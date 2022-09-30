أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن حلولها في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الشركات الحكومية الأفضل أداءً في إمارة أبوظبي لناحية الامتثال للمعيار الوطني لإدارة استمرارية الأعمال (NCEMA 7000:2021).

وفي هذه المناسبة، قال يوسف الذيب الكتبي، المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة "صحة": "نجحت صحّة بجدارة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال إدارة استمرارية الأعمال في أبوظبي، وسجّلت نجاحات وإنجازات ملهمة للغاية من خلال خدماتها المتطورة. ويشكّل هذا التكريم المميّز دليلاً ملموساً على التزام "صحة" الراسخ بضمان استمرارية الأعمال إلى جانب تفاني موظفيها ومهاراتهم الفذة. سنواصل جهودنا لتحقيق المزيد من التميّز والتركيز على تحقيق نتائج عالية الجودة ".

وتم الإعلان عن النتائج خلال ملتقى استمرارية الأعمال بحضور أعضاء فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي.

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شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae