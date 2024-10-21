دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر شركة "إكويتاتيفا دبي المحدودة" ("إكويتاتيفا")، التي تدير صندوق "الإمارات ريت" (CEIC) ("الإمارات ريت" أو "ريت")، الإعلان عن استكمال صفقة بيع مبنى "أوفيس بارك" (Office Park) إلى تيكوم للاستثمارات (الشركة الفرعية المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تيكوم).

ويعتبر مبنى "أوفيس بارك" أصلاً عقارياً تجارياً متميزاً من الفئة (A) يقع في مدينة دبي للإنترنت.

ويشمل سعر البيع المتفق عليه والبالغ 720 مليون درهم إماراتي علاوة كبيرة على القيمة العادلة للعقار المسجلة بتاريخ 30 يونيو 2024.

وقال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكويتاتيفا": "نحن مسرورون للدعم الكبير الذي حصلنا عليه من قبل المساهمين في الموافقة على هذه الصفقة التي تعد خطوة مهمة على طريق خفض تكاليف التمويل الخاصة بنا، وتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين في صندوق ’الإمارات ريت‘. وأود هنا وبالنيابة عن مجلس الإدارة التقدم بالشكر الجزيل إلى المساهمين على دعمهم المتواصل وثقتهم المستمرة في صندوق ’الإمارات ريت‘".

وأضاف: "سيتم توظيف صافي عائدات عملية البيع من أجل خفض التسهيلات المصرفية لصندوق ’الإمارات ريت‘ واسترداد جزء من شهادات الصكوك المضمونة الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2022 وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها. ويستند استكمال صفقة بيع مبنى ’أوفيس بارك‘ إلى ظروف السوق المواتية التي تتيح لصندوق ’الإمارات ريت‘ تحقيق عائدات ملموسة وخفض نسبة التمويل إلى قيمة الأصول (FTV) إلى أقل من 26%*. ويعزز هذا الأمر من وضعنا المالي وقدرتنا على الاستفادة من فرص النمو المستقبلية".

*بناء على النتائج المتوقعة للعام المالي 2024.

نبذة عن صندوق "الإمارات ريت"

يعتبر صندوق "الإمارات ريت"، (ناسداك دبي: REIT; ISIN: AEDFXA1XE5D7) صندوقاً عقارياً مقره دبي تم تأسيسه للاستثمار في المقام الأول في العقارات المنتجة للدخل بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية. ويمتلك الصندوق محفظة متوازنة تضم 8 من الأصول العقارية التجارية والتعليمية وعقارات قطاع التجزئة. ويستفيد صندوق "الإمارات ريت" من مرسوم حصري صادر عن الحاكم والذي يسمح له بشراء العقارات في دبي ورأس الخيمة.

نبذة عن مجموعة "إكويتاتيفا"

"إكويتاتيفا" هي مجموعة من شركات إدارة الأصول الإقليمية الرائدة وتركز أعمالها على إنشاء وإدارة صناديق مبتكرة ومتخصصة بالاستثمار في المجال العقاري، والتي تعرف باسم "ريت" (REIT). وتقدّم المجموعة منتجات مالية مبتكرة معدلة لأخذ المخاطر في الحسبان ومنتجة للدخل والتي تلبي متطلبات المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

وباعتبارها الشركة التي أسست أول صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو صندوق "الإمارات ريت" (REIT Emirates) والذي تم تأسيسه في مركز دبي المالي العالمي، تعتبر "إكويتاتيفا دبي المحدودة" اليوم أكبر مدراء صناديق "ريت" في منطقة دول الخليج.

من جانبها تدير "إكويتاتيفا أبوظبي المحدودة" التي تم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي أول صندوق "ريت" في دولة الإمارات العربية المتحدة يركز على الأصول السكنية.

-انتهى-

#بياناتشركات