ويأتي استثمار السيد بن هاربورغ واستوديو شدّة الإبداعي في هايدو كخطوة تعكس اهتمام المستثمرين السعوديين والدوليين بالفرص الواعدة التي يشهدها قطاع السياحة السعودي، لاسيما المشاريع الناشئة المرتبطة بالتجارب السياحية السعودية والاقتصاد المجتمعي، كما يأتي هذا الاستثمار في وقت تسعى فيه هايدو إلى توسيع نطاق حضورها، وتعزيز دورها في تقديم تجارب سياحية محلية أكثر تنوعاً وارتباطاً بالمجتمع. حيث تمثّل الجولة الاستثمارية دعم لخطط هايدو للتوسّع داخل المملكة، عبر الاستثمار في التقنية، وتعزيز الشراكات، وتطوير تجربة المستخدم خلال المرحلة المقبلة، ضمن توجه الشركة لبناء منصة رائدة في قطاع السياحة السعودية.

وفي مثال يشدد على التقاطع المتزايد بين قطاعي الرياضة والسياحة في المملكة، والدور الذي بات يلعبه هذا التكامل في خلق تجارب أكثر تنوعاً وجاذبية للزوار، والذي أصبح أحد المسارات الداعمة لتعزيز جودة الحياة، وتنشيط الحركة السياحية، وزيادة جاذبية الوجهات السعودية أمام الزوار من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب دعم تنوّع التجارب المرتبطة بالفعاليات والأنشطة الرياضية، أصبح تطبيق هايدو الشريك السياحي لنادي الخلود السعودي، في خطوة تعكس توجّه الشركة نحو بناء شراكات تربط السياحة بالأنشطة المجتمعية والرياضية، وتفتح المجال للوصول إلى شرائح جديدة من الزوار والمهتمين بالتجارب السياحية في السعودية.

تؤكد مسيرة هايدو حضور جيل جديد من الشركات السياحية الناشئة التي تنطلق من فهم عميق للهوية السعودية، وتبرز دور منظومة ريادة الأعمال السياحية في تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو والاستثمار، وتقديم قيمة اقتصادية وتجارب أكثر أصالة في الوقت ذاته. كما تواصل الشركة توسعها مع تركيز واضح على قطاع السياحة المحلية، وطموح لبناء حضور أوسع على مستوى السعودية والأسواق الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط مستقبلاً.

-انتهى-

#بياناتشركات