مسقط: في إطار التزامه بدعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز السياحة، وقّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع شركة “عُمان للبالونات” ليكون الراعي المصرفي الحصري لأول مشروع وطني للبالونات الهوائية في السلطنة. وتؤكد هذه الشراكة التزام البنك الراسخ بتجاوز المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية من خلال دعم المشاريع الوطنية المبتكرة التي تنسجم مع مستهدفات “رؤية عُمان 2040” وتُسهم في خلق قيمة مضافة محليًا.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم في مكتب صحار الدولي الرئيسي في الخوير، حيث وقّع المذكرة كل من الفاضل خليل بن سالم الهديفي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة بصحار الدولي، والفاضل سالم بن سلطان العبري، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للبالونات. ومن المزمع إطلاق المشروع في شهر أكتوبر القادم من منطقة بدية بمحافظة شمال الشرقية، ليقدّم تجربة سياحية فريدة تُبرز مقومات السلطنة الطبيعية وتنوّعها الجغرافي والثقافي.

وحول ذلك، علق الفاضل عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "نفخر في صحار الدولي بكوننا الشريك المالي الحصري لمشروع ’عُمان للبالونات‘، والذي يجسّد رؤية طموحة لترسيخ مكانة السلطنة كوجهة إقليمية رائدة في مجال السياحة الجوية والمغامرات. وتأتي هذه الخطوة في إطار نهجنا الداعم للمبادرات النوعية التي تعزز تنافسية السلطنة على الساحة الدولية وتُسهم في تطوير قطاع السياحة المستدامة والابتكار. وانطلاقًا من مكانتنا كمؤسسة مالية تحرص على إعادة تعريف مفهوم الصيرفة، ندرك بأهمية دعم المشاريع التي تخلق قيمة مضافة محليًا، وتسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتمكين الشباب العُماني، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يواكب تطلعات رؤية ’عُمان 2040."

من جانبه صرّح سالم بن سلطان العبري، الرئيس التنفيذي لمناطيد عُمان ، قائلاً: "نفخر بشراكتنا مع صحار الدولي، الذي يُعد من أوائل المؤسسات التي رعت هذا المشروع منذ انطلاقته ، حيث يمثل ذلك محطة محورية ، لما تحمله من رعاية ماليه وقيمة استراتيجية من شأنها تسريع وتيرة الخطط المستقبلية لهذا المشروع وتحقيق الأهداف المنشودة لجعل سلطنة عمان وجهة سياحية عالمية في رحلات المناطيد ."

بدورها ستشمل الفعالية مركز استقبال وتعريف مخصص للزوار، إلى جانب ركن لعرض الحرف اليدوية والمنتجات التقليدية العُمانية التي تعكس ثراء الهوية الثقافية للسلطنة، كما يحصل الزوار على شهادة مشاركة وصور تذكارية توثّق هذه التجربة المتميزة. ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع شركة “باشا بالون” – ثاني أكبر مشغل للبالونات الهوائية في أوروبا، حيث تم تصنيع المناطيد وفق أعلى المعايير الفنية، وبما يتناسب مع طبيعة التضاريس والمناخ في السلطنة.

وتؤكد المبادرة التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص جزء من العائدات التشغيلية لدعم المبادرات البيئية، بما يرسّخ ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن القطاع السياحي. وتُعد هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص في دعم المقومات الوطنية وتعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة العالمية، حيث يواصل صحار الدولي من خلال مثل هذه المبادرات تنفيذ أولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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