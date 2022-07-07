أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن ساعات العمل في منشآتها خلال عطلة عيد الأضحى، بدءاً من يوم التاسع من ذو الحجة 1442هجري الموافق 8 يوليو 2022، إلى 12 ذو الحجة الموافق 11 يوليو. في منطقة الظفرة، ستعمل جميع أقسام ووحدات الرعاية العاجلة والطوارئ على مدار الساعة. كما ستعمل أقسام الطوارئ في مستشفى العين ومستشفى توام على مدار الساعة أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل قسم الطوارئ في مستشفى الكورنيش على مدار الساعة، إلى جانب أقسام الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى الرحبة ومستشفى الوقن طوال يوم عرفة وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وسيتم إغلاق جميع مراكز الفحص والصحة الوقائية خلال عطلة العيد.

منطقة الجزيرة

في منطقة الجزيرة، ستعمل عيادة الزعفرانة من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً يوم الجمعة 8 يوليو، ومن 12 ظهراً حتى 8 مساءً يوم السبت 9 يوليو، ومن 10 صباحاً حتى 10 مساءً يوم الأحد 10 يوليو، ومن 10 صباحاً حتى 10 مساءً يوم الإثنين 11 يوليو. وستغلق جميع المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى بما في ذلك البطين والمشرف والروضة والمدينة والظفرة لطب الأسنان أبوابها في يوم وقفة عرفات وخلال إجازة عيد الأضحى.

المنطقة الوسطى

في المنطقة الوسطى، ستعمل مدينة خليفة والمقطع وبني ياس من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 8 مساءً بتواريخ 8 و10 و11 يوليو، وستغلق أبوابها خلال أول أيام العيد السبت 9 يوليو. سيعمل مركز الباهية من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً بتواريخ 8 و10 و11 يوليو، ومن 12 ظهراً حتى 8 مساءً أول أيام العيد السبت 9 يوليو. ستبقى مرافق الفلاح ومدينة محمد بن زايد والسمحة وعيادة المفرق لطب الأسنان مغلقة.

وبالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات طب الأسنان، سيظل مركز مدينة خليفة الصحي مفتوحاً لخدمة المرضى.

منطقة العين

في منطقة العين، ستكون ساعات العمل في الهيلي والمويجعي من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 8 مساءً بتواريخ 8 و10 و11 يوليو، وستغلق أبوابها أول أيام العيد السبت 9 يوليو، بينما ستعمل مراكز اليحر ونعمة من الساعة 10 صباحاً

حتى الساعة 10 مساءً بتواريخ 8 و10 و11 يوليو، ومن 12 ظهراً حتى 8 مساءً أول أيام العيد السبت 9 يوليو. وستبقى المرافق الصحية مركز سويحان والقوع ومزيد والهير والختم، أبوابها مفتوحة على مدار الساعة خلال يوم عرفة وعطلة عيد الأضحى، في حين سيتم إغلاق جميع المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى، بما في ذلك رماح وعود التوبة والجاهلي والطوية والخزنة والشويب والفقع والعين لطب الاسنان. وبالنسبة لخدمات طب الأسنان في منطقة العين، سيفتح مركز اليحر الصحي أبوابه لتقديم الخدمات الطبية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

كما سيفتح مجلس القوع في العين أبوابه بشكل طبيعي في فترة العيد بتواريخ 8 و9 و10 و11 و12 يوليو.

أما بالنسبة للعيادات الخارجية في مستشفى توام ومستشفى العين، فسيتم إغلاقها طوال عطلة عيد الأضحى المبارك، لكن ستظل أقسام الطوارئ مفتوحة.

لكن سيعمل عدد من العيادات الخارجية في مستشفى الوقن، ومنها عيادات الطب الباطني في 8 يوليو من 9 صباحاً حتى 3 مساءً، ويوم 9 يوليو من 6 مساءً حتى 10 مساءً، ويوم 10 و11 يوليو من 10 صباحاً حتى 3 مساءً وفي المساء من 6 مساءً حتى 10 مساءً. وسيفتح مجمع الوقن الطبي أبوابه من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً خلال يوم عرفة وعطلة العيد. أما بالنسبة لعيادة الأطفال، فستظل مفتوحة جميع أيام عطلة العيد من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، إضافة إلى استقبالها للمراجعين من الساعة 10 صباحاً حتى 3 مساءً يومي 10 و11 يوليو.

مراكز الفحص من المركبة

ستعمل مراكز فحص كورونا من المركبة التابعة لشركة "صحة" في الباهية وربدان والمنهل وعشارج والصاروج والخوانيج، وجميع المراكز الأخرى في الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 8 مساءً خلال يوم وقفة عرفات وعطلة عيد الأضحى المبارك. وستبقى جميع مراكز خدمات المركبات الأخرى بما في ذلك المدينة والوثبة والشمخة والهيلي والعامرة مغلقة خلال يوم عرفة وعطلة العيد.

مراكز تطعيم كورونا

سيتم إغلاق جميع مراكز تطعيم كورونا في أبوظبي والعين، وكذلك مركز أبطال الاتحاد الصحي، يوم عرفة وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

مراكز تقييم كوفيد-19 الرئيسية

ستعمل مراكز تقييم كوفيد-19 الرئيسية في المشرف ومركز مؤتمرات العين ضمن ساعات العمل الاعتيادية خلال يوم عرفة وأيام العيد.

كما سيفتح مجلس فحص كوفيد-19 في مركز القوع الصحي في العين أبوابه في أوقات العمل الاعتيادية خلال وقفة عرفة وإجازة عيد الأضحى.

منطقة الظفرة

ستُغلق جميع العيادات الخارجية أبوابها، بما في ذلك مستشفى مدينة زايد ومستشفى غياثي ومستشفى المرفأ ومستشفى دلما ومركز بدع المطاوعة الطبي خلال يوم عرفة وعطلة عيد الأضحى المبارك. كذلك، سيظل مركز مدينة زايد لطب الأسنان مغلقاً خلال يوم عرفة وعطلة العيد.

كما ستُغلق جميع العيادات الخارجية بما في ذلك مستشفى السلع ومستشفى ليوا ومركز الظفرة لطب الأسرة خلال يوم عرفة وأول يومين من عيد الأضحى، وستعود إلى ساعات العمل الاعتيادية يوم 11 يوليو. وستعمل عيادتا أبو الأبيض وصير بني ياس ضمن ساعات العمل الاعتيادية خلال يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك. فيما ستعمل مراكز الفحص من المركبات في الظفرة وعيادة الحمى في المنطقة الصناعية من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً في يوم عرفة الموافق 8 يوليو، ومن 12 ظهراً حتى 8 مساءً في اليوم الأول والثاني والثالث من عيد الأضحى في 9 و 10و 11 يوليو.

سيعمل مركز تقييم كوفيد-19 الرئيسي في مدينة زايد من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً بينما سيعمل مركز تطعيمات كورونا في قاعة أفراح مدينة زايد من الساعة 12 ظهراً إلى 8 مساءً خلال يوم عرفة وعطلة عيد الأضحى المبارك.

مستشفى الكورنيش

ستعمل عيادة الصفارSBR في المستشفى الرئيسي بدلاً من مركز صحة المرأة من الساعة 8:30 صباحاً إلى 4:30 مساءً في يوم عرفة الموافق 8 يوليو وثاني أيام العيد الموافق 10 يوليو على أن يتم إغلاقها يومي 9 و11 يوليو. كما ستبقى جميع الأقسام الأخرى في مستشفى الكورنيش، بما في ذلك مركز صحة المرأة، والعيادات الخارجية، وقسم العمليات مغلقة، بينما سيعمل قسم الطوارئ في الكورنيش على مدار الساعة.

مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى الرحبة

ستغلق العيادات الخارجية في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى الرحبة خلال يوم عرفة وأثناء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتعود جميع المرافق والمراكز الصحية التابعة لـشركة "صحة" إلى ساعات العمل الاعتيادية يوم الثلاثاء 11 يوليو.

سيتم إغلاق مركز اتصال الخط الساخن الرئيسي لشركة "صحة" في 9 يوليو على أن يستأنف العمل كالمعتاد اعتباراً من 10 يوليو.

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نبذة عن "صحة"

شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، هي شركة مساهمة عامة مستقلة، تم إنشاؤها لتطوير الأنشطة العلاجية لنظام الرعاية الصحية العامة في أبوظبي. تمتلك الشركة وتدير جميع المستشفيات والعيادات العامة في إمارة أبوظبي.

تعتبر "صحة" جزءاً من "القابضة"، إحدى أكبر الشركات القابضة في المنطقة، وتضم مجموعة واسعة من الشركات الكبرى، التي تغطي قطاعات رئيسية من اقتصاد أبوظبي المتنوع. تلتزم "صحة" بالتحسين المستمر لخدمة العملاء وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، وتزود المجتمع برعاية صحية عالمية المستوى. تشغل "صحة" 14 مستشفى، بها أكثر من 3.385 سرير، و 70 مركز رعاية متنقلة، وعائلية وعاجلة و 3 بنوك دم. تستوعب مرافقها 117.162 مريضاً سنوياً، وتجري 43.262 عملية جراحية، فضلاً عن علاج أكثر من خمسة ملايين مريض في العيادات الخاجية. صحة هي واحدة من أكبر مقدمي الرعاية الصحية المتكاملة في الشرق الأوسط مع أكثر من 14.000 من الأطباء والممرضات ومقدمي الرعاية والموظفين الإداريين. للمزيد، تفضل بزيارة www.seha.ae