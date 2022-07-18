كجزء من التزامها باعتماد أحدث التقنيات لتقديم خدمات رعاية صحية ذات مستوى عالمي، قامت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وهي أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع "سدكو" و "إيميتاك" شريكها الاستراتيجي، بتركيب أجهزة الخدمة الذاتية وتفعيل نظام إدارة انتظار المرضى في 40 قسماً، بما في ذلك العيادات الخارجية والمختبرات ومراكز الأشعة والصيدليات، في خطوة رائدة لتحسين تجربة المرضى وتوفير أفضل التسهيلات الممكنة لهم.

وتبدأ فاعلية أجهزة الخدمة الذاتية بالتقليل من وقت تسجيل المرضى من معدل 10 - 20 دقيقة إلى أقل من دقيقة، الى جانب توفير إمكانية التحقق الفوري من موافقات التأمين واستحقاق المريض للتأمين ومتطلبات الدفع من خلال الأجهزة، كما تضمن التباعد الاجتماعي المناسب في مرافق الرعاية الصحية المختلفة.

تمكّن أجهزة الخدمة الذاتية المرضى الذين حجزوا مواعيدهم مُسبقاً من تسجيل وصولهم أو إلغائه، أو إعادة جدولة مواعيدهم وتحديث معلوماتهم، وكذلك من تحديد الموعد التالي في نهاية زيارتهم. تعمل أجهزة الخدمة الذاتية أيضاً كأجهزة لطباعة تذاكر الدور والانتظار، حيث يمكن للمرضى القادمين بلا موعد الحصول على تذكرة وانتظار دورهم. ينسق النظام المتطور الدور ما بين المرضى الذين قاموا بحجز مواعيدهم مسبقاً والمراجعين دون موعد، ويقوم بإعلام المرضى بدورهم عن طريق إرسال إشعارات عبر الهاتف المحمول، مما يمكّنهم من الاعتماد على هذه التنبيهات وإدارة وقتهم وفقاً لذلك.

علاوة على ذلك، يعرض نظام سدكو المدمج مع الشاشات الرقمية الذكية، معلومات قائمة الانتظار على شاشات مخصصة لتوجيه المرضى إلى الموقع الصحيح للعيادة وغرفة الفحص، بالإضافة إلى عرض النصائح الصحية وإطلاع المرضى على خدمات الرعاية الصحية الجديدة. كما يمكن للمرضى استخدام أجهزة الخدمة الذاتية لتسجيل وصولهم إلى الصيدلية أو المختبر أو قسم الأشعة ودفع المبلغ المستحق باستخدام البطاقات البنكية.

يمكن للمرضى القيام بجميع هذه الخدمات دون مساعدة من موظفي العيادة، مما يضمن الراحة للمرضى وموظفي "صحة"، وتوفير الوقت والجهد، وزيادة جودة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الكفاءة وتمكين الموظفين من التركيز على المهام الأكثر إلحاحاً وأهمية.

وبهذه المناسبة، علّق السيد مجدي البيت شاويش، الرئيس التنفيذي لشركة سدكو قائلاً: "نحن فخورون للغاية بالتعاون مع "صحة" لتسهيل رحلة المرضى في كافة مرافقها. ولضمان تجربة مرنة وسلسة، تشتمل أجهزة الخدمة الذاتية التي نقدمها على ميزة "التعرف على المريض" وذلك عن طريق بطاقة الهوية الإماراتية أو رقم الهاتف المحمول، كي لا يضطر المرضى لإدخال هذه البيانات يدوياً."

وأضاف، "وحيث أن أنظمتنا المتقدمة تحتوي على شاشات مراقبة تفاعلية وتقنية إعداد تقارير متطورة، فإنها تتيح لإدارة "صحة" مراقبة كافة مراكز الرعاية الصحية، والعمليات، ومؤشرات الأداء الرئيسية مركزياً، مثل جودة الخدمات المُقدّمة ومستوى أداء الموظفين والوقت الذي يستغرقه كل إجراء. كما يصدر النظام تقارير استراتيجية لاتخاذ قرارات مستقبلية فاعلة لتقديم خدمات رعاية صحية استثنائية، مما يضمن التخصيص الأفضل للموارد والتخطيط الاستراتيجي لتعزيز كفاءة المرافق."

ومن جهته، صرّح الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة "صحة"، قائلاً: "نبحث باستمرار في "صحة" عن طرق لرفع جودة خدماتنا وتعزيز تجربة المرضى بشكل عام. وكجزء من التحول الصحي الذكي، يسهّل نظام التسجيل الذاتي الذي تم توفيره في مرافق الرعاية الصحية في "صحة" إمكانية وصول مرضانا إلى الرعاية المطلوبة بشكل كبير. نحن سعداء للغاية لشراكتنا مع "سدكو" واعتماد نظام متقدم وذكي لإدارة تجربة المريض لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية."

هذا وقد تم دمج نظام "إدارة تجربة المريض" من سدكو مع نظام "سلامتك" في "صحة" وفقاً لنظام سيرنر (Cerner HIS) لضمان سلاسة العمليات.

للمزيد من المعلومات حول حل "إدارة تدفق المرضى" من سدكو ودوره في تعزيز رحلة المريض، يُرجى زيارة www.sedco.co

#بياناتشركات

- انتهى -

عن صحة:

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae