الاستثمار يتيح فرصاً واعدة لتحقيق العائدات مع إمكانية تقدير التدفقات النقدية المتوقعة والمدعومة بحجم الطلب الملتَزم به

باكو، أبوظبي: أعلنت "لونيت كابيتال" ("لونيت")، شركة إدارة استثمارات عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وصندوق أذربيجان النفطي الحكومي (SOFAZ). اليوم، عن استثمار الصندوق 50 مليون دولار أمريكي في شركة "أدنوك لأنابيب الغاز ذ.م.م" (AGPA) من خلال صندوق استثماري متخصص تديره لونيت.

يندرج هذا الاستثمار في إطار استراتيجية صندوق (SOFAZ) لتنويع محفظته من خلال الاستثمار في أصول في البنية التحتية تتمتع بالمرونة والقدرة على تحقيق العائدات، كما يعكس التزامه بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتسهم هذه الخطوة في الاستفادة من قدرات لونيت وخبراتها الاستثمارية الواسعة التي تمكّنها من تزويد عملائها بفرص استثمارية واعدة.

وتمتلك شركة "أدنوك لأنابيب الغاز ذ.م.م" حقوق استخدام إحدى أهم أصول الطاقة في دولة الإمارات، حيث تدعم منظومة الطاقة الإماراتية من خلال إمدادات موثوفة وفعالة للغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الدولة. وتخضع شبكة البنية التحتية لأنابيب الغاز إلى اتفاقية استخدام طويلة الأجل بين الشركة وأدنوك، ما يتيح إمكانية تقدير التدفقات النقدية المتوقعة من خلال حجم الطلب الملتَزم به على المدى البعيد. كما نجحت الشركة بتحقيق أداء تشغيلي متوازن وعائدات مستقرة حتى في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. وتضم شبكة الشركة 38 خط أنابيب بطول إجمالي يبلغ 982 كيلومتراً، بما في ذلك 12 خطاً مخصصاً لنقل الغاز المُباع، و15 خطاً لحقن الغاز، و11 خطاً لسوائل الغاز الطبيعي.

وأعرب فرهاد زينالوف، رئيس شؤون الاستثمار في صندوق أذربيجان النفطي الحكومي، عن سعادته بالتعاون مع لونيت، وأضاف: "تعد أصول البنية التحتية لشركة أدنوك لأنابيب الغاز أصولاً عالية الجودة وتتميز بإمكانات قوية لتحقيق عائدات على المدى البعيد. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز حضورنا الاستثماري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتماشى مع مساعينا لبناء محفظة استثمارية متنوعة".

بدوره، قال نبيل قادر، شريك أول في شركة لونيت: "يسعدنا أن نتيح لصندوق أذربيجان النفطي الحكومي فرصة الاستثمار في أصول البنية التحتية لشركة أدنوك لأنابيب الغاز التي تعد أصولاً استراتيجية في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، وإتاحة المجال أمام الصندوق لتحقيق عوائد مجزية ومعدلة حسب المخاطر. تعكس هذه الخطوة التزام شركة لونيت بتوفير حلول تلبي متطلبات عملائها وشركائها وتزويدهم بفرص الاستثمار في سوق الإمارات والأسواق العالمية".

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