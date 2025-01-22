ستُعزّز الصفقة قدرات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تعد إحدى أهم ممكّنات رؤية المملكة 2030 وركيزة رئيسية للتحوّل الرقمي

الرياض: وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة "عِلم" رائدة الحلول الرقمية، اليوم اتفاقية بيع وشراء أسهم تستحوذ بموجبها شركة "عِلم" على شركة "ثقة لخدمات الأعمال"، المتخصّصة في الحلول التقنية الذكية لخدمات الأعمال، في صفقة بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال، ومن المتوقّع اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط محددة في الاتفاقية.

وستدعم الصفقة تطوّر منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية، التي تشهد تطوراً متسارعاً، كما ستُسهم في تحقيق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لجعل التحوّل الرقمي ركيزة لاستحداث وظائف عالية المهارات تتناسب مع متطلّبات المستقبل، وتعزيز نمو اقتصاد المملكة.

وستُعزّز الصفقة من نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب دفع الابتكار وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال تعزيز الريادة الوطنية لشركة "عِلم"؛ لقيادة القطاع على مستوى المملكة، وتعظيم سلسلة القيمة عبر توفير مجموعة واسعة من منتجات وخدمات وأجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.

ويعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، باعتباره ممكّناً أساسياً للعديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، ومنها الترفيه، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.

وبهذه المناسبة، صرّحت شهد عطار، رئيس قسم استثمارات التقنية والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتمكين إيجاد شركات وطنية رائدة تُسهم في دفع تطوّر ونمو الاقتصاد المحلّي، وستُساهم صفقة بيع الصندوق شركة "ثقة لخدمات الأعمال" إلى "عِلم" في تعزيز الدور الحيوي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهود توطين التقنية ودفع الابتكار".

إلى جانبه، صرّح محمد عبدالعزيز العمير، الرئيس التنفيذي لشركة عِلم: "تمثّل هذه الصفقة أهمية كبرى لشركة عِلم، وتعزّز التكامل وترشّد الإنفاق وتزيد العائد الربحي، وتوفّر عدداً من المزايا النوعية للطرفين وللقطاع. وسيكون الكيان المتكامل المدمج أكثر قدرة على تقديم مزايا نوعية، من بينها توفير خدمات ذكية وطنية متطورة لخدمة متطلّبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين. ستُسهم الصفقة كذلك في تسهيل العمليات الابتكارية من خلال الاستفادة من الخبرات من أجل تطوير المنتجات في مجال الأعمال، إلى جانب الفائدة التي ستُتحقق من مزايا التكلفة وتحقيقاً لوفورات اقتصاديات الحجم".

عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 99 شركة منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

عن "عِلم"

تُعد "عِلم" واحدة من أبرز الشركات العاملة في مجال الرقمنة في المملكة، حيث تلعب دوراً محورياً في إرساء دعائم منظومة تقنية تسرع التحول الرقمي، وتطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية، لتواكب متطلبات الإنسان في عيش حياة ذكية ممكّنة رقميًا بأفضل الحلول المنافسِة، وتواصل "عِلم" ترسيخ حضورها باعتبارها الشريك الرقمي الأول لشريحة واسعة من العملاء المؤسسيين والأفراد، وتحظى اليوم بثقة ما يزيد عن 30 مليون مستخدم فعلي، وأكثر من 700 ألف عميل تجاري ضمن القطاع الخاص. وتعتمد "عِلم" نهج توطين تقنية المعلومات، وتتيح نماذج أعمال أكثر مرونة وشمولية، وتدير الشركة أكثر من 50 علامة تجارية في مُختلف القطاعات، إلى جانب إدارة أكثر من 250 مشروع سنوياً وإجراء قرابة 2 مليار عملية سنوياً.

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