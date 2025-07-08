أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل صندوق أبوظبي للتنمية ترسيخ مكانته العالمية كمؤسسة تنموية رائدة تدعم تمويل مشاريع استراتيجية تُسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على حياة المجتمعات، وفي إطار الشراكة المتميزة التي تجمع بين الصندوق وجمهورية المالديف، شهد الجانبان اليوم تدشين "مطار مافارو الدولي"، الذي موّله الصندوق بقيمة تقارب 367 مليون درهم إماراتي. ويُعد هذا المشروع أحد نتاج التعاون المشترك، والهادف إلى دعم القطاعات الحيوية، بما يسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.

وحضر حفل التدشين من حكومة المالديف معالي محمد سعيد، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، ومعالي الدكتور عبدالله مطّلب، وزير الإنشاءات والإسكان والبنية التحتية، إلى جانب سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين من كلا الجانبين.

لعب صندوق أبوظبي للتنمية دوراً محورياً في إنشاء مطار مافارو الدولي، حيث صُمم المطار لاستيعاب طائرات من طراز إيرباص A330 وبوينغ B-777. ويبلغ طول المدرج 2850 متراً، وعرضه 45 متراً. وقد حظي المطار الذي موّله الصندوق، بأهمية كبيرة نظراً للإقبال المتزايد من المسافرين، باعتباره وجهة سياحية مثالية، حيث تحتضن المنطقة سبعة منتجعات فاخرة، يصل إليها الزوّار عبر مطار مافارو الدولي.

وبهذه المناسبة، أعرب معالي محمد سعيد، عن خالص شكره وتقديره العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على اسهاماته الفاعلة في تعزيز جهود التنمية المستدامة في جمهورية المالديف. وأكّد معاليه أن هذا الدعم يعكس متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، ويُجسّد التزام دولة الإمارات في مساندة الدول الصديقة لتمكينها من تحقيق تطلعاتها التنموية، كما أشاد بالدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل المشاريع الحيوية، ودعمه المستمر لتطوير القطاعات الاستراتيجية في المالديف.

وأضاف معاليه: "إن تدشين مشروع مطار مافارو الدولي، المموّل من صندوق أبوظبي للتنمية، يُعد خطوة مهمة تدعم تحقيق أهدافنا التنموية نحو تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وسيسهم في ترسيخ مكانة المالديف كوجهة عالمية متميزة للسياحة والتجارة والاستثمار".

من جانبه، أفاد معالي الدكتور عبد الله مطّلب، "نُثمّن الشراكة الاستراتيجية مع صندوق أبوظبي للتنمية، التي أثمرت عن تنفيذ مشاريع حيوية في جمهورية المالديف. ويأتي تدشين مطار مافارو الدولي اليوم كمثال بارز على هذا التعاون المتميز، حيث يُعد المشروع إضافة نوعية يسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط حركة التجارة الدولية".

وأضاف معاليه: "إن مشروع مطار مافارو الدولي سيسهم في رفع طاقته الاستيعابية، وقد حرصنا خلال تنفيذ هذا المشروع الريادي على تزويده بأفضل التقنيات المتقدمة، وأحدث الأنظمة المبتكرة التي تدعم تعزيز كفاءة التشغيل والسلامة الجوية، مع الالتزام بتحقيق التوازن البيئي، لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تتمتع بها جزر المالديف."

وقال سعادة محمد سيف السويدي: "تجسد مشاركتنا اليوم في هذا الحدث الاستثنائي أحد المحطات البارزة في مسيرة التعاون التنموي بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة المالديف، ويُعد تدشين مشروع مطار مافارو الدولي فرصة لتجديد التزامنا بدعم جهود التنمية المستدامة في الدول الشريكة".

وأضاف سعادته: "يعكس هذا المشروع النموذجي الأهداف المشتركة التي تجمع بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة المالديف، وحرص الجانبين على دعم مسيرة التنمية والازدهار وتعزيز كفاءة البنية التحتية. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيحقق نتائج استراتيجية غير مسبوقة، من شأنها رفع قدرة البلاد على جذب الاستثمارات وتنشيط القطاع السياحي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام".

ومن الجدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في جمهورية المالديف منذ عام 1978، حيث موّل 11 مشروعاً استراتيجياً بقيمة إجمالية بلغت 1.11 مليار درهم إماراتي، شملت المشاريع قطاعات حيوية من أبرزها النقل، الطاقة، السياحة وخدمات الرعاية الصحية، وأسهمت تلك المشاريع في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي في المالديف.

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